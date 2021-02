live Coronavirus, Ghoulam e Koulibaly positivi al Covid-19. Il cts apre al ritorno dei tifosi

vedi letture

Protezione Civile, il bollettino: 14.218 nuovi contagiati (-1.159 positivi rispetto a ieri). 377 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 270.507 tamponi e individuati 14.218 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 429.118, 1.159 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 377 persone affette da Coronavirus per un totale di 90.618 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 429.118 (-1.159)

Deceduti: 90.618 (+377)

Dimessi/Guariti: 2.091.923 (+14.995)

Ricoverati: 21.717 (-177) di cui in Terapia Intensiva: 2.142 (-9)

Tamponi: 33.873.530 (+270.507)

Totale casi: 2.611.659 (+14.218, +0,55%)

17.10 - Non solo Ghoulam, anche Koulibaly è positivo al Covid-19. Il comunicato del Napoli - Comunicato del Napoli, che annuncia la positività al Coronavirus del difensore Koulibaly (che si aggiunge a quella di Ghoulam): "Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

10.39 - Il cts apre al ritorno dei tifosi allo stadio - Negli scorsi giorni c'è stato un confronto tra i vertici del Comitato Tecnico-Scientifico e quelli del calcio, rappresentati da Gravina e Dal Pino, e del basket, rappresentati da Petrucci e Gandini, per parlare della possibile parziale riapertura degli stadi. Stilata una sorta di road map che potrebbe prevedere il ritorno di mille spettatori nelle partite in primavera, toccando dunque la soglia minima che era già stata utilizzata all'inizio del campionato. Si è parlato anche dell'Europeo e delle quattro gare che si giocheranno all'Olimpico di Roma, e qui l'intenzione, sempre che la curva dei contagi lo permetta, è quella di arrivare ad aprire per il 30% della capienza totale, senza preclusione per i tifosi provenienti dall'estero. Se ne riparlerà tra 15 giorni, quando sarà anche più chiaro l'esito delle riaperture che hanno portato l'Italia quasi tutta in zona gialla.

09.27 - Napoli, Ghoulam positivo - Problemi legati al Coronavirus in casa Napoli in vista della sfida di domenica contro il Genoa a Marassi. Faouzi Ghoulam è infatti risultato positivo al tampone per il Covid-19 e non sarà dunque a disposizione. Questo il comunicato del club azzurro: " Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

VENERDÌ 5 FEBBRAIO

22.08 - L'Alto Adige, lunedì 8 febbraio, torna in lockdown - Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero dei contagi Covid in Alto Adige, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione inglese: dalla prossima settimana dunque chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni.

21.10 - Salgono ancora le dosi di vaccino somministrate - Sono 2.233.982 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 93,4% del totale di quelle consegnate (2.390.985). La somministrazione ha riguardato 1.403.909 donne e 830.173 uomini. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 8:04 di oggi. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 867.237. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.577.602 operatori sanitari, 420.692 unita' di personale non sanitario, 219.610 ospiti di strutture residenziali e 16.078 over 80.

19.26 - Fabian Ruiz torna negativo: ci sarà con il Genoa - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso nota la guarigione di Fabian Ruiz, finalmente risultato negativo al tampone anti-Covid e da domani pronto al rientro in gruppo: "Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid".

17.50 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 270.142 tamponi e individuati 13.659 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 430.277, 4.445 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 422 persone affette da Coronavirus per un totale di 90.241 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 430.277 (-4.445)

Deceduti: 90.241 (+422)

Dimessi/Guariti: 2.076.928 (+17.680)

Ricoverati: 21.894 (-322)

di cui in Terapia Intensiva: 2.151 (+6)

Tamponi: 33.603.023 (+270.142)

Totale casi: 2.597.446 (+13.659, +0,53%)

16.27 - Chiellini: "Senza tifosi non è calcio. Il Covid ha cambiato tutto" - Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato della possibilità di poter smettere a fine stagione e dei problemi del calcio in questo particolare momento: "Ritirarmi in uno stadio vuoto? Senza tifosi non è calcio, mancano le emozioni. Ma è sempre meglio che niente. Purtroppo bisogna adattarsi. Con il Covid è cambiato tutto, siamo in un limbo e la crescita ha lasciato spazio all'incertezza".

