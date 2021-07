live Coronavirus, Marotta: "Riapertura stadi? Giusto creare via preferenziale per i vaccinati"

14.20 - Inter, Marotta sulla riapertura degli stadi: "Giusto creare una via preferenziale per i vaccinati" - Parlando a margine della conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi, l'ad Beppe Marotta ha parlato così della riapertura degli stadi: "Il dialogo è la cosa migliore per ottenere dei successi, ci stiamo adoperando con i rappresentanti del governo per arrivare a un'apertura che penso sia dovuta visti i dati del contagio e dei vaccini. Giusto creare una via preferenziale per i vaccinati, anzi potrebbe essere uno spot per chi non si è ancora vaccinato. Si dovrebbe andare verso una riapertura, non so se parziale o totale. Penso che i nostri governanti vogliano partire per gradi. Sicuramente è desolante immaginare di ripartire senza pubblico, noi come Inter abbiamo visto 100 milioni di euro in meno di introiti che pesano molto nell'economia del bilancio".

11.49 - Gran Bretagna, la variante Delta spaventa: picco di 28mila nuovi casi - In Gran Bretagna nuovo picco con oltre 28.700 casi, 37 i morti - Nuovo picco con oltre 28.700 contagi Covid alimentati in Gran Bretagna dalla variante Delta: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento pure il totale dei ricoveri negli ospedali (tornato oltre quota 2.200) e i morti giornalieri, arrivati oggi a 37. I vaccini somministrati si avvicinano intanto a 80 milioni di dosi, con oltre il 64,3% degli over 18 interamente immunizzati e l'86,2% coperti da una dose.

10.21 - Tokyo 2020, causa Covid niente torcia olimpica per le strade pubbliche - Continuano le restrizioni sanitarie intorno agli eventi olimpici a Tokyo, dove le autorità locali hanno annunciato la "cancellazione" della staffetta della torcia olimpica "sulla strada pubblica" della capitale del Giappone. Al posto delle staffette su strada pubblica saranno organizzate piccole cerimonie di accensione della torcia olimpica in vari luoghi della capitale "senza spettatori", hanno aggiunto in un comunicato le autorità di Tokyo. Intanto a poco più di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo il governo giapponese si appresta ad estendere il 'quasi stato di emergenza' nella capitale nipponica e nelle tre prefetture adiacenti, a causa della progressiva ascesa dei contagi da coronavirus.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

22.20 - Bundesliga, stadi aperti fino a un massimo di 25 mila spettatori. Ma non in Baviera - La Bundesliga il prossimo 27 agosto ripartirà con i tifosi sugli spalti anche se gli stadi non saranno aperti al massimo della capienza. Nell’accordo trovato fra i vari Lander e le autorità calcistiche del paese gli impianti potranno ospitare un massimo di 25 mila spettatori con l’eccezione della Baviera che ha optato per una capienza massima di 20mila spettatori per le sfide sul suo territorio. Una norma che sarà in vigore fino all’11 settembre quando sarà fatto un primo bilancio e si prenderanno nuove decisioni sulla capienza in base all’andamento della curva dei contagi. L'ingresso agli impianti sarà consentito solo alle persone vaccinate, che sono risultate negative a un tampone effettuato prima della partita o che dimostrano di aver già contratto il virus e di essere guariti. I tifosi, infine, dovranno tenere le mascherine a coprire naso e bocca fino a che non avranno trovato il proprio posto e poi per ogni ulteriore spostamento.

17.51 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 192.424 tamponi e individuati 907 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 42.579, 952 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 24 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.680 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 42.579 (-952)

Deceduti: 127.704 (+24)

Dimessi/Guariti: 4.094.421 (+1.835)

Ricoverati: 1.458 (-70)

di cui in Terapia Intensiva: 187 (-4)

Tamponi: 72.607.758 (+192.424)

Totale casi: 4.264.704 (+907, +0,02%)

15.40 - Watford, salta l'amichevole estiva contro l'Udinese - Il Watford, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver cancellato le amichevoli con Udinese e Nantes per le restrizioni legate al Covid-19. Rimane fissata invece la sfida al West Bromwich Albion di sabato 24 luglio, che non comporterà spostamenti fuori dal paese.

14.04 - Inizia la stagione del Torino, oggi e domani test Covid per tutti - "Nice to meet you, boss". Questo il benvenuto del Torino a Ivan Juric nel primo giorno del tecnico al Filadelfia. Nella giornata di oggi i test per il Covid, con il gruppo squadra che si sottoporrà ai tamponi, mentre da domani i giocatori inizieranno ad allenarsi sul campo.

11.55 - In sessantamila attesi a Wembley - Sono circa sessantamila i tifosi attesi questa sera a Wembley, il 75 per cento della capienza, per la semifinale tra Italia e Spagna. Tante le polemiche per il fatto che in maggioranza potrebbero essere inglesi, noi dovremmo comunque essere più di loro: previsti circa 6.500 italiani contro 4.000 spagnoli. Gli altri, quasi 50 mila biglietti, sono stati venduti a residenti nel Regno Unito e in Irlanda: potrebbero perciò appartenere a una delle due nazioni o essere spettatori “neutrali” della prima semifinale di Euro 2020.

