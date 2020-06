Lippi sulla sfida Gattuso-Conte: "Entrambi punteranno su aggressività. Senza calcoli"

Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport Marcello Lippi, ex ct campione del Mondo nel 2006, ha fatto le carte alla sfida fra Napoli e Inter di Coppa Italia ponendo l'attenzione sui due tecnici, Gennaro Gattuso e Antonio Conte, entrambi suoi ex giocatori fra Nazional e Juventus: "Rino parte in vantaggio - spiega Lippi in relazione alla qualificazione per la finale di Coppa -, 1-0 all’andata e in casa il ritorno. Però ogni giorno starà ripetendo che la partita è tutta da giocare, non ci sono vantaggi né calcoli da fare, bisogna essere aggressivi e non sbagliare... E sono sicuro che Conte stia facendo lo stesso".

Entrambi assomigliano a Marcello Lippi? Ecco la risposta del diretto interessato: "Può darsi. Mi piacevano le squadre dal gioco sfrontato, coraggiose, con buona organizzazione, che si difendono con tutti i giocatori e attaccano con tanti"