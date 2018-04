LIVE TMW - Barcellona, Valverde: "Dobbiamo giocare senza pensare all'andata"

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

In vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Roma e Barcellona, parlerà in conferenza stampa il tecnico dei catalani Ernesto Valverde. Tra poco, in diretta, le sue parole:

Su che partita si aspetta: "La stessa dell'andata anche se loro avranno ancora maggiore intensità. Quando hai uno svantaggio ti interessa subito di segnare per rientrare in carreggiata e penso che loro vogliono fare questo. Noi dovremo fare una bella partita per superare il turno".

Su come si affronta la partita di domani: "Non dobbiamo pensare di avere già vinto. E' tutto da decidere. Abbiamo fatto un buon risultato al Camp Nou, abbiamo un vantaggio ma dovremo giocare come se fossimo sullo 0-0 perché può succedere di tutto in una partita. Dovremo provare a vincere la partita senza pensare ad altro".

Sulla possibilità di perdere: "Certo che c'è la possibilità, succedono cose straordinarie nel calcio. Dovremo essere noi bravi a non farle accadere. Sappiamo che chi ci affronta difficilmente fa gol, ma non possiamo scendere in campo pensando che loro non se la giocheranno. Hanno dei giocatori estremamente validi e un errore o un eccesso di fiducia possono costare caro".

Su Busquets: "Dobbiamo aspettare l'allenamento per capire come sta. La partita è importante e la consideriamo così. Consideriamo tutti i giocatori convocati che possono giocare, anche lui".

Sul Triplete: "Non abbiamo vinto nulla ancora. Quello che ci interessa è giocare bene, superare il turno e arrivare in semifinale".

Su Messi contenuto dalla Roma: "Ogni squadra e ogni allenatore ha lo scopo di evitare che i migliori giocatori possono fargli male. Noi abbiamo Messi e questo condiziona la squadra rivale, certo hanno fatto bene all'andata, ma sappiamo che lui troverà sempre la chiave per essere decisivo. Bisogna vedere fino a che punto riusciranno a contenere i nostri giocatori e come noi reagiremo di conseguenza. Dovremo fare attenzione anche noi a Dzeko e agli altri".

Sull'importanza della solidità difensiva in Champions: "In tutte le squadre serve l'equilibrio ed è quello che cerca qualsiasi allenatore. Sei solido quando attacchi bene e quando questo attacco ti permette di difendere bene. La solidità è correlata alla solidarietà della squadra in certe partite ma domani è un'altra partita e non sappiamo cosa accadrà. In Champions puoi avere dieci minuti con qualche svarione che ti può eliminare, dobbiamo fare attenzione ai dettagli".

Sul record di imbattibilità in campionato: "Certo che dicevamo di dover avere 15 punti per essere campioni, ma con gli altri risultati ce ne mancano solo 10. Adesso però abbiamo lasciato da parte la Liga per puntare alla semifinale di Champions. Dobbiamo passare il turno e pensiamo solo a questo".

Sul costo dei biglietti al Camp Nou: "E' una buona domanda ma non credo che debba rispondere io. Non riesco ad avere una risposta corretta in questa situazione, ma non posso".

Sull'importanza della difesa: "Quello che è chiaro è che la nostra idea è trovare la sintesi in attacco e in difesa. Siamo una squadra offensiva, ma dobbiamo avere una buona risposta anche dalla difesa quando perdiamo il pallone"

Sui giocatori più utilizzati e la condizione atletica: "Arriviamo bene. Abbiamo un piccolo problema con Busquets ma gli altri stanno benissimo e sono disponibili. Abbiamo giocato tante partite, come la Roma. Se hai la possibilità di ottenere buoni risultati, anche la testa fa la sua parte".

Sulle vertigini per la semifinale: "Non penso oltre alla partita di domani sera. Sembra che stiamo già pensando alla semifinale, ma domani abbiamo una partita importante e non abbiamo alcun tipo di vertigine".

Sul momento: "Non siamo campioni, ne riparleremo quando avremo vinto qualcosa".

Sul pericolo di dare il risultato per scontato: "Non abbiamo nessuno eccesso di fiducia. Non stiamo speculando sul risultato della partita d'andata".

Sui calcoli da fare per la Liga e la possibilità di vincere in casa contro il Real Madrid: "La testa è importante, ma non ho pensato a questo. Vediamo passo dopo passo".

18.48 - Termina qui la conferenza stampa.