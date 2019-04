Lippi: "La Juve di Allegri? Diversa dalla mia. All'andata risultato positivo"

La Juventus di Massimiliano Allegri insegue i trionfi europei di quella di Marcello Lippi. Squadre simili o diverse? L'ex ct ne ha parlato a Sky Sport 24: "L'analogia è la voglia di vincere e il senso di appartenenza che ha sempre la Juventus, però dal punto di vista tecnico non vedo tante similitudini".

L'Ajax è cambiato?

"La filosofia è la stessa, poi è un ambiente in cui costruiscono grandi giocatori ma li vendono e allora i cicli si ripetono dopo qualche anno. Però l'obiettivo è sempre quello: la ricerca di un gioco positivo, magari concedendo qualcosa".

Cosa è mancato all'andata?

"Niente. L'Ajax sapevamo che sta avendo un periodo, con questi giovani molto bravi che giocano un bellissimo calcio e non buttano mai la palla. La Juve ha fatto la partita che doveva fare, il risultato è stato anche abbastanza positivo. Speriamo che non manchi niente domani sera, che ci sia tutto per passare il turno e andare a fare un'altra partita molto difficile con chi toccherà".

Salto nel tempo: chi ruberebbe a questa Juve?

"No, quelli che ho avuto io sono bravi come loro".

E chi presterebbe ad Allegri?

"Tanti. Ma lascerei a Max l'imbarazzo della scelta: ce ne sarebbero tanti che farebbero comodo a questa Juve".