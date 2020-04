Lippi e il rapporto con Baggio: "Non è stato sempre bello, ma sono state travisate tante cose"

Intervenuto in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, l'ex ct campione del mondo Marcelo Lippi ha ripercorso varie tappe della propria carriera, soffermandosi anche sul chiacchierato rapporto con Roberto Baggio: "Non è stato sempre bello, sono state travisate tante cose, qualcuna l'ha travisata lui stesso. Ha raccontato che io gli avrei chiesto di fare la spia. Ma secondo te avrei mai potuto fare una cosa del genere con un giocatore? Se l'ha detto, probabilmente ha avuto questa sensazione. Alla Juve abbiamo avuto un bel rapporto. Poi, verso la fine dell'anno, non si accordò con la società per il contratto e allora gli augurai di trovare quello che avrebbe voluto. Mi disse: 'Peccato, quello che cercavo lo avevo già trovato qui'. Questo la dice lunga".