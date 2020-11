live Coronavirus, Abruzzo in zona rossa. Dal Pino: "Lockdown? La Serie A non si fermerà"

00.06 - Nicchi: "Gli arbitri si stanno comportando da eroi - Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha parlato nel corso della trasmissione "30° Minuto" su Toscana TV: "Gli arbitri da febbraio ormai si stanno comportando da eroi, ci sono ragazzi che per pochi euro si sottopongono a situazioni molto delicate e complesse. Ma proviamo a tenere in piedi il sistema, e possiamo farlo solo noi: se si ferma la macchina arbitrale il calcio è finito".

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

23.37 - Ecuador a rischio focolaio. Sono 6 i giocatori positivi al Covid-19 a poche ore dalla Colombia - Altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra dell’Ecuador (assente l'attaccante della Lazio Felipe Caicedo, rimasto a Formello). A poche ore dalla sfida contro la Colombia (domani alle 22), la squadra allenata da Gustavo Alfaro deve farei conti con l’espandersi dei contagi. Ora i positivi sono 6, ovvero Enner Valencia, Alan Franco, Diego Palacios, José Cifuentes, Mario Pineida e Moises Corozo.

23.16 - Irlanda, altre due positività nel gruppo squadra. L'annuncio dopo il match di Nations League - La federcalcio irlandese ha comunicato che due membri della nazionale sono risultati positivi al coronavirus dopo aver giocato il match di Nations League perso 1-0 contro il Galles. Si tratta del difensore del Tottenham Matt Doherty e dell'esterno dello Stoke James McClean che si aggiungono al centrocampista Alan Browne che era risultato positivo dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inghilterra.

23.01 - Otto nuove positività nell'Ucraina. Annullata la sfida di Nations League contro la Svizzera - A causa di 8 nuove positività nella nazionale di Shevchenko, il match tra Ucraina e Svizzera di Nations League, previsto per domani a Lucerna, è stato annullato. La squadra è attualmente in isolamento in hotel.

22.45 - Firmata l'ordinanza, anche l'Abruzzo in zona rossa a partire da mercoledì 18 novembre - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n.102 'Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19' che, "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19 e ferme restandole misure previste nel Dpcm del 3 novembre", stabilisce che "le misure di cui all'articolo 3 del medesimo Dpcm sono applicate in tutto il territorio della regione Abruzzo". L'ordinanza è in vigore da mercoledì 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020, "salvo diverso provvedimento". Di fatto, l'Abruzzo, con ordinanza regionale, introduce su tutto il territorio, da mercoledì, le misure previste dal Governo per le cosiddette 'zone rosse'.

22.33 - La Croazia annuncia: "Negativi tutti i tamponi". L'Inter tira un sospiro di sollievo per Perisic - "Tutti i membri della squadra nazionale e i membri dello staff della nazionale sono negativi per il virus SARS-CoV-2, quindi il selezionatore Zlatko Dalić potrà contare su tutti i giocatori rimasti in nazionale". Lo annuncia la Federcalcio croata in una nota ufficiale. Una notizia positiva anche in ottica Inter, con Ivan Perisic osservato speciale dopo le positività di alcuni compagni tra cui Marcelo Brozovic.

21.28 - Uruguay, Suarez positivo al Covid-19. Salterà il match da ex contro il Barcellona - Tegola per l’Uruguay e l’Atletico Madrid. Con una nota la Federcalcio celeste ha comunicato la positività al Covid-19 di Luis Suarez. L’ex Barcellona dunque non sarà in campo né contro il Brasile con la sua Nazionale né contro il club catalano nel tanto atteso match del prossimo weekend.

20.18 - Sassuolo, negativizzati Djuricic e i due membri dello staff - L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Filip Djuricic ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore ha già lavorato con il gruppo. Sono negativizzati anche i due membri dello staff. Per Lukas Haraslin, nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo.

17.40 - Protezione Civile, il bollettino: 27.354 nuovi contagiati (+5.294 positivi rispetto a ieri). 506 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 153.663 tamponi e individuati 27.354 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 717.784, 5.294 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 506 persone affette da Coronavirus per un totale di 45.733 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 717.784 (+5.294)

Deceduti: 45.733 (+504)

Dimessi/Guariti: 442.364 (+21.554)

Ricoverati: 35.958 (+489) di cui in Terapia Intensiva: 3.492 (+70)

Tamponi: 19.031.049 (+152.663)

Totale casi: 1.205.881 (+27.354)

16.56 - Dal Pino: "In caso di nuovo lockdown la Serie A andrà avanti. Non vedo motivo di fermarsi" Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, ha parlato nel corso della trasmissione "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Dal Pino.

16.15 - Gagliardini negativo, torna a disposizione di Conte - Buone notizie per l'Inter e per Roberto Gagliardini. Il centrocampista, che ha lasciato il ritiro della Nazionale sabato scorso in via precauzionale dopo l'esito dubbio di un tampone, si è sottoposto nuovamente al test molecolare, risultando negativo. L'ex Atalanta non ha potuto disputare la sfida di Nations League vinta per 2-0 contro la Polonia, ma sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte per le prossime sfide. A riportarlo è Sky Sport.

