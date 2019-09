© foto di Federico De Luca

Marcello Lippi, attuale ct della Cina, tramite la Gazzetta dello Sport fa le carte al campionato di Serie A appena iniziato. Iniziando ovviamente dalla corsa scudetto che riguarderà, a detta sua, Juventus, Inter e Napoli: "Sono nettamente superiori, con alternative in tutti i reparti. Soprattutto la Juve che ha due titolari per ruolo come nessuno in Europa".

Per l'ex ct alla fine Conte passerà ad un modulo con 3 punte, probabilmente un 3-4-3, perché "avendo Sanchez e Politano è possibile". E il Napoli? "Non manca niente, con Llorente ha un attaccante d'area forte di testa. Davanti ha tante soluzioni e Ancelotti in panchina". Quindi chiusura con la sua possibile sorpresa stagionale: "Può esserlo la Fiorentina. Tanti giovani, Chiesa confermato, Ribery".