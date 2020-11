live Coronavirus, caos Lazio: le ultime. Fiorentina, nazionali partiti senza autorizzazione

vedi letture

12.30 - Fiorentina, 6 giocatori partiti per la Nazionale senza autorizzazione dell'ASL - Si apre la questione dei nazionali in casa Fiorentina. Gli unici giocatori che partiranno sono i sudamericani, Pulgar, Caceres e Martinez Quarta, più i due serbi, Vlahovic e Milenkovic, che sono già partiti e Amrabat. Si è trattato di scelte autonome dei giocatori, non autorizzati dall'ASL (la quale non ha comunicato niente di nuovo rispetto a domenica), su pressione delle proprie federazioni. Rimarranno invece a Firenze gli italiani, Biraghi, Castrovilli, Cutrone, Brancolini e Dalle Mura, oltre Dragowski e Kouamé.

11.51 - Lazio, parla De Martino - Stefano De Martino, direttore dell’Ufficio Stampa della Lazio, ha parlato a Radio Olympia Incontro del caos tamponi in attesa degli sviluppi dell’indagine e dei risultati delle nuove analisi sui test incriminati effettuate all’ospedale Moscati di Avellino: “Non abbiamo aggiunto niente perché c'è un'indagine in corso: la società, come sempre, attua un comportamento ligio alle regole. La società inoltre nel comunicato di alcuni giorni fa, ha espressamente chiarito di aver rispettato i protocolli e collabora come sempre con gli organi preposti. Ci sono degli aspetti che vanno chiariti, ma ribadisco: Lotito può stare simpatico o meno, ma il nostro operato è tangibile. Dopo anni ormai i tifosi hanno capito i meccanismi: su questa vicenda non posso aggiungere altro, la giustizia deve fare il suo corso. Rispetto ad anni fa, siamo più maturi e ci siamo resi conto che c'è sempre il tentativo di darci una spallata. Ne siamo coscienti, ma sappiamo di rispettare le regole. Ringrazio chi, anche in maniera scomposta, fa questi attacchi mediatici: ci sta ancora di più compattando. Alcuni giochi, a livello mediatico, sono stati capiti: questo ci unisce e ci da' più forza. Chiaro è che è fastidioso, ma sono sicuro che il popolo biancoceleste ha capito tutto questo e ci siamo avvicinati ancora. Il silenzio significa rispettare le regole ed attuare un protocollo: la società sta collaborando, dico ai tifosi di essere sereni e di concentrarsi sul campo. Abbiamo visto con la Juve, che nelle difficoltà, la squadra continua a dimostrare tanto. Il clima tranquillo? Ci si modifica e plasma a seconda della situazione. Lotito ha creato sempre un clima familiare e come ogni famiglia ci sono delle discussioni, ma persiste il legame. A Sanpietroburgo abbiamo ricevuto i complimenti della società, ci hanno accolto come una squadra importante d'Europa: questo anni fa non accadeva. Come sta Immobile? E' sereno e dispiaciuto per non poter indossare la maglia della Lazio. E' un leone in gabbia: è devastante per lui non aiutare i suoi e non essere sceso in campo contro la Juve. C'è un'unione forte tra i ragazzi, Ciro ne è un portabandiera".

10.01 - Oggi verranno rianalizzati i tamponi dei giocatori della Lazio - Punto della situazione riguardo al caos tamponi in casa Lazio. Dalle scorse ore la vicenda è in mano tanto alla Procura federale quanto alla Procura della Repubblica. Nel registro degli indagati risulta esserci il presidente del Cda di Futura Diagnostica, il centro polispecialistico di Avellino a cui si è appoggiata la Lazio. Le ipotesi di reato sono falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. La Procura della Repubblica, per far luce sulla vicenda, ha richiesto le controanalisi sui 95 tamponi sequestrati nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza e spetterà all’Ospedale Moscati di Avellino il compito di processarli nuovamente. I tamponi in questione sono quelli dell’ultima tornata, quelli che erano risultati negativi per Futura Diagnostica e in cui il Campus Biomedico aveva trovato positività per Immobile, Leiva e Strakosha.