9.17 - Formula 1, cancellato il Gp di Australia - La Formula 1 ufficializza la cancellazione del Gp di Australia dal calendario 2021, a causa della pandemia. "Abbiamo diverse opzioni per riempire la casella vacante, che verranno analizzate nelle prossime settimane, ma siamo tristi di dover rinunciare ai tifosi australiani quest'anno", si legge sul profilo Twitter della F1.

MARTEDÌ 6 LUGLIO

22.42 - Il Covid-19 complica ancora i piani del calcio asiatico - Nella giornata di oggi infatti la AFC (la Federcalcio asiatica) ha annunciato l’annullamento di due competizioni giovanili femminili: la Coppa d’Asia Under 17 che doveva tenersi in Indonesia e quella Under 20 che doveva tenersi in Uzbekistan. Entrambe le competizioni si sarebbero dovute giocare il prossimo anno. Una decisione dettata dalla volontà di salvaguardare la salute e la sicurezza delle calciatrici. Le due competizioni sono state così rinviate al 2024 nelle stesse sedi.

21.34 - Danimarca, Hjulmand chiede a Johnson di svegliarsi - Il ct Kasper Hjulmand invita il Premier Boris Johnson a “svegliarsi” e a dare il via libera alle migliaia di danesi che vorrebbero sostenere la propria squadra allo stadio: “Speriamo che Boris Johnson si svegli e faccia entrare le migliaia di tifosi danesi che vorrebbero venire a Wembley, aspettiamo e vediamo. Il loro sostegno è stato fondamentale per arrivare fino a qua, sorprendendo tutti”.

19.16 - Il Milan invita i tifosi a non andare a Milanello - Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, inizierà la stagione 2021/2022 per il Milan. Con un breve messaggio, il club rossonero ha chiesto ufficialmente ai propri tifosi di non presentarsi a Milanello in occasione del raduno, per evitare assembramenti e rispettare il protocollo Covid-19.

17.00 - I numeri della pandemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 74.649 tamponi e individuati 480 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 43.531, 1.133 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 31 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.680 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 43.531 (-1.133)

Deceduti: 127.680 (+31)

Dimessi/Guariti: 4.092.586 (+1.582)

Ricoverati: 1.528 (-33) di cui in Terapia Intensiva: 191 (-6)

Tamponi: 72.415.334 (+74.649)

Totale casi: 4.263.797 (+480, +0,01%)

16.02 - UK, Johnson annuncia stop a mascherine al chiuso e distanziamento - Succederà a partire dal 19 luglio prossimo: lo dovrebbe confermare proprio oggi il premier Boris Johnson, con un discorso ufficiale. Le restrizioni, legate all'uso delle protezioni personali, dovrebbero restare in vigore solo negli ospedali e nei presidi sanitari.

15.13 - De Laurentiis: "25% di spettatori allo stadio? Una fregnaccia" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, parla così della riapertura degli stadi ai tifosi: "Sto andando a Milano per una riunione molto importante perché il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano".

13.56 - Espanyol, tre positivi - Nuovi casi di Covid nel calcio spagnolo. Come informa il sito ufficiale dell'Espanyol, appena tornato ne LaLiga, i test PCR eseguiti ieri a squadra e staff hanno riscontrato tre positività. Le tre persone sono state immediatamente isolate nelle loro abitazioni e al momento non mostrano sintomi. C'è un altro membro dello staff a cui è stato ripetuto il test perché i risultati non erano conclusivi.

Questo il comunicato dei Pericos al riguardo:



12.49 - Vaccini, Figliuolo: "Dosi sufficienti per andare spediti" - "Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale". Così il commissario Francesco Paolo Figliuolo in un'intervista al Corriere della Sera risponde alle Regioni che lamentano ritardi nella campagna vaccinale per questioni di approvvigionamento. "Se confrontiamo luglio con giugno c'è una flessione del 5% dei vaccini Pzifer e Moderna, non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 milioni di dosi di questi vaccini, che sono i più usati - aggiunge - A luglio è prevista la disponibilità di circa 14,5 milioni di dosi, rispettivamente 12,1 milioni di Pfizer e 2,4 di Moderna, che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe, per gli under 60 che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca".

10.10 - Europei, Locatelli (Css): "Meglio finale in Paesi più sicuri" - Per il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, sarebbe stato preferibile spostare semifinale e finale degli europei in un altro stadio che non fosse Wembley. "Se dovessi esprimere un parere personale, io mi sarei orientato su Paesi con una circolazione virale più limitata", ha spiegato parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, "anche perché, la capienza dello stadio prevista per le semifinali e per la finale e' decisamente elevata". "L'Inghilterra, in questo momento, e' il Paese che ha la maggiore circolazione virale e con la percentuale più elevata di casi dovuti alla cosiddetta variante Delta", ha ricordato Locatelli. "Il rischio c'e', non dobbiamo dimenticare che questa variante si connota per una contagiosità marcatamente superiore rispetto al ceppo precedente, la cosiddetta variante inglese: siamo nell'ordine del 60% di contagiosità maggiore".