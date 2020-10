live Bologna, Mihajlovic: "Gli innesti nel secondo tempo ci hanno dato qualità: vinto con merito"

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihalovic, parlerà in conferenza stampa a margine della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Reggina, vinta dai rossoblù per 2-0.

Mihajlovic entra in sala stampa. Inizia la conferenza.

Che indicazioni le ha dato questa partita visti i tanti cambi?

"Abbiamo cambiato tanti giocatori, è vero. Era la prima volta che giocavano tutti insieme, e davanti avevamo una squadra attrezzata. Hanno fatto tutti bene e la partita è stata equilibrata. Credo che alla fine, mettendo i titolari, abbiamo vinto meritatamente".

Cosa non è funzionato nel primo tempo?

"Non abbiamo mai pressato in fase difensiva, facevamo girare poco la palla. Poi con qualche innesto nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

Dominguez?

"Ha fatto bene, ma da lui mi aspetto di più. Comunque è stato bravo, ha recuperato tanti palloni".

Da Costa?

"Lui e Skorupski sono due portieri diversi. Lukasz è bravo in porta, mentre Angelo è meglio con i piedi. Oggi Da Costa non si può valutare, non ha fatto praticamente nessun intervento. Quando lui gioca coi piedi sicuramente usciamo con più qualità rispetto a quando lo fa Lukasz, ma per ora il titolare è Skorupski".

Termina la conferenza di Sinisa Mihajlovic.