15.55 - Ricciardi: "Variante inglese muta, accelerare vaccinazioni"- "Ho appena finito di parlare con i colleghi inglesi: la variante britannica più contagiosa e purtroppo anche più letale, si diffonde nei giovani più che la precedente, è ancora neutralizzata dai vaccini disponibili, sta ulteriormente mutando: bisogna fare presto con le vaccinazioni". Lo scrive su Twitter Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

11.39 - Nuovi guai per Simeone: dopo Joao Felix, anche Dembele è positivo al coronavirus - L'Atletico Madrid ha comunicato un nuovo positivo nella rosa della prima squadra. Dopo Joao Félix, anche Moussa Dembélé è costretto a fermarsi a causa del coronavirus. L'attaccante francese, acquistato nella finestra di mercato appena conclusa, non è ancora sceso in campo agli ordini di Diego Simeone e salterà quindi anche i prossimi impegni.

10.10 - Rimodulato il piano vaccinale in Italia - La campagna vaccinale è stata rimodulata nell’incontro Stato-Regioni: prevede di somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello AstraZeneca solo agli under 55 tra insegnanti, forze armate e di polizia, detenuti e personali delle carceri.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO

22.33 - Real Madrid, Nacho negativo - Dopo le cattive notizie delle ultime ore, arriva finalmente un raggio di sole su Valdebebas . Nacho Fernández è risultato negativo al coronavirus ed è atteso domani alla Ciudad Deportiva per riprendere gli allenamento insieme ai suoi compagni di squadra. Il centrale era risultato positivo il 25 gennaio, pochi giorni dopo essersi isolato a causa della positività di un contatto stretto.

20.30 - Spadafora: "17 mesi fa non conoscevo il mondo dello sport" - Vincenzo Spadafora e la fine del suo mandato da Ministro per le politiche giovanili e lo Sport. Questo il suo sunto di quanto accaduto negli ultimi 17 mesi, con una nota pubblicata sui suoi canali social.

"Quando diciassette mesi - ha scritto Spadafora - fa ho giurato come ministro per le Politiche giovanili e lo Sport eravamo in un’altra era, in un momento completamente diverso da questo.

Per molti anni avevo seguito le questioni relative ai diritti dell’infanzia e dei giovani, è sempre stato il centro del mio impegno. Non conoscevo invece il mondo dello sport, al quale mi sono avvicinato con curiosità, rispetto e attenzione.

I primi mesi sono stati entusiasmanti, su entrambi i fronti. Ricordo la gioia di presenziare alla storica vittoria della Ferrari a Monza dopo nove anni, ad esempio.

Poi, un anno fa, l’esplosione della pandemia, il lockdown, i sacrifici chiesti a tutti i cittadini.

In questi mesi abbiamo lavorato moltissimo per dare sostegno a tutto il mondo dello sport, con i limiti del caso, sicuramente, ma facendo il massimo possibile.

Il lavoro forse più delicato è stato quello di dare attuazione alla riforma dello Sport. Sono norme innovative che riguardano molti temi, a partire dal professionismo femminile, dalla possibilità per i paralimpici di entrare nei corpi civili e militari, e soprattutto diritti e tutele che diano finalmente la giusta dignità ai lavoratori dello sport.

I decreti sono ora in Parlamento per il parere delle Commissioni Cultura di Camera e Senato: erano previste in questi giorni, ma a causa della crisi le riunioni sono state sconvocate. Poi andranno portati nuovamente in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo che deve arrivare entro e non oltre il 28 febbraio, altrimenti la delega scadrà ed il mondo dello sport perderà una occasione unica.

