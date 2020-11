live Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm. Tamponi Lazio: i motivi dell'inchiesta FIGC

13.40 - Valentino Rossi ancora positivo - La Yamaha ha comunicato l'esito dell’ultimo tampone di Rossi: è ancora positivo al Covid. Per correre a Valencia ha bisogno di due tamponi negativi e fra i due test devono passare 48 ore. Valentino avrebbe tempo di salire in moto fino a sabato pomeriggio. La Yamaha ha scelto l'eventuale sostituto: è Garrett Gerloff, pilota Superbike del team Yamaha GRT.

13.20 - Bologna, oggi l'esito dei tamponi. Domani altro giro di test - Ieri giro di tamponi per il Bologna - riporta Il Resto del Carlino -, con i risultati attesi per la giornata di oggi. La squadra sarà poi sottoposta nuovamente a tampone domani, in vista della partita con il Napoli.

10.30 - Cronistoria dell'ultima settimana: perché la FIGC ha aperto un'inchiesta sulla Lazio - Tempesta biancoceleste a poche ore dalla gara di Champions con lo Zenit. La Lazio è finita nel mirino della Procura Federale della FIGC "per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall'Autorità Governativa". L’inchiesta è nata propria “alla luce delle positività alterne di giocatori come Immobile, Leiva e Strakosha, disponibili per le gare di campionato (i primi due hanno giocato il secondo tempo a Torino, il portiere è rimasto in panchina, ndr) e fermati da presunte positività invece dall’Uefa”. Positività contestate dal club attraverso un comunicato ufficiale diramato ieri sera. Rimane comunque troppo strano, secondo gli ispettori agli ordini del procuratore Chinè, quanto accaduto nell'ultima settimana, che andiamo a rivivere passo dopo passo. Clicca qui per la news completa.

00.45 - Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm - Il premier Giuseppe Conte ha firmato in questi minuti il nuovo Dpcm in merito alle nuove regole e limitazioni per contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19. La firma è arrivata poco dopo la mezzanotte, scrive la Repubblica, e il Dpcm sarà in Gazzetta ufficiale domani mattina. Le nuove misure di prevenzione saranno valide dal 5 novembre al 3 dicembre. Fra le misure più discusse, quelle riguardanti la possibilità di istituire zone rosse circoscritte nelle singole regioni con divieto di entrata e uscita dai confini se non per comprovate necessità. Un destino che potrebbe toccare presto a Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Zona arancione, invece, per Puglia, Liguria e probabilmente Veneto e Campania. Saranno inoltre chiusi musei e sale gioco (nelle zone rosse anche parrucchieri ed estetisti), i mezzi pubblici potranno riempirsi per il 50% della capienza e sarà attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

21.40 - Nuovo giro di tamponi in casa Napoli: tutti negativi i componenti del gruppo squadra - Tutti negativi i giocatori del Napoli e le persone facente parti del gruppo squadra. A renderlo noto con un tweet lo stesso club partenopeo dopo l'ultimo giro di tamponi: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri ai componenti del gruppo squadra".

21.22 - Comunicato della Lazio: "Rilevate possibili criticità sui tamponi effettuati dalla UEFA" In serata la Lazio ha diramato un comunicato per provare a fare chiarezza sulla mancata partenza destinazione San Pietroburgo di giocatori come Immobile, Strakosha e Lucas Leiva. Il bomber biancoceleste, ad esempio, indisponibile contro il Club Brugge una settimana fa, è risultato disponibile contro il Torino e poi di nuovo indisponibile per il match in terra russa. Una situazione che ha insospettito la Procura FIGC, che oggi ha aperto una inchiesta. Clicca qui per il comunicato della Lazio.

19.50 - Sospesa la riunione con le Regioni, i governatori valutano il Dpcm - E' stata sospesa la riunione tra governo, regioni province e comuni sul nuovo Dpcm che dovrà essere varato nelle prossime ore. Dopo aver ricevuto la bozza del testo, i presidenti di regione hanno chiesto una sospensione per valutarlo. Attesa anche per le parole in conferenza del premier Conte.

19.43 - Un positivo in casa Leeds - Rodrigo Moreno, attaccante spagnolo del Leeds, è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è lo stesso giocatore tramite i propri canali social: "Come da protocollo, sarò in isolamento senza prendere parte alla gara contro il Crystal Palace". Moreno non potrà dunque nemmeno rispondere alla convocazione della Nazionale spagnola.