15.58 - Anche l'Abruzzo in zona rossa, le parole del governatore Marsilio - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio annuncia che intende chiudere autonomamente la propria Regione, la prossima a diventare "rossa" quindi: "I negozi sono vuoti e le terapie intensive hanno superato la soglia del 30 per cento. Meglio intervenire subito che perdere un'altra settimana, forse così salveremo il Natale. Mi fido del CTS ed è meglio intervenire subito".

15.22 - Ct Mancini ancora positivo, salta la Bosnia - Dopo due settimane dal primo tampone e il conseguente isolamento, Roberto Mancini è ancora positivo al coronavirus: lo rivela gazzetta.it. L'esito dell'ennesimo test, arrivato stamattina, lo obbliga quindi a proseguire la quarantena: contro la Bosnia toccherà dunque ancora ad Alberico Evani sedere in panchina e guidare gli azzurri nell'ultima sfida di Nations League.

14.45 - Domani il tampone di Dzeko - E' stato programmato per domani, e non per oggi come era circolato nelle ultime ore, il tampone di Edin Dzeko, centravanti della Roma risultato positivo il 6 novembre scorso. Domani, a 11 giorni dalla prima positività, il bosniaco spera di essere guarito e di rimettersi a disposizione del tecnico Fonseca in questa settimana: in palio c'è la sfida al Parma di domenica prossima.

14.08 - Altre sette positività nel Rijeka - Questa mattina il Rijeka ha comunicato altre sette positività tra il gruppo squadra: i calciatori e lo staff sono già stati sottoposti a isolamento dal club, che nel frattempo ha richiesto alla Lega croata lo spostamento della gara di campionato contro l'NK Istra 1961 in programma per il prossimo sabato, ultimo appuntamento prima della trasferta a Napoli, quarta sfida di Europa League.

13.34 - Lazio, Lucas Leiva è tornato in gruppo - Lucas Leiva è tornato ad allenarsi con i compagni a Formello. Il centrocampista dopo due negatività al Covid ha ottenuto il via libera della Asl e della Paideia. Sabato visita di idoneità. Ieri (domenica) seduta individuale agli ordini del prof Ripert e oggi allenamento completo in gruppo.

12.37 - Il tampone molecolare conferma: Pioli positivo al Covid-19 - Il tampone molecolare ha confermato la positività di Stefano Pioli dopo il test rapido di sabato scorso. Il tecnico è stata già isolato e il gruppo squadra del Milan è costantemente sotto monitoraggio: oggi alle 15 ripresa degli allenamenti in vista del ritorno del campionato.

12.05 - Arcuri: "Non c'è pressione sulle terapie intensive italiane" - Il commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, parla così della pressione sulle terapie intensive italiane: "Al picco abbiamo avuto nel nostro Paese circa 7 mila pazienti in rianimazione, duemila di più della totale capienza dei reparti. Oggi abbiamo circa 10 mila posti di terapia intensiva e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Attualmente ci sono circa 3.300 ricoverati per Covid in terapia intensiva quindi la pressione su questi reparti non c'è".

10.41 - Immobile chiede chiarezza sui tamponi - Un giorno positivo, l'altro negativo. Oppure, addirittura positivo e al contempo negativo nello stesso momento. Ciro Immobile, come sottolinea questa mattina il Corriere di Roma, è davvero stufo dell'altalena dei tamponi. L'attaccante della Lazio sta bene, non ha alcun sintomo del Covid e si sente come un leone in gabbia, nonché una vittima di questa situazione ambigua che si è creata in casa biancoceleste. Lo dichiarerà così anche al capo della Procura Federale, Giuseppe Chiné, non appena sarà ascoltato per provare a comprendere ulteriormente il caos degli ultimi giorni. Immobile vuole tornare in campo e chiede chiarezza.

10.20 - Bach: "Ottimista sul pubblico all'Olimpiade di Tokyo" - ll presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, si è detto "molto ottimista" sulla possibilità che gli spettatori possano assistere all' Olimpiade di Tokyo, rinviate di un anno per la pandemia mondiale di Covid.

9.30 - "La maratona andrà ben oltre il 25 dicembre" - Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera spiega come la preoccupazione per un Natale in lockdown non sia certo da abbandonare: "Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti".

8.45 - Mancini rischia di saltare anche la sfida con la Bosnia - L'Italia rischia di andare a giocarsi la possibilità di accedere alla Final Four ancora una volta senza Roberto Mancini in panchina. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Oggi l'esito del tampone. Ultima chiamata per Mancini". Una settimana partita con la convocazione di 45 giocatori, e chiusa ieri con 28 e senza CT. Roberto Mancini saprà questa mattina se il tampone effettuato ieri darà finalmente esito negativo, dopo due settimane di positività asintomatica. Ultima chiamata dunque per il CT azzurro, che altrimenti dovrà dare forfait anche questa volta.