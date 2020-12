live Coronavirus, oggi in Italia 19.903 nuovi casi. Ilicic ha mal di gola, ma non è Covid

18.01 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 196.439 tamponi e individuati 19.903 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 684.848, 5.474 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 649 persone affette da Coronavirus per un totale di 64.036 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 684.848

Deceduti: 64.036 (+649)

Dimessi/Guariti: 1.076.891 (+24.728)

Ricoverati: 31.265 (-562) di cui in Terapia Intensiva: 3.199 (-66)

Tamponi: 24.063.029 (+196.439)

Totale casi: 1.825.775 (+19.903, +1,1%)

14.32 - Ilicic non si allena e salta la Fiorentina per mal di gola, ma il tampone al Covid risulta negativo - Buone notizie per Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro la Fiorentina. I tamponi del gruppo squadra sono risultati tutti negativi, compreso quello di Josip Ilicic. Lo sloveno ha avuto un leggero mal di gola - come confermato dal tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa di oggi -, ma non è un sintomo riconducibile al Covid. Il numero 72 non sarà comunque a disposizione per la sfida di domani contro i viola.

11.05 - Sfonda quota 250 il numero di medici morti durante la pandemia - Sono numeri drammatici quelli che la Federazione Nazionale Ordini dei medici e chirurghi e odontoiatri ha diramato nelle scorse ore in merito al numero di vittime fra i medici, il primo fronte della guerra al Covid-19. Secondo le ultime stime solo in Italia sono morti durante la pandemia 257 medici, di cui 78 nella seconda ondata.

SABATO 12 DICEMBRE

23.20 - Altre quattro Regioni in zona gialla dal 13 dicembre: Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre.

17.47 - Protezione Civile, il bollettino: 18.727 nuovi contagiati (-6.203 positivi rispetto a ieri). 761 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 190.416 tamponi e individuati 18.727 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 690.323, 6.203 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 761 persone affette da Coronavirus per un totale di 63.387 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 690.323

Deceduti: 63.387 (+761)

Dimessi/Guariti: 1.052.163 (+24.169)

Ricoverati: 31.827 (-552) di cui in Terapia Intensiva: 3.265 (-26)

Tamponi: 23.866.590 (+190.416)

Totale casi: 1.805.873 (+18.727, +1,05%)

15.45 - Due nuovi positivi nel Bologna, colpito lo staff tecnico - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna rende nota la presenza di due positivi nel gruppo squadra rossoblù. Ecco il comunicato apparso sul portale felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 di due membri dello staff tecnico della Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e tutti i componenti dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario. L’attività della squadra procede regolarmente".

15.05 - Lamorgese non è positiva: errore di processazione - La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre, spiega la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione. Successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi

13.58 - Malagò: "Le Olimpiadi di Tokyo ci saranno" - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, parla così delle Olimpiadi del 2021: "Le Olimpiadi di Tokyo ci saranno. Tutti ci auguriamo che siano lo spartiacque tra quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo. E' possibile anche una combinazione storica con la gestione dei vaccini. E' l'unico evento globale sul pianeta, con 206 paesi coinvolti, consente di dire che il mondo riparte, magari acciaccato, con le mascherine, con i ricordi di chi non c'è più, ma riparte".

12.58 - Conte da Bruxelles: "Puntiamo ad organizzare il Vaccino-Day" - Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles ha parlato anche delle misure che l'Italia adotterà contro il Covid: "Abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività. Abbiamo sottolineato l'importanza di un approccio coordinato sui vaccini. Se ci riusciremo cercheremo di organizzare il Vaccino-Day per dimostrare che l'Europa parte insieme".

11.20 - Rrahmani e Hysaj tornano negativi al tampone - Nuovo comunicato del Napoli circa la situazione sanitaria di Amir Rrahmani e Elseid Hysaj, tornati negativi dopo la (falsa, a questo punto) positività di ieri: "Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza", si legge sul sito ufficiale del club azzurro.