19.28 - Hertha Berlino, Torunarigha positivo al Covid-19 - Jordan Torunarigha è risultato positivo al virus Covid-19. Il difensore classe 1997, ha comunicato il il club tedesco, si trova in quarantena e non ha sintomi.

18.58 - Nuovo Dpcm, ecco la bozza - "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020". E' quanto si legge nella bozza del Dpcm che il governo sta discutendo con le Regioni in questi minuti. In serata arriverà infatti la firma del premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto che contiene misure anti-Covid ancora più stringenti per cercare di contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus in Italia. Ma soprattutto, ed è questa la novità, il documento prevede regole diverse per aree, denominate rosse, arancioni e verdi. Clicca qui per le anticipazioni dalla bozza del Dpcm.

18.02 - Sassuolo, report sui casi di Covid-19 presenti in squadra. Anche Ricci positivo, guarito Toljan - Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Sassuolo fa chiarezza sui casi di Coronavirus riscontrati in squadra: "A titolo riassuntivo, onde evitare la diffusione su organi di stampa e media di informazioni errate, l’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, relativamente alla Prima Squadra, i controlli effettuati fino ad oggi hanno evidenziato la seguente situazione: attualmente positivi al Covid-19 tre calciatori e due membri dello staff. Si informa, di concerto con i tesserati, che i calciatori neroverdi attualmente positivi sono Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. L’attaccante neroverde Federico Ricci è risultato positivo all’esito degli ultimi test effettuati (doppio tampone), è asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda Jeremy Toljan l’ultimo tampone di controllo ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e, da domani, non sarà più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. La Società, nelle more della situazione, rimane in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza".

17.48 - Bollettino Protezione Civile: 28.244 nuovi contagiati (+21.630 positivi rispetto a ieri). 353 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 182.287 tamponi e individuati 28.244 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 418.142, +21.630 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 353 persone affette da Coronavirus per un totale di 39.412 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 418.142 (+21.630)

Deceduti: 39.412 (+353)

Dimessi/Guariti: 302.275 (+6.258)

Ricoverati: 23.339 (+1.477) di cui in Terapia Intensiva: 2.225 (+203)

Tamponi: 16.285.936 (+182.287)

Totale casi: 759.829 (+28.244, +3,86%)

17.10 - Il messaggio di Agnelli all'ECA: "Siamo in una nuova era ma l'incertezza non è finita" - Messaggio di Andrea Agnelli, numero uno di Juventus e di ECA, l'associazione dei club europei, in occasione del report annuale. "La stagione 2019/20 è stata una stagione come nessun'altra, che nessuno avrebbe potuto immaginare. È stato un anno che ha scosso non solo il nostro settore ma il mondo in generale. La pandemia COVID-19 ha colpito la società a ogni livello possibile e ha lasciato cicatrici irreversibili per molti. In quello che è stato un periodo senza precedenti in tutto il mondo, i pensieri di tutti nel calcio sono con coloro che hanno perso i propri cari a causa di questo virus spietato e il nostro ringraziamento deve andare agli operatori sanitari che sono ancora in prima linea, quotidianamente, combattendo questo nemico di cui impariamo sempre di più". Clicca qui per la news completa.

16.15 - Lazio, caos tamponi: la FIGC ufficializza l'apertura dell'inchiesta: chiesti i referti dei test di oggi - La FIGC ha ufficializzato la notizia dell'apertura dell'inchiesta da parte dalla Procura nei confronti della Lazio "per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19 approvati dalla FIGC e validati dall'Autorità Governativa". Nella nota la federazione spiega che "fin dalle prime informazioni sulla positività di alcuni calciatori emerse la scorsa settimana, il Procuratore Chinè ha disposto due ispezioni presso il Centro sportivo biancoceleste a Formello, durante le quali i rappresentanti del pool costituito in Procura per verificare il rispetto dei Protocolli sanitari hanno ascoltato il presidente Claudio Lotito e il medico sociale Ivo Pulcini, oltre ad acquisire i referti dei tamponi effettuati prima della gara di Champions League Club Brugge-Lazio e del campionato di Serie A Torino-Lazio". "Questa mattina - si legge - sono stati richiesti ufficialmente alla Lazio i referti dei tamponi effettuati alla vigilia della gara in programma domani a San Pietroburgo con lo Zenit, valida per la terza giornata di Champions". La Procura federale "ha deciso di aprire un'inchiesta sulla questione tamponi della Lazio anche alla luce delle positività alterne di giocatori come Immobile, Leiva e Strakosha, disponibili per le gare di campionato e fermati per presunte positività invece dalla UEFA".

