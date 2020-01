"Ieri contro il Napoli non c'è stato l'approccio mentale giusto alla partita. Forse per il fatto di aver visto Inter e Lazio pareggiare". Lo ha detto l'ex ct della nazionale Marcello Lippi tornando sulla partita persa dalla Juventus al San Paolo. "Il messaggio per le inseguitrici è che non devono mollare, hanno trovato un Napoli concentratissimo che ha fatto veramente una partita perfetta - ha aggiunto ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - A mio parare hanno sbagliato l'approccio mentale. Fino ad ora si sono espressi secondo me al 60-70 per cento delle loro possibilità e hanno perso solo due gare in campionato e hanno passato il turno in Champions e in Coppa Italia".