09.25 - D'Ambrosio e Romagnoli a Coverciano - Danilo D'Ambrosio e Alessio Romagnoli sono arrivati nella serata di ieri a Coverciano per unirsi al ritiro della Nazionale italiana in vista dell'amichevole contro l'Estonia e delle due gare di Nations League contro Polonia e Bosnia. I due giocatori si sottoporranno al test per l'ingresso al ritiro in mattinata e successivamente di aggregheranno al gruppo.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

23.04 - Roma, altri tre casi di Covid in rosa: positivi al tampone anche Santon, Fazio e Pellegrini Secondo quanto riferito dal sito della Gazzetta dello Sport, dopo la positività accertata negli scorsi giorni al giovane portiere della Roma Boer, in casa giallorossa anche Davide Santon e Federico Fazio sono risultati positivi al Covid-19. Il primo non entra in contatto con il gruppo da diversi giorni perché sta recuperando da un infortunio, il secondo invece è andato regolarmente in panchina nella gara di ieri contro il Genoa dopo la negatività al tampone effettuato sabato. Positivo anche Lorenzo Pellegrini, che su Instagram ha scritto: "Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni".

21.50 - Coronavirus, numerosi casi positivi: l’Olimpia interrompe l’attività - Il Covid-19 ferma l’Olimpia Milano. Dopo aver superato senza problemi Brescia ieri nella settima giornata di campionato, oggi è arrivato il comunicato della società costretta ad annunciare lo stop: “A seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani, martedì 10 novembre, ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito".

19.46 - Juve-Napoli e caso Roma-Diawara. Rinviata la sentenza della Corte Federale sui due ricorsi - Non arriverà oggi la decisione della Corte sportiva di Appello della Federcalcio sui ricorsi di Napoli e Roma. Conclusi i dibattimenti - riporta Sky Sport - i due collegi giudicanti, presieduti da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, si sono appena riuniti in camera di consiglio e le decisioni sono previste nei prossimi giorni.

18.49 - Le ultimissime sul caos Lazio: domani i tamponi saranno riprocessati ad Avellino - Saranno riprocessati già domani all'ospedale Moscati di Avellino i tamponi eseguiti dal centro Futura Diagnostica sui calciatori della Lazio e acquisiti dalla Procura del capoluogo irpino nell'ambito del fascicolo aperto a carico del presidente del cda della struttura sanitaria irpina, Massimiliano Taccone, con le ipotesi di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. Sotto i riflettori, sottolinea dunque Sky Sport, quei tamponi dall'esito contraddittorio, negativi stando agli esami fatti ad Avellino venerdì, ma positivi sia ai controlli Uefa di inizio settimana che ai test rapidi effettuati sempre venerdì scorso al Biocampus di Roma cui la Lazio si era rivolta per una ulteriore verifica. Proprio l'esito discordante dei test riscontrato al Biocampus aveva portato allo stop per Immobile, Leiva e Strakosha, tutti e tre positivi al tampone e fermati dall'Asl alla viglia della gara con la Juventus.

17.38 - Protezione Civile, il bollettino: 25.271 nuovi contagiati (+14.698 positivi rispetto a ieri). 356 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 147.725 tamponi e individuati 25.271 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 573.334, 14.698 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 356 persone affette da Coronavirus per un totale di 41.750 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 573.334 (+14.698

• Deceduti: 41.750 (+356)

• Dimessi/Guariti: 345.289 (+10.215)

• Ricoverati: 30.485 (+1.296)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.849 (+100)

• Tamponi: 17.522.438 (+147.725)

Totale casi: 960.373 (+25.271, +2,7%)

16.35 - Gravina sul caos Nazionali: "Preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL" - Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale di oggi. Un'idea che sembra vicina a quella dell'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta. “Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, i regolamenti prevedono che la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta comunque delle sanzioni. Ci siamo mossi questa mattina con i ministri competenti per avere riscontri come coordinamento. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Lo dico con amarezza e rammarico.

16.17 - Via libera Asl ai nazionali della Lazio - Via libera ai Nazionali. La Asl di Roma a cui fa riferimento la Lazio non ha infatti posto nessun limite, o effettuato una comunicazione per quanto riguarda i giocatori che devono partite alla volta delle proprie squadre. Per questo motivo la società biancoceleste non ha potuto far altro che far partire i giocatori, alcuni come Milinkovic e Correa, già da ieri sera e altri che invece lasceranno Roma oggi. Diverso invece è il caso di Francesco Acerbi, per lui lo stop è arrivato direttamente dalla Federcalcio in attesa di nuove comunicazioni.

15.44 - L'annuncio della Pfizer: "Vaccino efficace al 90%" - Il vaccino di Pfizer e Biontech in via di sperimentazione è efficace al 90% secondo i primi risultati della fase 3 della sperimentazione da parte delle due società farmaceutiche. La fase 3 è l’ultima prima che i produttori possano presentare una domanda di omologazione del vaccino. L’efficacia, hanno spiegato da Pfizer e Biontech, è stata misurata paragonando l’effetto sui partecipanti contagiati a cui è stato iniettato il vaccino con quello di chi ha invece ricevuto la somministrazione di un placebo, 7 giorni dopo la seconda dose e 28 giorni dopo la prima. Il colosso farmaceutico Pfizer prevede di aver prodotto entro la fine dell’anno dosi del vaccino contro il Covid-19 sufficienti a immunizzare dalle 15 alle 20 milioni di persone.

