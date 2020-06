Lippi esalta l'allenatore Gattuso: "Il mio ragazzo e Napoli sono fatti l'uno per l'altra"

Il quotidiano Il Mattino propone un'intervista all'ex ct azzurro Marcello Lippi, ovvero uno degli allenatori che ha maggiormente influenzato Gennaro Gattuso: "Il mio ragazzo e Napoli fatti l'uno per l'altra", il titolo scelto per raccontare le parole di Lippi. Ma quali sono i meriti di Ringhio? Il tecnico viareggino non ha dubbi: "Ha sempre voglia di migliorare, non farà mai rilassare la squadra e con lui si può aprire un nuovo ciclo vincente. Vince con un gruppo che ha ricompattato, con un'idea in cui ha creduto e con uomini che ci hanno creduto. Ci voleva Rino Gattuso per riportare il Napoli in alto".