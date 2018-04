Lippi su Real-Juve: "Buffon espulso? Che tristezza l'arbitro"

© foto di Federico De Luca

L'ex ct della Nazionale italiana ed ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha commentato così il tanto discusso rigore che ha eliminato i bianconeri dalla Champions e la mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale in Russia: "Le squadre italiane sono capaci di tutto. Non c'è questa grande differenza in negativo. Nessuno pensava che Juve e Roma potessero fare quello che hanno fatto contro Barcellona e Real. Hanno dimostrato che con un po' di fortuna possono essere competitive. Rigore Ronaldo? Non discuto il calcio di rigore, che può essere visto e non visto. Ma un bravo arbitro in questo caso si è dimenticato della regola del buon senso. È triste che non abbia capito la reazione emotiva di Buffon in un momento del genere. Italia? Gli azzurri hanno fatto due anni spettacolari, nel girone della Spagna. Poi hanno avuto 20 giorni di black-out e hanno perso con la Svezia. Ecco cosa è successo, il calcio italiano non è in crisi. Rosichiamo giustamente perché non andremo ai Mondiali, ma affrontiamo il futuro con fiducia perché abbiamo tanti giovani bravi". Lo riporta Premium Sport.