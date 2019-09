LIVE TMW - Ancelotti: "Il Napoli ha vinto quando tutto sembrava perduto..."

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

23.15 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Dalla sala stampa del San Paolo, l'allenatore del Napoli analizzerà il 2-0 rifilato al Liverpool.

23.36 - Ha inizio la conferenza stampa.

Questa vittoria è arrivata anche grazie all'esperienza?

"La strategia era quella di fare una gara completa. Dovevamo pressare alti e quando c'era la necessità di difendere bassi dovevamo farlo allo stesso modo. Non tutto nella gara è perfetto, stasera quando il Liverpool aveva quasi il totale controllo della partita s'è trovato di fronte un Napoli che ha difeso bene e compatto. Abbiamo vinto quando tutto sembrava perduto. La partita è stata completa e per questo sono molto contento".

Klopp ha detto che il Napoli può vincere la Champions. E che il rigore non c'era.

"Il rigore non l'ho rivisto e non ne voglio discutere. Se dice che possiamo vincere la competizione lo ringrazio, perché lo dice un allenatore che conosce bene il calcio, ma la strada è molto lunga. Ora dobbiamo pensare a passare il turno e siamo indirizzati bene. Siamo partiti con una vittoria e questo è positivo".

In cosa il Napoli è stato superiore? Ora dovrai gestire l'euforia.

"La partita è stata equilibrata, non si può dire che siamo stati più bravi o meno bravi. E già questo ci rende merito perché il Liverpool è la migliore squadra d'Europa e anche stasera ci ha costretto agli straordinari. Usciamo da questa gara con la consapevolezza che questa difesa può fare bene e che questa squadra può disputare anche gare di sacrificio. Ora dobbiamo concentrarci sul match col Lecce, che sarà sicuramente difficile".

Questa vittoria è anche una risposta alle critiche che ti sono piovute addosso nell'ultimo periodo?

"No, io vivo in questo mondo da troppo tempo per occuparmi delle critiche che a volte sono anche da considerare perché hanno un senso. Abbiamo dato soddisfazione ai nostri tifosi e a uno stadio che stasera ci ha aiutato. In queste due gare casalinghe s'è vista una bella sintonia tra la squadra e il pubblico e queste vittorie non possono fare altro che aumentare questa sintonia".

Prestazione di stasera superiore a quella di un anno fa?

"Sullo stesso livello. Il Liverpool ha fatto meglio rispetto a un anno fa, ma il Napoli l'ha giocata sullo stesso livello anche se l'ha interpretata in modo diverso".

Zero gol subiti nelle ultime due gare. Cosa è accaduto?

"Ci siamo più focalizzati sul problema e la condizione è migliorata. E' presto per fare delle valutazioni, la strada è lunga e dare giudizi adesso sarebbe affrettato. Però, dal punto di vista difensivo siamo migliorati in fretta".

23.47 - Conclusa la conferenza stampa.