10.33 - Zampa: "Auspico ripensamento sugli spostamenti sotto Natale" - La sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, su Radio1 parla degli spostamenti di fine dicembre, nell'occhio del ciclone: "Auspico che gli spostamenti per il Natale siano ripensati con interventi chirurgici, con deroghe a categorie per categoria. Bisognerebbe guardare cosa ha portato negli Stati Uniti l'allentamento per il Thanksgiving, ovvero una ripresa di contagiati davvero grandissima. La Germania va in una direzione di massimo rigore, la Francia sta inasprendo le regole"

8.45 - Conte studia deroghe al blocco degli spostamenti - Spunta l'ipotesi di un decreto ad hoc per stabilire alcune deroghe agli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno. Secondo Sky, il premier Giuseppe Conte, impegnato a Bruxelles nel Consiglio europeo, ieri sera ha sentito al telefono anche il leader della Lega Matteo Salvini e al ritorno a Roma potrebbe confrontarsi con i capi delegazione, anche alla luce delle divergenze emerse tra i partiti di maggioranza. L'orientamento sarebbe però quello di allargare le maglie del decreto approvato il 2 dicembre dal Consiglio dei ministri e stabilire deroghe al blocco agli spostamenti, soprattutto per venire incontro alle difficoltà di chi abita nei Comuni più piccoli.

VENERDÌ 11 DICEMBRE

23.08 - Ministro Speranza: "Non possiamo abbassare la guardia" - "Bisogna mantenere la linea della massima prudenza sugli spostamenti tra i Comuni nei giorni del Natale, perché l'epidemia ha ancora numeri troppo alti per abbassare la guardia". E' il ragionamento che il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe fatto, secondo l'Ansa, con chi lo ha sentito in queste ore, dopo che si è riacceso il dibattito su una possibile modifica alle norme del decreto Covid per allentare il divieto di muoversi tra i Comuni il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio.

22.20 - Conte valuta modifiche al divieto di muoversi tra Comuni a Natale - Fonti vicine a Palazzo Chigi, riporta Sky, rivelano che in sedi governative si valuta di superare il divieto di muoversi tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio. Il ministro della Salute Speranze è però contrario a modifiche: "Per me la linea è quella della massima prudenza, evitare di piombare in recrudescenze tra gennaio e febbraio"

20.28 - Resi noti i dati del vaccino Pfizer: efficace al 95% - Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il vaccino anti Covid-19 della Pfizer, sperimentato su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il vaccino (indicato con la sigla BNT162b2) e metà il placebo. I risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell'infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa.

19.11 - Periodo di Natale: sarà possibile il ricongiungimento col partner - Nelle Faq dedicate al decreto che vieta gli spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, il governo chiarisce che il ricongiungimento è consentito "se il luogo scelto coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione".

18.20 - In casa Cagliari ancora positivi Ounas e Godin - Dopo il ritorno in gruppo di Giovanni Simeone, anche Nahitan Nandez e Gaston Pereiro sono risultati finalmente negativi. I due uruguaiani stanno svolgendo le visite mediche di idoneità e torneranno a disposizione di Eusebio Di Francesco nei prossimi giorni, ma al momento è difficile ipotizzare un loro recupero per la sfida di domenica contro l'Inter. Situazione di stand-by, invece, per Diego Godin e Ounas, curiosamente il primo e l'ultimo caso di positività a livello cronologico: i due risultano essere ancora positivi, quindi se ne riparlerà nei giorni a venire.

17.25 - I numeri dell'epidemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 171.586 tamponi e individuati 16.999 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 696.527, 13.988 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 887 persone affette da Coronavirus per un totale di 62.626 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 696.527 (-13.988)

Deceduti: 62.626 (+887)

Dimessi/Guariti: 1027.994 (+30.099)

Ricoverati: 32.379 (-594) di cui in Terapia Intensiva: 3.291 (-29)

Tamponi: 23.676.174 (+171.586)

Totale casi: 1.787.147 (+16.999, +0,96%)

17.07 - Simeone ok, oggi si è allenato col Cagliari - Dopo essersi negativizzato, Giovanni Simeone è ritornato a disposizione del Cagliari: l’attaccante argentino oggi ha svolto parte dell’allenamento con i compagni di squadra. Zito Luvumbo e Ragnar Klavan hanno proseguito la loro tabella di lavoro personalizzato.

11.25 - Comunicato Napoli: ripositivizzati Hysaj e Rrahmani. Sono in isolamento in attesa dei nuovi test - Comunicato del Napoli, che tramite i profili social annuncia la ripositivizzazione al Covid-19 di due giocatori della squadra: Rrahmani e Hysaj: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attese di un nuovo tampone".

