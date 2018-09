Lippi: "Nazionale italiana in buono stato"

L'ex Ct:'retrocedere in Nations League non dramma ma uno smacco'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Nelle ultime partite della Nazionale non c'erano più reduci del 2006? Vuol dire che siamo invecchiati, non solo io, ma anche i nostri giocatori... Scherzi a parte, l'Italia, così come sta facendo il Milan, dovrebbe prendere alcuni di questi giocatori che hanno fatto bene come punti di riferimento e ripartire da queste persone". L'ex ct della Nazionale campione del Mondo nel 2006 e attuale guida della Cina, Marcello Lippi, in diretta a Radio Sportiva, è fiducioso per il futuro azzurro targato Mancini. "La Nazionale attuale, comunque, secondo me è in buono stato: ci sono giocatori bravi, come Bernardeschi, Chiesa, Cristante e Pellegrini, ma mi piacciono un po' tutti. Mancini ha esperienza, propone un calcio offensivo ed equilibrato, quindi abbiamo le armi per ripartire, ma bisogna accettare che ogni tanto possa succedere anche qualcosa di negativo. Certo, se retrocedessimo in Nations League non sarebbe un dramma, ma sicuramente uno smacco".