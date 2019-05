LIVE TMW - Bologna, Mihajlovic: "Non ci possiamo permettere 2 rossi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, parla tra poco in conferenza dopo la sfida a San Siro contro il Milan. Segui le parole dell'allenatore rossoblu con il live su Tmw.

Quanta amarezza c'è? "Dispiace perchè nel primo tempo meritavamo di più, potevamo andare in vantaggio all'intervallo, poi siamo stati sempre in partita, ci può stare poi perdere col Milan. Mi hanno fatto arrabbiare i rossi, non ce lo possiamo permettere, col Parma abbiamo 3 squalificati e non dovevamo perdere la testa, mi sono arrabbiato per le squalifiche, non possiamo farci male da soli. Il nervosismo è perchè la squadra non voleva perdere".

Come hai rinvigorito questo Bologna? "Abbiamo fatto un buon lavoro e nel dettaglio. Ma ripeto, dobbiamo usare la testa, anche quando siamo nervosi perchè il campionato non è finito e manca un ultimo scatto per salvarci. Dobbiamo essere sereni e non perdere la calma".

Perchè la scelta di Destro? "E' entrato e ha fatto gol. Ho messo lui perchè se gli capita una palla gol la butta dentro e così è stato, poi Santander per le palle alte nel finale".

Come ha visto il Milan? "Doveva vincere per forza, ha fatto una partita migliore delle altre volte. E' stata decisa da episodi. Li abbiamo aiutati, se avessimo sfruttato le occasioni sarebbe andata diversamente. A riposo sarebbero andati in svantaggio e con i fischi del pubblico".