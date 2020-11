live Coronavirus, governo studia nuovo DPCM: no a zone bianche

11.15 - Nuovo DPCM, domani confronto con le Regioni - Il governo lavora al nuovo decreto, che dovrà prevedere le restrizioni vigenti anche nel delicato periodo delle feste natalizie. No a zone bianche: come spiegato da Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, la struttura del provvedimento manterrà intatta la forma dei tre colori. Resta in piedi l’ipotesi di un divieto di spostamento tra le regioni dal 18 o dal 20 dicembre, domani mattina, come spiegato dal ministro Boccia, ci sarà una riunione della conferenza Stato-Regioni, poi un confronto parlamentare e infine la decisione definitiva.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE