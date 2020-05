Lippi: "La nuova Serie A? Favorite le squadre che puntano sull'organizzazione di gioco"

Sulla ripresa del campionato di Serie A Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus e ct Campione del Mondo nel 2006, ha analizzato il tema del ritorno in campo delle compagini della massima serie spiegando che servirà “grande attenzione alla psicologia dei giocatori, perché bisogna riattivare l’agonismo e la capacità di focalizzarsi sull’obiettivo. E grande attenzione all’aspetto atletico perché, con tutta la buona volontà che un giocatore può metterci, gli esercizi a casa non possono essere considerati troppo allenanti. E farà la differenza chi ha una maggiore e collaudata organizzazione di gioco. Chi ha un gioco, inteso come una solida organizzazione tattica, fa certamente meno fatica di chi pratica un calcio improntato a una maggiore fisicità e aggressività, ma magari leggermente più estemporaneo. I primi hanno sempre un dispendio energetico minore rispetto ai secondi, per cui nelle condizioni in cui si dovrà concludere il campionato saranno avvantaggiati. Si gioca ogni tre giorni e con poco allenamento alle spalle”.