14.51 - L'allarme dei medici italiani Il Presidente dell'Ordine dei medici italiani, Filippo Anelli, ha lanciato un preoccupante avviso su Facebook. "Il problema oggi riguarda la tenuta del sistema sanitario, perché l’occupazione progressiva dei posti da parte di malati Covid riduce via via la possibilità di garantire cure agli altri ammalati. Andando avanti così, la situazione potrebbe sfuggirci di mano. La preoccupazione dei medici è che questa seconda ondata non sia una mareggiata, ma uno tsunami che potrebbe travolgere il sistema sanitario. Per questo chiediamo al Governo misure più aggressive", ha scritto sull'emergenza Covid.

14.01 - Sassuolo, Djuricic positivo al Covid-19 - Filip Djuricic è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il commissario tecnico della Serbia, Ljubisa Tumbakovic, che ha affermato: "Dalle informazioni che ho, Filip è positivo al COVID-19. Spero che guarisca quanto prima e possa essere a nostra disposizione già in occasione del prossimo raduno, il 9 novembre". Nei giorni scorsi il Sassuolo aveva annunciato la positività di un calciatore, senza però rivelare il nome.

13.24 - Giovedì il Decreto Ristori Il governo ha pronto il secondo decreto ristori da collegare alle chiusure che saranno previste con il nuovo dpcm anti-Covid: secondo quanto si apprende da fonti di governo il provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già giovedì. Escluso invece, al momento, il ricorso a un nuovo scostamento di bilancio, scrive FanPage.

12.59 - La giornata Adesso in corso la riunione coi capi delegazione, poi confronto con le Regioni. Repubblica spiega che è previsto poi un nuovo incontro in videocollegamento con le Regioni alle 15.30 e a seguire dovrebbe tenersi un nuovo confronto con il Cts. Di sicuro, Conte prima di firmare il decreto che resterà in vigore fino al prossimo 4 dicembre, dovrà avere l'ok dai governatori.

12.03 - Zampa: "Stasera il DPCM" - Entro stasera arriverà il nuovo Dpcm. Lo anticipa, ai microfoni di Radio1, Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, aggiungendo che sarà "un lockdown light, sul modello tedesco". L'intenzione è quella di "non paralizzare il Paese. È difficile cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo".

10.23 - Iniziata riunione Conte-capi delegazione - È iniziato pochi minuti fa, un incontro tra il presidente del Consiglio e i capi delegazione di maggioranza. Seguiranno un confronto con le Regioni e poi quello decisivo col CTS, nella giornata che porterà al nuovo DPCM.

10.06 - Attesa per il DPCM - Il nuovo provvedimento del governo dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Prevedrà tre livelli di pericolo: uno nazionale, poi due "scalini" ulteriori a livello locale. A seconda dell'indice di pericolosità di una regione o provincia, entreranno a regime diverse misure restrittive.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

20.25 - Nuovo bollettino in Francia Sono oltre 52 mila i nuovi contagi odierni per la Francia, con 416 morti a causa della pandemia. I casi certificati e attualmente aperti sono 1 milione e 309 mila.

18.18 - Domani riunione CTS E' stato anticipato a domani il monitoraggio della cabina di regia dei dati riguardanti il diffondersi dell'epidemia del Covid-19. I nuovi dati saranno oggetto di discussione del CTS il cui tavolo è stato convocato domani alle 16.00.

17.50 - Conte: "Già attivato meccanismo per distribuzione quando ci sarà vaccino" Il Premier Giuseppe Conte ha preso la parola al Senato per la discussione in vista del Dpcm. "Il Ministero della Salute sta già lavorando a un piano operativo sulla distribuzione dei vaccini, su mia richiesta. Così, quando arriveranno le prime dosi, potremo procedere in modo organizzato. Ragionevolmente favoriremo le fasce più vulnerabili e gli operatori sanitari. Tra le fasce più vulnerabili il Governo considera i nostri anziani, i nostri genitori, i nostri nonni. Nonostante i numerosi sforzi posti in essere per rafforzare il sistema sanitario, i dati delle ultime settimane sono molto preoccupanti".

