live Coronavirus, Leo Duarte negativo. Oggi tamponi decisivi in casa Inter

10.41 - Previsti nuovi tamponi in casa Inter - Nuovo giro di tamponi oggi per l'Inter in vista della gara di Champions League di domani contro il Borussia Moenchengladbach. Nella giornata di ieri sono stati testati anche Gagliardini e Radu e oggi si capirà se potranno avere il via libera. Stesso discorso per Young, mentre permane l'incertezza sul conto di Milan Skriniar: possibile tampone, visto che sono scaduti i 14 giorni di quarantena previsti in slovacchia.

10.17 - Un positivo alla SPAL - Un caso di positività al Covid-19 in casa SPAL. Questo il comunicato del club: "S.P.A.L. srl comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente ad un atleta del gruppo squadra non presente alla trasferta di Empoli. Il calciatore è completamente asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. L’intero gruppo squadra ha effettuato nuovi test, i cui esiti giungeranno nel pomeriggio, finalizzati alla disputa della gara".

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

23.44 - Spadafora sul nuovo Dpcm: "Il mondo dello sport ha rispettato i protocolli in modo rigoroso" - "Credo che il mondo dello sport fino ad oggi abbia in modo molto rigoroso rispettato tutti protocolli, quindi in queste ore ho riunito i vertici dei principali organismi sportivi, a partire dal presidente del CONI, per valutare e rivedere in alcune parti i protocolli. Questa situazione potrà essere difficile per le palestre solo se dovesse peggiorare la situazione generale del paese, ma a quel punto vorrebbe dire che anche 6 persone al ristorante non potranno più starci. E' molto più rischioso stare intorno a un tavolo in 6, piuttosto che allenarsi in una palestra". A parlare così ai microfoni del TG5 è direttamente il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

21.46 - Genoa, Faggiano sui non disponibili: "Sono tredici. Non ci siamo allenati per 5 giorni" - Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Sono tredici, purtroppo. I tamponi erano con le stesse positività di ieri. Non ci siamo allenati per cinque giorni, anche dopo abbiamo fatto allenare quelli che potevano da soli. Dobbiamo fare di necessità virtù".

21.05 - Il Milan conferma: Leo Duarte negativo al Covid-19, ha già ripreso gli allenamenti - Dopo le notizie filtrate nelle ultime ore, adesso arriva anche l'ufficialità da parte dello stesso Milan: Leo Duarte è guarito dal Coronavirus e ha ripreso oggi ad allenarsi con la squadra: "AC Milan comunica che Léo Duarte è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, dopo aver completato lo screening medico previsto dal protocollo, ha ripreso oggi gli allenamenti".

20.21 - Dopo i casi di positività, la Juventus sospende l'attività del settore giovanile - A seguito del riscontro di alcuni casi di positività al Covid-19 in talune squadre del Settore Giovanile - si legge nella nota ufficiale della Juventus - il club bianconero comunica che, precauzionalmente, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile e femminile. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente.

20.01 - Il premier Conte: "La curva è preoccupante, non escludo lockdown circoscritti" - Così il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi: "Andiamo avanti senza abbassare guardia per il contagio, non abbassiamo la guardia ma andiamo avanti. La curva è obiettivamente preoccupante, ci stiamo predisponendo per evitare il lockdown generalizzato, ma non possiamo escludere che se le misure non daranno effetti saremo costretti a tararle più efficacemente e arrivare a lockdown circoscritti perché uno generalizzato dobbiamo evitarlo".

18.46 - Torino, negativi i tamponi eseguiti quest'oggi. La squadra resta in isolamento fiduciario - Tutti i tamponi eseguiti oggi sul gruppo squadra hanno dato responso negativo: pertanto, nel rispetto del protocollo, il Torino resta in isolamento fiduciario. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica in preparazione alla partita di venerdì 23 ottobre, a Reggio Emilia.

17.59 - Milan, Leo Duarte torna a disposizione di Pioli: il tampone ha dato esito negativo - Il difensore del Milan Leo Duarte è guarito dal Coronavirus e ha ripreso oggi ad allenarsi con la squadra che, dopo la vittoria nel derby, giovedì esordirà nel girone di Europa League contro il Celtic in Scozia. Il brasiliano era risultato positivo a un tampone effettuato il 22 settembre. Causa Covid, Stefano Pioli deve fare a meno di un altro difensore centrale, Matteo Gabbia, non ancora negativizzato, come l'assistente tecnico Daniele Bonera.

17.30- Bollettino Protezione Civile: 9.338 nuovi contagiati (+7.766 positivi rispetto a ieri). 73 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 98.862 tamponi e individuati 9.338 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 134.003, 7.766 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 73 persone affette da Coronavirus per un totale di 36.616 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 134.003 (7.766)

• Deceduti: 36.616 (+73)*

• Dimessi/Guariti: 252.959 (+1.498)

• Ricoverati: 8.473 (+592)

• di cui in Terapia Intensiva: 797 (+47)

• Tamponi: 13.363.444 (+98.862)

Totale casi: 423.578 (+9.338, +2,25%)

16.03 - Napoli, ass. Borriello: "L'AZ non può partire" - Non si sono ancora placate le polemiche per la vittoria a tavolino assegnata alla Juventus contro il Napoli. L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intevenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di un altro caso che potrebbe coinvolgere gli azzurri, che giovedì saranno impegnati in Europa League contro l'AZ. Gli olandesi hanno ben nove tesserati positivi e secondo il politico cittadino la squadra olandese non dovrebbe partire alla volta del Napoli.

15.36 - 34 calciatori positivi in Serie A - Allo stato attuale, sono 34 i calciatori calciatori di Serie A positivi al contagio da coronavirus. Qui l'elenco completo.

15.19 - Locatelli (ISS): "Vaccino a inizio primavera" - Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe arrivare a primavera. A ribadirlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del CTS, intervistato da InBlu Radio: “Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui vaccini. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari nei primi mesi della prossima primavera. La situazione attuale – prosegue Locatelli al network delle radio cattoliche della Cei - è ben diversa rispetto a quella di marzo dove il carico di patologia che gravava era significativamente maggiore rispetto ad oggi. Basta andare a vedere il numero delle terapie intensive e delle persone che hanno perso la vita. Certamente c’è stata un’accelerazione importante del numero dei contagiati ma ci sono significative differenze”.

15.07 - Pregliasco: "Si valuti coprifuoco nelle grandi città" - “Bisogna prendere in considerazione l'eventualità di un coprifuoco nelle ore serali e notturne in città come Milano, Roma e Napoli e in tutte quelle zone del Paese dove la situazione potrebbe precipitare velocemente”. Lo ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco: “Bisogna - riporta ilgiorno.it - fare il possibile per evitare il lockdown a Natale, che oltre a essere molto triste, sarebbe un grave problema per le scuole e per il lavoro. E potrà avvenire soltanto applicando le disposizioni contenute nel nuovo DPCM”.

14.22 - L'intervento di Spadafora - Sul tema dei dilettanti, e più in generale sull'intero impatto del DPCM sul mondo dello sport, era già intervenuto in mattinata il ministro Spadafora, via Facebook. Rileggi qui il suo intervento.

14.10 - LND, il Comitato Lombardia chiede di tornare a giocare - Il Comitato Regionale Lega Dilettanti della Lombardia chiede la sospensione dell'ordinanza con la quale Attilio Fontana, governatore della regione, ha disposto lo stop alle attività dilettantistica e giovanile regionale. Il CRL, si legge in una nota stampa, ha esplicitamente formulato le proprie motivazioni a tutela delle affiliate chiedendo un urgente incontro con i vertici della Regione e, comunque, che le disposizioni regionali vengano quantomeno adeguate al DPCM del 18 ottobre poiché, diversamente, la Lombardia rimarrebbe l’unica Regione italiana a chiudere l’attività sportiva.

13.38 - Ricciardi: "Servono lockdown mirati subito" - "Penso che alcuni lockdown mirati vadano fatti subito, senza aspettare Natale". Ospite di Agorà su Rai3, lo afferma il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro per la Salute: "Oggi magari bastano due settimane, ma se si va avanti non bastano più. Il Natale sarà quello che decidiamo in questo momento. Se prendiamo le misure giuste in maniera tempestiva, avremo un Natale quasi normale. Altrimenti i casi cresceranno in maniera esponenziale nelle prossime settimane e poi dovremo prendere decisioni durissime, ma a quel punto servirà più tempo per rientrare nella normalità. Oltre i 10-11 mila casi non riesci più a tracciare e puoi solo contenere".

12.39 - Conte: "Curva dei contagi in preoccupante risalita" - Il presidente del Consiglio, intervenuto all'assemblea annuale dell'ANIA, commenta nuovamente l'andamento del contagio dopo il DPCM approvato ieri sera: "La curva dei contagi è in preoccupante risalita ma abbiamo esteso l'intensa rete di protezione per dare una risposta sanitaria efficace e proteggere il nostro tessuto sociale per attutire le ripercussioni dell'improvvisa fase recessiva".

12.31 - Anche il Torino in bolla - Dopo i quattro casi di Coronavirus accertati nel gruppo squadra (due calciatori, due membri dello staff), al Torino è scattata la cosiddetta "bolla": Belotti e compagni continueranno allenamenti e partite, ma senza contatti con l'esterno. Fino a domenica, salvo nuove comunicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza poter tornare a casa. Previsti come da protocollo anche nuovi tamponi prima della gara col Sassuolo.

12.11 - Roma in isolamento - In vista della gara di Europa League contro lo Young Boys e della successiva trasferta a San Siro contro il Milan, la Roma resterà in isolamento a Trigoria per ridurre il rischio contagio. Oggi, come previsto dal protocollo UEFA, la squadra sarà sottoposta a nuovi tamponi, a 48 ore dalla partenza per Berna.

11.50 - Coordinatore CTS: "DPCM duro, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo" - Ospite di The Breakfast Club su Radio Capital, il professor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha analizzato il provvedimento varato dal presidente del Consiglio: "Questo Dpcm di fatto ha attivato delle risorse straordinarie che possono essere messe in campo soprattutto per rafforzare la sanità del territorio. C'è molta durezza e delle limitazioni fortissime. Del resto siamo ancora lontani dalla stagione invernale e dal picco dell'influenza e dobbiamo essere prudenti, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo".

11.10 - Secondo tampone negativo per Bastoni - L'Inter ritrova il giovane difensore centrale, non più positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bastoni sul proprio profilo Instagram: "Anche il secondo tampone è negativo. Ci siamo!". Il classe 1999 tornerà dunque a disposizione di Antonio Conte.

11.05 - Cosa prevede il DPCM - Annunciato ieri sera da Giuseppe Conte, il nuovo decreto ha introdotto diverse misure. Qui tutte le novità dallo sport ai ristoranti.