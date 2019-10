© foto di Andrea Piras

"È uno scontro diretto, ma arriva molto presto e quindi penso che in tutti i casi non sarà decisivo". Marcello Lippi, intervistato da Tuttosport a due giorni dal derby d'Italia, vede una lotta a tre per lo scudetto, includendo anche il Napoli. "Certo, per i nerazzurri andare a +5 sulla squadra di Sarri sarebbe una botta di fiducia". Nessun pronostico: per i meneghini la sconfitta di Barcellona non avrà ripercussioni, nei bianconeri inizia vedersi il fraseggio che chiede l'ex tecnico del Napoli.

Conte ritrova il suo passato.

"Quando ho allenato l'Inter e ho giocato contro la Vecchia Signora, anche io ho provato delle sensazioni particolari entrando in campo. Poi pensi solo alla partita e sono certo che accadrà lo stesso pure per Conte. Lui, a differenza mia, è arrivato a Milano dopo un percorso, mentre io passai direttamente dalla Juve ai nerazzurri".