17.15 - Il bollettino La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 135.731 tamponi e individuati 22.253 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 396.512, 18.383 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 233 persone affette da Coronavirus per un totale di 39.059 decessi dall'inizio dell'epidemia.

16.35 - Il messaggio di Calcagno "Siamo di nuovo alle prese con il Covid anche all'interno del nostro mondo. Il settore dilettantistico e il settore giovanile stanno già scontando grandi restrizioni che rischiano di far collassare lo sport di base, consapevoli che anche il mondo prof. non sarebbe in grado di reggere altre chiusure". Così Umberto Calcagno, presidente Aic. "Sembriamo incapaci di una seria riflessione per cogliere i cambiamenti strutturali che servono; manca uno sguardo critico sul passato che ci permetta di cambiare le prospettive sul futuro - aggiunge -. I problemi di oggi hanno una matrice ben più lontana dell'emergenza Covid, che ha messo a nudo le debolezze del nostro mondo. Oggi lamentano difficoltà i club di A, di B e Lega Pro, a testimonianza che nello sport c'è necessità di un'idea di sostenibilità e sviluppo che non può più prescindere da un'adeguata redistribuzione delle risorse. Non sono bastate le richieste di intervento al Governo; siamo fiduciosi che siano riconosciuti contributi per chi svolge attività dilettantistica e provvedimenti fiscali a sostegno delle società professionistiche". "Nel frattempo - sottolinea - Federazione e Leghe continuano a interrogarsi sul futuro, limitando la disamina del problema alle solite questioni inerenti il taglio degli stipendi, una soluzione comoda e populista, utile a distogliere l'attenzione. È necessario ragionare - conclude - su una diversa distribuzione delle risorse quale base della riforma del calcio, un nuovo patto sulla sostenibilità accompagnato da norme più rigide in sede di ammissione ai campionati e nei controlli stagionali".

16.20 - Tanti positivi all'Ajax Importante notizia sull'Ajax in vista della gara contro il Midtjylland, terzo turno di Champions. Il Telegraaf parla di un totale di giocatori dei Lancieri possibili positivi al Covid 19. A sorpresa fuori dai convocati Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch. Probabile siano loro i giocatori della prima squadra positivi. Oggi i giocatori hanno effettuato un nuovo test, in caso di falsi positivi voleranno domani in Danimarca.

15.53 - Merkel: "Luce della fine del tunnel abbastanza lontana" Nel corso di una conferenza stampa coi giornalisti, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha parlato del semi-lockdown tedesco. "Dobbiamo esser coscienti che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene una volta ogni secolo -riporta l'Ansa-. Abbiamo quattro mesi invernali lunghi davanti a noi, la luce alla fine del tunnel è abbastanza lontana. Questa è come una catastrofe naturale".

14.26 - Totti positivo Repubblica scrive che Francesco Totti è positivo al Covid-19. La leggenda del calcio italiano nei giorni scorsi ha avuto i sintomi tipici del Covid, compresa la febbre e una sensazione di debolezza. Per questo ha deciso di fare il tampone ed è risultato positivo.

14.15 - Ministro Gualtieri: "Intesa per blocco licenziamenti" Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Mezz'ora in Più su Rai 3 ha parlato delle prossime misure del Governo per far fronte all'emergenza Covid-19. "Dobbiamo seguire le indicazioni scientifiche. È inevitabile in questa seconda ondata che ha sorpreso tutta Europa per la sua virulenza, che si prendano misure ulteriori accompagnate da sostegno economico. Tanto più saremo efficaci tanto più potremo evitare un nuovo lockdown, questo richiede misure intermedie anche dolorose -riporta l'Ansa-. La manovra mette da parte risorse per un inizio anno difficile, risorse sulla base delle quali abbiamo raggiunto questa positiva intesa sul blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, risorse per sostenere ulteriori ristori. Valuteremo se sono sufficienti".

