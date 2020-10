Lippi elogia l'Atalanta: "Gioco più completo in Europa. Può andare avanti in Champions"

vedi letture

Lunga intervista a Sky Sport per Marcello Lippi. L'ex tecnico, campione del mondo con l'Italia, ha toccati diversi temi legati al calcio italiano tra cui quello sull'Atalanta: "E' la squadra che ha il gioco più completo a livello internazionale. Partecipano tutti al gioco, a volte rischiano qualcosa dietro e questo è il motivo per il quale Gollini nello scorso campionato è stato uno dei migliori portieri. Champions? Il PSG ha avuto fortuna, non meritava di passare contro i nerazzurri. L'Atalanta è una squadra che parte alla pari delle 4-5 squadre più importanti. Forse è capitata in un girone più difficile di altri"