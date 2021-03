live Coronavirus, Nkoulou torna negativo dopo 31 giorni. Lazio-Torino, slitta il verdetto

22.42 - Torino, incubo finito per Nkoulou: torna negativo dopo 31 giorni. Ora è atteso dalle visite mediche - Un incubo durato 31 giorni, ora Nicolas Nkoulou può dirsi finalmente guarito dal Covid. Gli ultimi test molecolari cui si è sottoposto hanno dato esito negativo, il camerunense è uscito da un tunnel nel quale si era infilato lo scorso 26 febbraio. Prima di tornare al Filadelfia, però, il 33 granata dovrà superare le visite mediche, poi comincerà con un programma personalizzato. Nkoulou è atteso nel quartier generale già nella giornata di mercoledì, poi gradualmente riprenderà i lavori insieme al resto dei compagni. Il derby, però, sarà appena tre giorni dopo: il tecnico Davide Nicola potrebbe pensare di convocarlo perché è uno degli uomini leader all’interno dello spogliatoio, ma sarà da considerarsi ancora indisponibile.

20.29 - Euro 2021, Mancini: "Stagione durissima. Ok all'allargamento delle rose" - "Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l'Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d'accordo". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha risposto ai microfoni della Rai a una domanda sulla possibilità che il massimo organismo calcistico europeo possa decidere di allargare le rose per la fase finale del torneo continentale.

19.20 - Festa clandestina a Badalona: Lirola e Balerdi multati per violazione delle restrizioni - Pol Lirola e Leonardo Balerdi hanno partecipato a una festa clandestina a Badalona, in Catalogna, durante il fine settimana. Come rivelato da Ara, una trentina tra i partecipanti all'evento ha ricevuto, domenica, una multa per inosservanza delle restrizioni sanitarie, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai vicini. Tra questi c'era anche il terzino destro spagnolo del Marsiglia (in prestito dalla Fiorentina), originario proprio della Catalogna, e il difensore centrale argentino Leonardo Balerdi. I due giocatori avevano ricevuto tre giorni di riposo dal club francese, che tornerà ad allenarsi domani.

18.46 - Costa (Sottosegretario Salute): "Europei con il pubblico se rispettiamo i piani" - "Gli Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C'è una richiesta di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale a una vita normale". Lo afferma, in un'intervista a Radio Punto Nuovo, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di 'Noi con l'Italia'. "Voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e subito - aggiunge -. Sul passaporto vaccinale sono favorevole, è un elemento utile e di sicurezza, ma dovremmo mettere i cittadini nelle condizioni di vaccinarsi".

16.16 - Johnson & Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile - "Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". Lo rivela il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. "Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire", dice Medusei.

16.03 - Lazio-Torino, sentenza attesa per domani - Dopo il dibattimento avvenuto nella giornata di oggi Lazio e Torino attendono adesso il verdetto sulla gara non giocata per l'impossibilità dei granata di raggiungere la Capitale a causa di tanti casi di Covid-19. La sentenza sul ricordo della società biancoceleste dopo la decisione del giudice sportivo di ricalendarizzare la gara dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

13.56 - Italia, tamponi tutti negativi - La Nazionale Italiana si è sottoposta a un nuovo giro di tamponi in vista della gara contro la Lituania. Buone notizie per gli azzurri, tutti negativi e quindi convocabili per la sfida di mercoledì.

13.00 - Figliuolo: "In Italia 3 milioni di dosi di vaccino entro fine mese" - Arriveranno in Italia altre 3 milioni di dosi di vaccino contro il Covid "entro fine mese" ha annunciato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo che ha precisato: "Sono disposto anche ad aprire ad una commistione con il privato come sta avvenendo in Liguria". E ancora il commissario ha spiegato che la priorità nelle somministrazioni sarà per i più fragili e per i più anziani.

10.26 - Torino, Nkoulou ancora positivo - Nicolas Nkoulou resta l'unico giocatore del Torino ancora positivo al Covid-19 e con ogni probabilità non sarà a disposizione di Davide Nicola neanche per il derby contro la Juventus in programma per sabato. Il difensore ha infatti ripreso gli allenamenti a casa sul tapis roulant ma non si è ancora negativizzato. Nei prossimi giorni spera di avere un tampone negativo, che gli permetterebbe di svolgere le visite mediche di rito e di rientrare ad allenarsi al Filadelfia, ma visto che manca meno di una settimana è praticamente da escludere che possa esserci contro i bianconeri. Nkoulou è positivo dallo scorso 26 febbraio.

LUNEDÌ 29 MARZO