15.01 - Lettera di Giuseppe Conte a La Repubblica - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha scritto una lettera a La Repubblica. Questo un estratto: "Sono giorni difficili per l'Italia, alle prese con una situazione epidemiologica divenuta particolarmente critica nelle ultime settimane. Sono giorni di nuove restrizioni e di scelte mirate a prevenire scenari di maggiore sofferenza. Non è costume mio o di questo esecutivo minimizzare, derubricare a polemiche le obiezioni poste al nostro quotidiano lavoro: abbiamo da subito scelto la strada della trasparenza, rifuggendo noi stessi ricostruzioni di comodo. Non posso però accettare che passi il messaggio di un presidente e di un governo che hanno abdicato ai propri doveri approfittando della pausa estiva, che un solo weekend passato al mare o una singola cena a margine di un appuntamento istituzionale vengano così strumentalmente sottolineati. Chiarisco, allora, che questa estate non ho mai concesso pause alla mia attività istituzionale. Anche nel mese di agosto sono stato sempre immerso nello studio dei vari dossier e nella soluzione dei vari problemi, avendo cura, insieme ai ministri competenti e ai vari esperti, che la piena ripresa delle varie attività sociali ed economiche avvenisse in piena sicurezza. Anche nel periodo più caldo agostano ho preferito non allontanarmi da Palazzo Chigi, rimanendo a mezz'ora dal mio ufficio e continuando a fare riunioni pressoché quotidiane da remoto. A dirla in breve il governo la scorsa estate non è mai andato in vacanza".

14.47 - Atalanta-Valencia: un quinto dei tifosi poi positivo al Covid-19 - La partita di Champions League dello scorso 19 febbraio tra Atalanta e Valencia, disputata allo stadio di San Siro a Milano, è stata una vera "bomba" per la diffusione del Coronavirus nella provincia di Bergamo, tra le aree più colpite al mondo. A confermarlo un questionario realizzato dall’agenzia di data management Intwig: oltre un quinto dei tifosi che erano presenti allo stadio San Siro svilupparono i sintomi del Covid-19. "È stata la tempesta perfetta, un evento così è difficile da replicare - spiega Aldo Cristadoro, amministratore delegato di Intwig -: 36mila persone che si spostano tutte assieme da uno stesso luogo per assistere allo stesso evento". Tanti furono, infatti, i tifosi bergamaschi che, a causa di problemi di omologazione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, dovettero raggiungere Milano per seguire la loro squadra del cuore.

13.04 - Sei positivi al Salisburgo - Il Red Bull Salisburgo ha comunicato che sei giocatori sono risultati positivi al Covid-19. Secondo le vigenti normative sanitarie, i giocatori in questione - tutti asintomatici - sono stati posti in isolamento. Per precauzione, nessun membro della squadra potrà rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali, almeno fino a quando non saranno effettuati ulteriori test. La società austriaca ha precisato che i test effettuati venerdì prima della partita di campionato contro il Rapid Vienna (giocata ieri) non avevano rivelato casi positivi.

11.31 - Taccone (Futura Diagnostica): "Immobile, Leiva e Strakosha potevano giocare" - Intervistato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Taccone, socio di Futura Diagnostica e consulente scientifico del gruppo stesso: "Per il nostro laboratorio, Immobile, Strakosha e Lucas Leiva sono negativi per tutti e tre i geni. E abbiamo dato questa risposta. Nella stessa seduta, la Lazio ha avuto anche qualche positività, che abbiamo segnalato immediatamente. Per nostra immagine e correttezza, dopo il risultato del Campus Biomedico su i tre prima citati, abbiamo effettuato un secondo controllo, appoggiandoci ad un laboratorio di Napoli, MeriGen. Un laboratorio molto serio che con il Dott. De Biase ha grande esperienza e professionalità. Anche lì: i quattro positivi riscontrati sono stati confermati tali, come hanno appurato l'assenza dei tre geni per Strakosha e Lucas Leiva, riservandosi un ulteriore controllo solo per il tampone di Ciro Immobile. Stamattina mi ha chiamato, dopo aver effettuato test accurati, e mi ha comunicato la positività di quest'ultimo al solo gene N. Solo quello, che è un gene ballerino: a volte esce positivo, altre volte no. E non può essere probante di un'infezione. La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato i campioni di questi sette che erano nel nostro frigorifero, che sono a disposizione di chiunque voglia analizzarli. E non solo, ha sequestrato anche tutto ciò che ha riguardato l'iter avviato dalla Lazio nel giorno 6 novembre. Dico di più: Lucas Leiva e Strakosha potevano giocare con la Juventus al 100%, così come anche Ciro Immobile, a mio parere".