13.40 - Discussione ancora in corso A Montecitorio è sempre in corso la discussione sul Dpcm che verrà pubblicato stasera. Alle 17 Il Premier Giuseppe Conte relazionerà al Senato.

12.45 - Conte: "No a lockdown generalizzato" No a lockdown generalizzato, dice il Premier Giuseppe Conte nella relazione in vista del Dpcm a Montecitorio. "In Italia è stato elaborato questo sistema di monitoraggio, che oggi ci pone in una condizione diversa da altri paesi. Possiamo cambiare strategia rispetto alla prima fase quando abbiamo dovuto proteggerci all'interno delle nostre case, sospendendo vita e interazioni. A marzo, in assenza di un piano operativo certificato sul piano scientifico, senza un sistema di monitoraggio sofisticato, abbiamo emanato provvedimenti generali e uniformi su tutto il territorio nazionale che hanno portato a un lockdown generalizzato. Ora no: non useremmo misure efficaci per le regioni a rischio e ne useremmo troppo severe in zone con minori criticità. Ci saranno tre aree corrispondenti a tre scenari di rischio, a cui sono corrispondenti misure più o meno restrittive. Le misure dipenderanno da valori certificati di rischio con ordinanza del Ministro della Salute. Sarà possibile uscire ed entrare nella fascia a seconda del rischio. Dove non ci sono rischi elevati, ci saranno solo specifiche misure che possano rafforzare il contenimento".

12.27 - Le prime parole di Conte Così Conte a Montecitorio sui dati della seconda ondata. "378129 contagiati a ieri, il 94%, 357288 risulta in isolamento domiciliare. Al picco della prima ondata, si curava in casa solo il 51,8% dei contagiati. Solo lo 0,5%, 1939 persone, risulta ricoverato in terapia intensiva contro il 6,7% della prima ondata. Gli isolati contagiati sono in gran numero anche se la gravità rispetto alla prima ondata sembra diversa. Gran parte delle persone sono asintomatiche o paucisintomatiche, fino al 95% delle persone ci sono sintomi lievi. Ieri 1939 persone erano in terapia intensiva, occupando il 21% dei posti totali. I pazienti in terapia intensiva ora sono la metà dei posti letto attivati, all'inizio dell'emergenza c'erano 5179 posti disponibili. In questi mesi abbiamo distribuito 3370 nuovi posti, nuovi ventilatori, a ora ci sono 9052, più 75% dei posti in terapia. 1789 ventilatori sono ancora a disposizione del Commissario Arcuri che porteranno i posti 10841. Adesso non stiamo subendo un'insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva ma il crescendo è preoccupante nei restanti reparti, particolarmente nelle terapie subintensive e nell'area medica in particolare. Per questo la scorsa settimana è stato sottoscritto un accordo stralcio con medici di medicina generale e pediatri per somministrare test rapidi antigenici per poter curare i pazienti presso i propri domicili per alleggerire la situazione dei ricoveri".

12.05 - Le possibili misure della nuova stretta Il Premier Giuseppe Conte illustrerà adesso a Montecitorio e alle 17 in Senato il nuovo DPCM. Dovrebbe essere varato domani per valere fino al 4 dicembre. Le tematiche principali, rilevate da Repubblica: coprifuoco alle 21, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, stretta nella circolazione fra le Regioni, scuole in didattica a distanza fin dalla seconda media, musei chiusi. Sono alcune delle proposte per le Regioni con un alto indice di contagio su cui questa mattina è ripreso il ragionamento nella nuova riunione fra governo, Regioni, Province e Comuni in vista della nuova stretta anti-Covid.

11.41 - Coprifuoco: si va verso l'orario delle 21 - Arrivano nuove indiscrezioni sul possibile coprifuoco nazionale. Il Dpcm prevederà, secondo quanto riportato da Corriere.it, un coprifuoco nazionale alle 21. È quanto sarebbe stato deciso stamattina nella riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione.

10.15 - Oggi comunicazioni di Conte in Parlamento. Attesa per il nuovo dpcm - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella giornata di oggi terrà in Parlamento le comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Gli orari sono i seguenti: ore 12 alla Camera dei Deputati, ore 17 al Senato della Repubblica. Tra oggi e domani è poi attesa la firma sul nuovo dpcm.

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE