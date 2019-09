© foto di Federico De Luca

Marcello Lippi, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha parlato a Radio Sportiva di Antonio Conte e della sua Inter: "Conte è un trascinatore e si è confermato quello che era in campo: un trattore di classe. Coinvolge tutti, trascina tutti a dare il massimo a creare questa grande compattezza e si vede subito. L'Inter può lottare con Napoli e Juventus, mentre negli anni passati l'impressione era che non ci fosse competizione. E' una squadra completa, ha ricambi e alternative. Ci sono tre squadre che si giocheranno il campionato, poi un altro campionato per le altre".