Mi auguro che la prossima settimana le Commissioni possano esprimere il proprio parere.

Consegnerò al mio successore un lavoro di fatto completato e basterà solo ripresentarlo al Consiglio dei Ministri e apporvi la firma!

Il prossimo Governo avrà anche il compito di approvare il Decreto Ristori, che è già scritto e darà respiro a milioni di cittadini alle prese con difficoltà economiche.

Lascio ad altri il testimone sperando che non si perda il lavoro fatto finora e ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso percorso che non dimenticherò mai.

Grazie a tutti, davvero".

17.50 - I numeri di oggi dalla Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 279.307 tamponi e individuati 13.189 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 434.722, 3043 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 477 persone affette da Coronavirus per un totale di 89.820 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 434.722 (-3043)

Deceduti: 89.820 (+477)

Dimessi/Guariti: 2.059.248 (+15.748)

Ricoverati: 22.216 (-315) di cui in Terapia Intensiva: 2.145 (-69)

Tamponi: 33.332.881 (+279.307)

Totale casi: 2.583.790 (+13.189, +0,51%)

15.50 - Australian Open, positivo al Covid lavoratore hotel: anche dei giocatori tra i 600 in quarantena - Un lavoratore di un hotel di Melbourne, utilizzato dagli organizzatori degli Australian Open di tennis, è risultato positivo al Covid. Scattato il piano d'allerta, con circa 600 persone in quarantena tra giocatori e membri dello staff. Il premier dello stato di Victoria: "Australian Open non a rischio al momento".

13.32 - Le restrizioni anti-Covid mettono nei guai le inglesi: anche Lipsia-Liverpool è a rischio - Le restrizioni adottate dai paesi europei per scongiurare la diffusione del Covid-19 rischia di influenzare fortemente i prossimi turni delle coppe europee, in particolar modo le partite riguardanti le squadre inglesi. Il governo tedesco ha vietato tutti i voli dal Regno Unito fino al 17 febbraio e giusto il 16 è in programma l'ottavo di finale di Champions fra Lipsia e Liverpool. (Clicca qui per leggere la news completa)

11.44 - Atletico Madrid, Joao Felix è risultato positivo al Covid-19. E fra 20 giorni c'è il Chelsea - Brutte notizie in casa Atlético Madrid: il club ha reso noto in un comunicato ufficiale che Joao Felix è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante è pertanto stato isolato nel rispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie e del protocollo LaLiga. A rischio la partita di Champions contro il Chelsea, in programma al "Wanda Metropolitano" il 23 febbraio. Prima del ritorno della Champions i colchoneros saranno impegnati in quattro sfide, contro Celta, Granada e due volte contro il Levante.

09.14 - La crisi causata dal Covid-19 colpisce duro anche il PSG: perdite per oltre 200 milioni - La crisi economica causata dal Coronavirus sta causando numerose difficoltà in tutti i club di calcio del mondo, una situazione che di riflesso ha coinvolto le ultime due sessioni di mercato. Neanche un club ricco come il PSG è riuscito ad evitare gli effetti della pandemia: secondo quanto riportato da L'Equipe infatti, il club parigino nell'anno solare da poco iniziato, subirà una perdita di oltre 200 milioni di euro. Nonostante questo, il PSG prepara un ricco rinnovo di contratto per la stella Neymar.

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO

23.44 - Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati questo pomeriggio al gruppo squadra: la nota del club - "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questo pomeriggio ai componenti del gruppo squadra". Lo annuncia il Napoli sul proprio sito ufficiale in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta di domani.

21.29 - Real Madrid, Zidane finalmente negativo al Covid-19: oggi è tornato ad allenare - Zinedine Zidane è tornato ad allenare questo pomeriggio. Il tecnico dei Blancos, che era stato costretto ad un lungo stop a causa del Covid-19, è tornato al suo posto 12 giorni dopo aver contratto il Coronavirus.

