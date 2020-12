live Coronavirus, Macron positivo. Conte conferma: "Lavoriamo ad ulteriore stretta per Natale"

10.50 - Francia, il presidente Emmanuel Macron è positivo al Covid-19 - Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è stato l'Eliseo. Il capo di Stato è stato sottoposto al test dopo la comparsa dei primi sintomi. Continuerà a lavorare in isolamento per sette giorni.

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE

23.00 - Conte conferma: "Lavoriamo ad ulteriore stretta per Natale" - Stretta a Natale e ritorno a scuola il 7 gennaio. Su questi due filoni è concentrato il governo in queste ore sul fronte dell'emergenza coronavirus. A dirlo è il premier Giuseppe Conte, ad "Accordi&Disaccordi" in onda sul Nove: "Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando - e hanno preoccupato anche gli esperti - quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo".

18.23 - Il professor Galli sulla riapertura degli stadi: "Difficile" - Secondo il direttore malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli sarà difficile rivedere i tifosi allo stadio prima della prossima stagione: “Temo che per tutti il campionato non sia il caso di parlare di tifosi allo stadio. Senza una caduta della diffusione del virus ho forti dubbi che ci si possa permettere di spostare migliaia di persone in uno stadio. Temo che avremo tutto il 2021 per gestire il problema – continua Galli a Radio Punto Nuovo parlando poi del momento che vive il Paese – Abbiamo corso per cambiare colore alle regioni e ci siamo accorti che stiamo facendo risalire i contagi, con il virus non ti siedi al tavolo per trattare e in poche ore si rischiano di vanificare settimane di sacrifici, causando anche ulteriori danni all’economia. Ci sono tutte le premesse per la terza ondata se non per il prolungamento della seconda. Le autorità danno indicazioni contraddittorie ed hanno responsabilità, ma anche i comportamenti individuali hanno il loro peso, come per il cenone”.

17.10 - Il bollettino di oggi: -21.597 positivi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 199.489 tamponi e individuati 17.572 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 645.706, 21.597 meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 680 persone affette da Coronavirus per un totale di 66.537 decessi dall'inizio dell'epidemia.

15.59 - Il virologo Pregliasco non ha dubbi: "Tifosi negli stadi? Se ne riparla a settembre" - Fabrizio Pregliasco, virologo e responsabile sanitario del Galeazzi di Milano, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del tema del possibile ritorno del pubblico negli stadi: "Se ne parla a settembre mi sa. Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia - ha detto - Vaccino? Ci vorranno alcuni mesi prima di avere i primi effetti, a maggio potremmo iniziare a vedere un po’ di luce dalla finestra".

13.32 - La Serie A ha votato e deciso: no all'introduzione dei tamponi centralizzati - La Serie A non adotterà il modello dei tamponi centralizzati come succede per le competizioni UEFA e pure nella Liga spagnola. L'idea era emersa fin dai giorni della stesura del protocollo per la ripartenza del calcio nel post lockdown ed era tornata fuori con forza nei giorni del caos Lazio legato ai test molecolari. Ma ieri, spiega il quotidiano, la Lega ha deciso, in video conferenza, di lasciare ai singoli club l'organizzazione dei test. Le proposte arrivate da Synlab, European Network, Dantes Lab e Lifebrain non hanno convinto per costi, rapidità e copertura di tutto il territorio nazionale.

10.50 - Parla il ministro Boccia - "Ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6/7 gennaio, sia più utile per tutti chiudere il più possibile. È una posizione, quella mia e di Speranza, che vogliamo condividere con le Regioni. Se la domanda è "si fa il cenone di Natale", la mia risposta è no. Ci aspettano tre mesi difficilissimi. Stiamo ragionando con il Cts le misure per aumentare la sicurezza del sistema". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a Dimartedì, su La7.