11.12 - Rinviata l'audizione del dott. Pulcini - L'audizione in Procura Federale del dottor Ivo Pulcini è stata rinviata. L'avvocato del medico della Lazio, Gentile, ha infatti chiesto e ottenuto il rinvio.

10.50 - Club indispettiti - Il caso tamponi in casa Lazio ha indispettito quasi tutti gli altri club di Serie A. Il motivo non riguarda solo gli eventuali e presunti vantaggi nello schierare anche calciatori positivi e va oltre il rischio per gli avversari. In ballo c’è anche una questione politica: in un momento in cui il sistema calcio è in sofferenza ma prova comunque ad andare avanti, con le difficoltà del caso, situazioni ambigue come queste rischiano di indebolire i rapporti con le istituzioni e ovviamente con il pubblico. Anche per questo motivo, la Lega sta lavorando per dare maggiore forza alle norme del protocollo. L’obiettivo è definire le modifiche entro la sosta per le nazionali: ci saranno regole più rigide e rigorose, sarà intensificata la frequenza dei tamponi ai giocatori e soprattutto ci sarà un controllo omogeneo e centralizzato dei test, per evitare in futuro nuovi casi in stile Lazio.

10.15 - Lazio, il dottor Pulcini oggi in procura - La Gazzetta dello Sport riporta le tesi controverse sul Covid del dottor Ivo Pulcini, oggi in procura: "Per me l'asintomatico non è malato". Le sue dichiarazioni di qualche tempo fa ("per far ripartire il campionato bastava la semplice effettuazione del test immunologico a immuno fluorescenza") avevano scaturito ad aprile una denuncia dal Codacons. Nei giorni scorsi ha poi affermato che "il genoma N è talmente debole come virulenza da non aver alcun significato contagioso". Delle sue scelte nel club con cui lavora dal 2006, la Lazio, dovrà rispondere alla Procura federale. Alla prima convocazione non si è presentato, oggi dovrà necessariamente esserci se non vuole essere deferito.

10.07 - Caos Lazio: "Anche il Bologna prepara un esposto" - La società rossoblù attende gli sviluppi delle inchieste della magistratura sportiva e di quella ordinaria, ma intanto monitora la situazione. Le attenzioni si concentrano su Lucas Leiva, fermato dall'UEFA prima dello Zenit ma che aveva giocato la gara col Torino in quanto negativo al tampone del campionato, avendo tuttavia saltato il test UEFA del lunedì precedete poiché indisponibile. Col Bologna però aveva giocato, salvo essere sostituito prima dell'intervallo senza che la Lazio abbia mai dato comunicazioni ufficiali sui motivi del cambio e del successivo stop.

9.55 - Caos tamponi in casa Lazio - La Gazzetta dello Sport non placa le polemiche attorno alla Lazio e stamane titola: "Epidemia colposa e frode". Secondo quanto riportato dalla rosea, l'ASL sarebbe intervenuta in scivolata nei casi Immobile, Strakosha e Leiva. Li ha bloccati alla vigilia della sfida alla Juventus, ma ora le preoccupazioni per la Lazio sono per il fascicolo aperto dalla Procura di Avellino. La Gazzetta dello Sport riporta di come la Procura stia cercando di capire da cosa nascano le difformità tra i tamponi effettuati dal club biancoceleste. Nel mirino è finita Futura Diagnostica, un laboratorio campano a cui la Lazio si è affidata. Ora attenzione alle ipotesi di reato, che secondo la rosea potrebbero essere: epidemia colposa e frode in pubbliche forniture. Inutile dire che se si verificassero irregolarità tanto gravi le conseguenze per la Lazio sarebbero pesantissime.

La Finanza, sempre secondo la Gazzetta, non si sarebbe limitata ai tamponi, ma avrebbe analizzato pure le comunicazioni tra il club e l'ASL, con la Lazio che avrebbe dovuto comunicare ufficialmente le positività: sarebbero arrivate telefonate, ma mai comunicazioni ufficiali, con nomi e cognomi dei contagiati. Il club, prima di Immobile non aveva mai dato comunicazione di positività, ma c'è chi, tra i giocatori, ne ha dato ufficialità per conto suo, vedi Luis Alberto, che lo ha comunicato in una diretta Twitch. Da quello che emerge però nessuno avrebbe condiviso tale informazione con l'ASL di competenza. Elementi che la Procura sta analizzando.

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE