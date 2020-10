live Coronavirus, ecco il nuovo DPCM. Roma e Torino in isolamento, Bastoni negativo

14.22 - L'intervento di Spadafora - Sul tema dei dilettanti, e più in generale sull'intero impatto del DPCM sul mondo dello sport, era già intervenuto in mattinata il ministro Spadafora, via Facebook. Rileggi qui il suo intervento.

14.10 - LND, il Comitato Lombardia chiede di tornare a giocare - Il Comitato Regionale Lega Dilettanti della Lombardia chiede la sospensione dell'ordinanza con la quale Attilio Fontana, governatore della regione, ha disposto lo stop alle attività dilettantistica e giovanile regionale. Il CRL, si legge in una nota stampa, ha esplicitamente formulato le proprie motivazioni a tutela delle affiliate chiedendo un urgente incontro con i vertici della Regione e, comunque, che le disposizioni regionali vengano quantomeno adeguate al DPCM del 18 ottobre poiché, diversamente, la Lombardia rimarrebbe l’unica Regione italiana a chiudere l’attività sportiva.

13.38 - Ricciardi: "Servono lockdown mirati subito" - "Penso che alcuni lockdown mirati vadano fatti subito, senza aspettare Natale". Ospite di Agorà su Rai3, lo afferma il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro per la Salute: "Oggi magari bastano due settimane, ma se si va avanti non bastano più. Il Natale sarà quello che decidiamo in questo momento. Se prendiamo le misure giuste in maniera tempestiva, avremo un Natale quasi normale. Altrimenti i casi cresceranno in maniera esponenziale nelle prossime settimane e poi dovremo prendere decisioni durissime, ma a quel punto servirà più tempo per rientrare nella normalità. Oltre i 10-11 mila casi non riesci più a tracciare e puoi solo contenere".

12.39 - Conte: "Curva dei contagi in preoccupante risalita" - Il presidente del Consiglio, intervenuto all'assemblea annuale dell'ANIA, commenta nuovamente l'andamento del contagio dopo il DPCM approvato ieri sera: "La curva dei contagi è in preoccupante risalita ma abbiamo esteso l'intensa rete di protezione per dare una risposta sanitaria efficace e proteggere il nostro tessuto sociale per attutire le ripercussioni dell'improvvisa fase recessiva".

12.31 - Anche il Torino in bolla - Dopo i quattro casi di Coronavirus accertati nel gruppo squadra (due calciatori, due membri dello staff), al Torino è scattata la cosiddetta "bolla": Belotti e compagni continueranno allenamenti e partite, ma senza contatti con l'esterno. Fino a domenica, salvo nuove comunicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza poter tornare a casa. Previsti come da protocollo anche nuovi tamponi prima della gara col Sassuolo.

12.11 - Roma in isolamento - In vista della gara di Europa League contro lo Young Boys e della successiva trasferta a San Siro contro il Milan, la Roma resterà in isolamento a Trigoria per ridurre il rischio contagio. Oggi, come previsto dal protocollo UEFA, la squadra sarà sottoposta a nuovi tamponi, a 48 ore dalla partenza per Berna.

11.50 - Coordinatore CTS: "DPCM duro, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo" - Ospite di The Breakfast Club su Radio Capital, il professor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha analizzato il provvedimento varato dal presidente del Consiglio: "Questo Dpcm di fatto ha attivato delle risorse straordinarie che possono essere messe in campo soprattutto per rafforzare la sanità del territorio. C'è molta durezza e delle limitazioni fortissime. Del resto siamo ancora lontani dalla stagione invernale e dal picco dell'influenza e dobbiamo essere prudenti, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo".

11.10 - Secondo tampone negativo per Bastoni - L'Inter ritrova il giovane difensore centrale, non più positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bastoni sul proprio profilo Instagram: "Anche il secondo tampone è negativo. Ci siamo!". Il classe 1999 tornerà dunque a disposizione di Antonio Conte.

11.05 - Cosa prevede il DPCM - Annunciato ieri sera da Giuseppe Conte, il nuovo decreto ha introdotto diverse misure.