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE

23.20 - Protocolli medici: tutte le novità dall'Assemblea della Lega Serie A - L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in collegamento video con la partecipazione di tutti i venti Club. Alla riunione ha preso parte per la prima volta il Presidente del Parma Kyle Krause, accolto dal benvenuto del Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino e dall'applauso dei suoi colleghi Presidenti. Per quanto riguarda le raccomandazioni medico-sanitarie predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana si provvederà anche nei prossimi giorni ad analizzare i possibili miglioramenti alle procedure adottate attualmente, sempre nell'ottica della massima tutela e salvaguardia della salute di atleti e tesserati.

18.30 - Lecce, nota del club: nuovi ciclo di tamponi tutti con esito negativo - L’U.S. Lecce comunica che, in data odierna, nel ritiro di Salerno, il gruppo squadra si è sottoposto ad un ulteriore ciclo di test molecolari, le cui risultanze hanno dato esito negativo per tutti i componenti.

17.20 - Il bollettino di oggi - Sono 846 i decessi di contagiati dal Covid-19 nelle ultime 24 ore, mentre scendono le terapie intensive (-92 rispetto a ieri). 14.844 i nuovi casi, 21.799 i guariti. Qui il bollettino di oggi.

16.54 - Napoli, tutti i tamponi negativi - Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha reso noto che tutti i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al Covid-19.

14.11 - Cagliari, Godin non è pronto. Nandez ok - In casa Cagliari, è stato Eusebio Di Francesco a parlare dei problemi della sua squadra: "Il coronavirus è difficile da capire, capisci certe cose solo se metti in campo i giocatori: Nandez ha più allenamenti e sarà preso in considerazione, mentre Godin non verrà convocato perché ha bisogno di più allenamenti. Sono cose che capisci solo quando metti i giocatori in campo: contro l'Inter Nahitan ha corso, ma era meno lucido rispetto ad altre occasioni”.

13.00 - Conte: "Non si può abbassare l'attenzione" - il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea di Coldiretti ha invitato tutto il paese a non abbassare l'attenzione sul Covid-19: "Quest'anno è stato attraversato da una crisi che ci sta mettendo a dura prova e ancora dovremo vigilare per non abbassare la soglia di attenzione. Siamo giunti al termine di quest'anno attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione ma proprio quest'anno si é mostrato con chiarezza il ruolo della filiera a agricola e agroalimentare. Voi siete un asse portante di questa filiera".

11.04 - Speranza: "Spero che arrivi presto l'approvazione per il vaccino Pfizer" - Il ministro della Salute Roberto Speranza torna a parlare del vaccino: "Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea".

9.34 - Ricciardi: "Impossibile consentire la circolazione tra Comuni" - Ad Agorà, su Rai3, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute parla così della situazione Covid-19 in Italia: "La circolazione del virus oggi è talmente intensa che qualsiasi spostamento/assembramento automaticamente si traduce in infezione, con tutto quello che ne consegue. L'idea di dare semaforo verde agli spostamenti tra piccoli comuni sotto Natale risulta impraticabile, sulla base di "un'analisi spassionata e obiettiva della curva epidemica. I casi notificati sono soltanto la punta di un iceberg, come tutte le malattie infettive". Il professore ha ricordato che "nella prima parte dell'epidemia, un'indagine epidemiologica evidenziò che nel paese c'erano sei casi non notificati per ogni caso segnalato. Oggi non credo che siamo a quel livello ma i casi sono perlomeno il doppio, se non il triplo. Questo significa che, di questi casi, un 5% va in ospedale e preme in maniera insopportabile sulla struttura".

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

23.26 - Spadafora: "Dobbiamo ancora attendere per riaprire gli stadi ai tifosi" - Ai Gazzetta Sports Awards 2020 parla il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Dovremo ancora attendere un po'. I dati sono confortanti e positivi ma non ci consentono di parlare di riapertura degli stadi, anche se è l'auspicio di milioni di italiani e anche il mio. Spero che le condizioni ci consentano di farlo in sicurezza il prima possibile. Non stiamo facendo trascorrere inutilmente le giornate ma lavorando col CTS pensando alla riapertura il prima possibile del pubblico, poi di piscine e palestre. Non dò annunci ma stiamo lavorando alla riapertura in sicurezza".

