16.01 - Vaccini, Speranza: "Da qui a fine marzo ci aspettiamo oltre 4 milioni di dosi" - Da qui alla fine di marzo, quindi nei pochissimi giorni che ci separano dalla fine del mese, ci aspettiamo oltre 4 milioni di dosi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera. "Nel secondo trimestre - ha proseguito - aspettiamo oltre 50 milioni di dosi, e oltre 80 milioni nel terzo trimestre. Tra queste dosi - ha ricordato - ci sarà anche Johnson & Johnson che ha la caratteristica molto importante che è quella di far giungere all'immunità con una sola somministrazione, ed è quindi evidente che sul piano logistico e organizzativo sarà senz'altro un passo avanti molto significativo".

14.50 - Polonia, niente Ungheria per Klich: il difensore del Leeds è positivo al coronavirus - Attraverso i propri canali ufficiali, la Polonia ha reso noto che Mateusz Klich, difensore del Leeds, è risultato positivo al coronavirus. Ecco il comunicato: "La squadra nazionale polacca ha ricevuto in mattinata i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, Mateusz Klich è risultato positivo. Il giocatore sta bene e non mostra sintomi, ma sarà escluso dalla trasferta a Budapest (partita in programma domani alle 20.45, ndr). I test sono stati ripetuti oggi"

12.29 - Parigi, lo Stade de France si trasforma in centro vaccinale. Obiettivo 10mila persone a settimana - In attesa di tornare a ospitare concerti e tifosi di calcio e rugby, il più grande stadio di Francia – lo Stade de France - si trasformerà in un centro vaccinale per contrastare la pandemia da Covid-19. L'obiettivo del governo, dal prossimo 6 aprile, è quello di accogliere 10 mila persone a settimana dando una forte spinta alla campagna vaccinale nell'area di Parigi.

10.51 - Niente più restrizioni sui voli dal Regno Unito: Real-Liverpool si giocherà a Valdebebas - La sfida di andata dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, in programma il 6 aprile, si giocherà regolarmente in Spagna, a Valdebebas. L'incertezza che serpeggiava da qualche giorno, dovuta alle restrizioni per i voli provenienti dal Regno Unito, è infatti stata definitivamente allontanata. Suddette restrizioni, infatti, scadranno il prossimo 30 marzo e, come annunciato dal ministro Montero, portavoce del governo, non saranno prolungate. Evitato quindi il rischio di giocare in campo neutro, come era capitato all'Atletico Madrid contro il Chelsea. Anche Granada-Manchester United, match dei quarti di Europa League, si disputerà regolarmente in terra iberica.

09.36 - Draghi: "Obiettivo vaccinare più persone possibile" - "A un anno di distanza dobbiamo fare tutto il possibile per la soluzione della crisi. Sappiamo come farlo, abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson &johnson. L'obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo parlando di un "messaggio di fiducia".

MERCOLEDÌ 24 MARZO

23.46 - Angela Merkel risolve problemi: niente quarantena per Lewandowski, il Bayern lo libera - Il calcio è spesso una questione di Stato. Molte volte, infatti, lo sport più amato deve confrontarsi con la politica, e in tempi di COVID-19 il legame tra le due sfere è stato quasi "necessario". Lo sa bene la Polonia, impegnata contro Ungheria, Andorra e Inghilterra nelle sfide di qualificazione a Qatar 2022: il CT Paulo Sousa potrà fare affidamento sul suo bomber, Robert Lewandowski, solo grazie all’intervento risolutore del governo di Varsavia. Il Bayern, infatti, non avrebbe mai lasciato partire il suo attaccante se quest’ultimo fosse stato costretto a osservare la quarantena al rientro dal Regno Unito. Come riporta il Sun, è stato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, a risolvere la situazione, con una telefonata alla Cancelliera Angela Merkel. Lewandowski si è presentato regolarmente in ritiro e sarà esentato dai 10 giorni di isolamento. Scongiurato così il pericolo di un'assenza nella sfida al vertice contro il Lipsia e nel quarto di andata contro il PSG.

23.25 - Ct Belgio: "Lukaku a disposizione, rispettate le regole" - Alla vigilia dell'incontro contro il Galles, Roberto Martinez, ct della Nazionale belga, in conferenza stampa assicura che Romelu Lukaku è a completa disposizione malgrado si sia aggregato in ritardo al gruppo dei Diavoli Rossi per via della questione Covid-19 in casa Inter: "Era particolarmente importante che fosse sano. Dopodiché era normale portarlo qui. Siamo già abituati a queste situazioni. Siamo felici che sia qui, perché questa è l'ultima occasione per la nazionale di radunarsi prima dell'Europeo. Quindi cerchi di avere tutti i giocatori qui. E nel caso di Romelu, tutte le procedure sono state seguite. Contiamo su di lui, è una figura importante del gruppo".

22.14 - Georgia, luce verde dal Governo: con la Spagna circa 15.000 tifosi allo stadio - Luce verde per il ritorno dei tifosi allo stadio in Georgia. Dopo un anno di porte chiuse, la sfida con la Spagna, in programma domenica 28 marzo alle 18:00, sarà l'occasione per rivedere i tifosi allo stadio. Circa 15.000 tifosi potranno entrare allo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi.

20.20 - A Torino nuovo punto vaccinale: è l'hotspot dell'Allianz Stadium - Da domani, mercoledì 24 marzo, sarà operativo a Torino un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, la struttura voluta dalla Regione Piemonte e realizzata in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club. La struttura, che era stata inaugurata lo scorso novembre per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through, è stata convertita in punto vaccinale in sole 48 ore con il prezioso aiuto delle Truppe Alpine dell'Esercito Italiano, che avevano già supportato l’allestimento in autunno. In particolare, gli alpini della Brigata "Taurinense" in collaborazione con la Regione Piemonte, Asl Città di Torino e Arpa Piemonte hanno trasformato l’hotspot, rendendo così disponibili tre linee di vaccinazione nelle quali opererà personale sanitario dell’Esercito.

18.42 - Pordenone, il conto dei positivi sale a dodici - Con una nota il Pordenone ha aggiornato la situazione del cluster Covid-19 all'interno del proprio gruppo squadra. Con questi due nuovi casi il totale dei positivi in casa neroverde sale a dodici "Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 2 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc".

17.37 - In decrescita il numero di positivi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 335.189 tamponi e individuati 18.765 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 560.654, 2.413 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 551 persone affette da Coronavirus per un totale di 105.879 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 560.654

Deceduti: 105.879 (+551)

Dimessi/Guariti: 2.753.083 (+20.601)

Ricoverati: 31.974 (+415) di cui in Terapia Intensiva: 3.546 (+36)

Tamponi: 47.395.288 (+335.189)

Totale casi: 3.419.616 (+18.765, +0,55%)

16.10 - Allo studio un vaccino in pillole - Un vaccino contro Covid-19 in forma di pillola potrebbe entrare nella prima fase dei trial clinici quest'anno: lo rivela l'azienda Oravax, che lavora sul prodotto, che in una nota stampa rende noto di prevedere di iniziare uno studio clinico nel secondo trimestre del 2021. È solo la prima fase dello sviluppo di un vaccino.

14.02 - Italia, arriva il trio nerazzurro in Nazionale - Ultime da casa Inter: Bastoni, Barella e Sensi domani dovrebbero aggregarsi al gruppo Nazionale in ritiro a Parma. L’ATS di Milano ha dato il via libera che mancava. Oggi pomeriggio ad Appiano seduta con i giocatori rimasti a disposizione di Antonio Conte, mentre Matteo Ricci dello Spezia da ieri è a disposizione del ct.

11.57 - Inter, Lukaku giocherà con la sua Nazionale - Arrivato il via libera dell'ATS di Milano, Romelu Lukaku è partito alla volta del Belgio, per raggiungere i compagni della Nazionale dei Diavoli Rossi. L'attaccante, dopo essersi sottoposto ai test anti-Covid che hanno avuto esito negativo, si è unito al resto del gruppo, rivela Hln.be, seguendo dunque le norme di sicurezza previste dalla selezione belga. Le regole presenti nel suo paese di origine permetterebbero al giocatore di poter disputare le gare di qualificazione per Qatar 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia, in programma rispettivamente per il 24, 27 e 30 marzo, al contrario di quanto si augurava l'Inter, che avrebbe voluto trattenere il calciatore a Milano.

9.50 - Germania in lockdown fino al 18 aprile - Accordo tra Merkel e i governatori dei Lander sull’estensione del lockdown fino al 18 aprile. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi (compresi i supermercati) saranno chiusi dall’1 al 5 aprile, in coincidenza con le festività pasquali, e in quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa.

MARTEDÌ 23 MARZO

21.21 - Un milioni di dosi di vaccino Pfizer alle Regioni - Entro le prossime 24 ore, ha comunicato il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie.

19.01 - Andrea Costa (Sottosegretario Salute): "Tifosi negli stadi? Sì, ma con vaccini e tamponi" - Andrea Costa, Sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi - tra le altre cose - anche sul tema della riapertura degli stadi: "Il ritorno del pubblico? In questo momento la priorità è correre sul piano vaccinale. Ciò vorrebbe dire tornare alla vita normale, e dunque poter tornare dentro gli stadi, gli impianti e le palestre. Bisognerà condividere un metodo per l’ingresso nello stadio: vaccini, tamponi, prima dell’ingresso. Si può ipotizzare diverse soluzioni. Vedremo, l’importante è che sia un progetto condiviso".

18.10 - Protezione Civile, il bollettino: 13.846 nuovi contagiati (-8.605 positivi rispetto a ieri). 386 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 169.196 tamponi e individuati 13.846 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 563.067, 8.605 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 386 persone affette da Coronavirus per un totale di 105.328 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 563.067 (-8.605)

Deceduti: 105.328 (+386)

Dimessi/Guariti: 2.732.482 (+32.720)

Ricoverati: 31.559 (+627) di cui in Terapia Intensiva: 3.510 (+62)

Tamponi: 47.060.099 (+169.196)

Totale casi: 3.400.877 (+13.846, +0,73%)

16.59 - Calcagno (AIC): "Protocollo ok. Poi se interviene una Ats, purtroppo non possiamo fare nulla" - "Spero che il peggio sia passato, e il calcio ha retto, il protocollo ha retto. Non solo la Serie A ma anche le serie inferiori hanno mantenuto il calendario. Poi se una Ats comunica ad una squadra che non può giocare, lì purtroppo non possiamo fare nulla perché è un organismo superiore al nostro". Così Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori e Vice Presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Speriamo che pian piano in generale nel nostro paese riusciamo a venirne fuori. Credo che quest’annata particolare per le italiane in Europa non ci consenta di fare ragionamenti di sistema, poi che sicuramente abbiamo un divario con gli altri paesi questo deve essere motivo di analisi. Quest’annata non può, però, essere presa a riferimento considerando infortuni e stress dei calciatori. Possono capitare infortuni in nazionale, ma questo è sempre accaduto e continuerà ad accadere. Ma non si possono mettere in discussione le nazionali, non farebbe bene al nostro sistema".

16.01 - Anche i giocatori dell'Inter in Nazionale? Mancini: "Siamo fiduciosi. Aspettiamo novità" - Nella sua conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche dei giocatori dell'Inter che potrebbero presto raggiungere il resto del gruppo dopo l'ok dell'Ats: "Stiamo attendendo quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni. Vediamo se è possibile averli fra oggi, domani e mercoledì. Mi dispiace non averli ma siamo fiduciosi. Siamo tanti".

15.29 - Inter, i nazionali possono partire - Un positivo nel gruppo squadra ma non tra i giocatori. Questo il responso dei tamponi effettuati ieri mattina in casa Inter, con i nazionali che adesso potranno rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. I diretti interessati dovranno indicare un domicilio nel propri Paesi di appartenenza per continuare l'isolamento fiduciario e dovranno viaggiare in sicurezza, con voli privati. Resta da capire se scenderanno in campo per le gare ufficiali o se si alleneranno soltanto.

L'ATS di Milano ha disposto che gli internazionali Radu, Skriniar, Hakimi, Perisic, Brozovic, Eriksen e Lukaku potranno raggiungere le rispettive nazionali a patto che lo facciano con mezzi privati (auto, aereo etc). I nazionali italiani sono al momento ad Appiano Gentile, in attesa.

12.36 - Italia, tamponi negativi per tutti i giocatori - Il gruppo della Nazionale Italiana è attualmente a Coverciano - l'ultimo ad arrivare in ordine di tempo è Vincenzo Grifo, che raggiungerà Firenze nel pomeriggio - e ha svolto tra ieri sera e questa mattina i tamponi molecolari, risultati tutti negativi.

10.16 - Inter, oggi il possibile via libera per i nazionali - In casa Inter si riapre il dibattito sulla partenza o meno dei Nazionali e sale l'alta tensione in casa nerazzurra. L'Ats ha dato il via libera ai giocatori: se tutti i tamponi di oggi saranno negativi Lukaku e gli altri stranieri partiranno, ma il club nerazzurro non vorrebbe vedere in campo i giocatori nelle partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Per la società potranno solo allenarsi.

LUNEDÌ 22 MARZO