17.23 - Il bollettino di oggi: 9.660 nuovi positivi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 244.429 tamponi e individuati 9.660 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 437.765, 9.824 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 499 persone affette da Coronavirus per un totale di 89.344 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 437.765 (-9.824)

Deceduti: 89.344 (+499)

Dimessi/Guariti: 2.043.499 (+18.976)

Ricoverati: 22.531 (+19) di cui in Terapia Intensiva: 2.214 (-38)

Tamponi: 33.053.574 (+244.429)

Totale casi: 2.570.608 (+9.660 +0,38%)

15.45 - Sileri: "Riaprire i ristoranti anche la sera, il prima possibile" - Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri su Rai2 ha sottolineato l'importanza di riaprire i ristoranti il prima possibile: "Con il progredire della vaccinazione devono riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus"

13.29 - Atalanta, Romero negativo - Via libera per il difensore dell'Atalanta, Cristian Romero, che potrà tornare in campo già dalla gara di domani in Coppa Italia contro il Napoli dopo essersi negativizzato dal Covid-19. Questo il comunicato del club: "Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo. L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio".

13.11 - Real Madrid, Florentino Perez positivo - Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo con un comunicato, che spiega che il numero uno dei Blancos non presenta alcun sintomo.

11.30 - Covid re del mercato - "Covid re del calciomercato. I club di A uniti dai pagherò". Questo il titolo che Tuttosport in edicola stamani utilizza al suo interno. Nei giudizi nessuna arriva prima perché a dominare la scena è il virus che sta invadendo il mondo intero. L'Inter spese 27 milioni per Eriksen un anno fa che sarebbe potuto arrivare a 0, mentre adesso esclude gli investimenti. Il Parma ha potuto godere di Krause, ma i suoi incentivi per migliorare la squadra hanno destabilizzato. Bisognerà capire se la ripresa economica arriverà in tempo e se permetterà di onorare tutti i pagherò.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

22.34 - Merkel: "Entro terzo trimestre vaccino per tutti in Germania" - La cancelliera Angela Merkel dopo il vertice con le case farmaceutiche dei vaccini anti-Covid ha parlato della situazione tedesca: "La previsione del governo tedesco è che entro la fine del terzo trimestre potremo offrire un vaccino a tutta la popolazione".

19.45 - Superata soglia di due milioni di dosi di vaccino in Italia - E' stata superata la soglia dei due milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. Secondo i dati del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, ad oggi pomeriggio sono 2.003.543 gli italiani vaccinati con la prima dose, mentre sono 659.565 quelli che hanno avuto la doppia dose.

17.48 - Protezione Civile, il bollettino: 7.925 nuovi contagiati (-6.379 positivi rispetto a ieri). 329 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 142.419 tamponi e individuati 7.925 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 447.589, 6.379 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 329 persone affette da Coronavirus per un totale di 88.845 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 447.589 (-6.379)

Deceduti: 88.845 (+329)

Dimessi/Guariti: 2.024.523 (+13.975)

Ricoverati: 22.512 (+201) di cui in Terapia Intensiva: 2.252 (+37)

Tamponi: 32.809.145 (+142.419)

Totale casi: 2.560.957 (+7.925, +0,31%)

15.39 - Marotta: "Il Covid ha cambiato il mondo del calcio. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori" - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato di come il Coronavirus ha cambiato il mondo del calcio: "La pandemia ha segnato una svolta nell’economia mondiale in generale. Abbiamo meno ricavi e quindi meno soldi. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori, non ci saranno più trasferimenti cosi onerosi. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa. I privati non possono più ripianare le perdite ma lo spettacolo comunque non mancherà".

10.00 - Lombardia e Lazio in zona gialla - Da oggi, lunedì 1 febbraio, gran parte dell’Italia torna in zona gialla: solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano sono in zona arancione, mentre tutte le altre regioni sono in giallo.

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO