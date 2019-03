Lippi: "Juve, l'avversario con conta. Spero in finale Allegri-Guardiola"

© foto di Antonio Vitiello

Marcello Lippi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League: ”La verità è che la Juve, come le altre gran­di, decide da sola che partita sarà. L’avversario, in questi casi, non importa. Le più forti sono quelle quattro: Juventus, City, Barcellona e Liverpool. Ora dipende tutto da loro. Ri­pensate ad Atletico­-Juve 2­-0. L’Atletico è superiore all’Ajax, ha fatto due finali di recente, è secondo in campiona­to. Però, al ritorno, la Juve ha fatto la Juve e allora non ce n’è stata per nessuno. Ha coman­dato. Chi può battere una squadra così? Ronaldo è stato meravi­glioso. Ma se non sbaglio arri­vava da un periodo di critiche. Appena gli altri hanno gio­cato da Juve, lui si è esaltato ed è stato immenso. Ha avuto bi­sogno degli altri per fare il fe­nomeno. Allegri ha vissuto una serata fantastica. Ha fatto scelte tatti­ che sopraffine, cominciando da Emre Can in difesa. È stato saggio e spregiudicato, bravo a puntare su giovani come Spi­nazzola. Perfetto alla fine. In teoria per organizzazione, giocatori e tutto il resto, il Manchester City sembra supe­riore a. Tottenham. Sarebbe anche Allegri contro Guardiola, Il massimo”.