20.22 - TMW - Cagliari, visite di idoneità per Godin: da valutare per il Parma. Pajac è tornato - Ultime da casa Cagliari sulla situazione dei positivi e dei reduci dalle positività al Covid-19: visite di idoneità per Diego Godin, da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Dovrà recuperare ora il ritmo gara, da capire se ci sarà col Parma ma la certezza è che ci sarà invece con l'Udinese. In gruppo Pereiro, ha lavorato in gruppo Marko Pajac di ritorno dal periodo di permesso in Croazia.

17.55 - Protezione Civile, il bollettino: 12.025 nuovi contagiati (-10.922 positivi rispetto a ieri). 491 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 103.584 tamponi e individuati 12.025 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 675.109, 10.922 meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 491 persone affette da Coronavirus per un totale di 65.011 decessi dall'inizio dell'epidemia.

16.45 - Lecce, l'allenatore Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19 - L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina.

15.41 - Torino senza più positivi, lo conferma Ujkani - Anche Samir Ujkani è guarito dal Coronavirus. "Negativo" ha scritto il portiere kosovaro sui propri social network, certificando così la sua guarigione. L'estremo difensore potrà raggiungere il ritiro dei compagni, che almeno fino alla sfida di giovedì contro la Roma resteranno agli ordini del tecnico Marco Giampaolo, senza poter rientrare nelle rispettive abitazioni. Al Torino, dunque, non ci sono più positivi: restano indisponibili, ma per guai fisici, Baselli, Ansaldi, Verdi e Millico, con la speranza che qualcuno possa recuperare per giovedì, mentre Vojvoda, Gojak e Lukic erano risultati negativi al tampone già da diversi giorni.

14.30 - Arabia Saudita annuncia di aver sconfitto il Covid - L'Arabia Saudita "ha sconfitto il coronavirus": è quanto ha affermato il ministero della Salute di Riad, citato stamani dai media del regno del Golfo. "Le autorità sanitarie saudite dichiarano la vittoria sul coronavirus", titola il portale d'informazione saudita Arab News.

12.58 - Conte: "Dobbiamo farci trovare pronti, serrare i ranghi per vincere il virus" - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto al Rome Investment Forum, rilanciando la sfida sanitaria e quella economica. "La manovra resterà fortemente espansiva", assicura e sul Recovery Fund afferma: "Dobbiamo farci trovare pronti a sfruttare questa opportunità senza precedenti".

12.01 - In Spagna la vaccinazione partirà nei primi giorni dell'anno - "La vaccinazione anti covid in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell'Agenzia europea per i medicinali", atteso per il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, riporta El Pais.

11.10 - Sileri: "Inevitabile risalita dei contagi" - Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, fa il punto sulla situazione italiana - "Io non vedo perché dobbiamo andare incontro a una terza ondata. Perché già il Natale di per sè, anche nello stesso Comune, porterà le famiglie a stare insieme ed é inevitabile che vi sarà una risalita dei contagi. Ma se é una risalita piccola, sarà gestibile altrimenti ci troveremo di nuovo con un nuovo picco".

9.30 - Gravina: "I campionati vanno avanti regolarmente" - Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport del momento vissuto dal calcio italiano: "C'era un'esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti". Ci saranno state anche delusioni da superare: "Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l'assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato spesso e volentieri. Siamo un movimento vivo e di grande qualità".

8.24 - Arcuri: "Vaccinazione entro metà gennaio - Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per fronteggiare l'emergenza di Covid-19, ha presentato ieri in conferenza stampa la campagna vaccinistica italialian. Sarà una primula stilizzata l’immagine dell'iniziativa anti Covid che partirà a inizio 2021. Il simbolo è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza. "Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio", ha detto Arcuri..

8.08 - Bologna, Hickey positivo al Covid - "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato in queste ore è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare", si legge sul sito del Bologna.