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

21.49 - AIFA: "Ancora non c'è giorno preciso per inizio vaccinazione in Italia" - L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha fatto sapere all’agenzia Ansa che "ancora non c’è una tempistica precisa per l’inizio delle vaccinazioni in Italia" e che "la data è legata ai tempi di autorizzazione dell’Agenzia Europea die Medicinali (Ema)". L’Aifa precisa che "la validazione italiana sarà pressoché immediata rispetto a quella europea", ma per ora ancora non si può indicare "un giorno preciso".

18.50 - Calcagno: "Il protocollo ha funzionato" - Umberto Calcagno, nuovo presidente dell'Associazione calciatori, ha parlato dei temi principali di attualità ai microfoni di Lady Radio, emittente fiorentina che lo ha stimolato sugli argomenti che animano il panorama calcistico: "Credo che la stagione in corso sia come ce l'aspettavamo. Lo scorso campionato siamo stati colti di sorpresa, attualmente invece no e penso sia stato fatto un grande lavoro in Federazione e anche dai giocatori, visto che da maggio i top player non hanno mai avuto un momento di sosta, sia coi club che con le nazionali. Se il protocollo ha funzionato? Al di là di qualche inciampo credo sia stato utilizzato nella maniera giusta e che ci abbia permesso di continuare. Ovviamente il Covid ha limitato tutti, ma riuscire a continuare anche in questo periodo di semi-lockdown è stato senz'altro un valore aggiunto".

17.22 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 118.475 tamponi e individuati 12.756 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 710.515, 27.010 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 499 persone affette da Coronavirus per un totale di 61.739 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 710.515 (-27.010)

Deceduti: 61.739 (+499)

Dimessi/Guariti: 997.895 (+39.266)

Ricoverati: 32.973 (-453)

di cui in Terapia Intensiva: 3.320 (-25)

Tamponi: 23.504.588 (+118.475)

Totale casi: 1.770.149 (+12.756, +0,73%)

15.00 - Attilio Fontana annuncia: "Lombardia da domenica sarà gialla" - "Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore", ha spiegato Fontana, in un post sui social.

13.42 - Il presidente Mattarella non terrà la cerimonia dello scambio auguri Natale - L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica che quest'anno, per le limitazioni imposte dal perdurare della pandemia, non avrà luogo al Quirinale la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il Presidente della Repubblica e i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della società civile.

12.28 - Autorità UK consigliano: "No vaccino per chi soffre di allergie significative" - Il giorno dopo l’inizio della vaccinazione di massa anti Coronavirus, le autorità sanitarie britanniche rendono nota un’avvertenza: chi soffre di “allergie significative” di lunga data farebbe bene a rinunciare a farsi somministrare il vaccino di Pfizer/BioNTech, almeno per ora. Tra le centinaia di vaccinati di ieri infatti, due persone hanno riscontrato reazioni allergiche simili a quelle di cui avevano già sofferto in passato.

11.32 - Quattro regioni potrebbero cambiare colore: Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania - Da venerdì la cabina di regia CTS-ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora: secondo indiscrezioni raccolte da Sky, la Lombardia, per esempio, potrebbe entrare in fascia gialla. Anche il Piemonte, stando ai dati dei contagi, dovrebbe passare da zona arancione a zona gialla: destino simile anche per Toscana e Campania, che al ritmo attuale potrebbero cambiare colore sin dalla prossima settimana. Tra le regioni che invece hanno visto aumentare i casi c'è il Veneto.

10.55 - Di Maio: "Per evitare una terza ondata ce ne dobbiamo stare a casa" - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato così della chiusura programmata per le festività natalizie: "Durante le feste di Natale in Italia si muovono quasi 15 milioni di italiani, quindi il livello di contatto tra le persone aumenta a dismisura. Se vogliamo evitare una terza ondata ce ne dobbiamo stare a casa. Anche io non andrò dalla mia famiglia in Campania".

9.42 - Conte: "Solo una risposta coordinata europea consentirà di sconfiggere la pandemia" - "Il tema centrale della riunione del Consiglio europeo rimane la lotta alla pandemia di Covid-19 su cui è fondamentale che da parte europea provenga un forte segnale di coesione. Si mira a un efficace coordinamento europeo sui vaccini, in particolare sulla loro distribuzione. L'Italia è particolarmente coinvolta nella questione, in vista anche dell’organizzazione del Global healt summit che ospiteremo il 21 maggio prossimo nel quadro della presidenza del G20”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, oggi intervenuto nell’aula di Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre.

09.04 - Speranza: "Confermiamo le misure di Natale" - "Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste". Così il ministro della Salute Roberto Speranza sulle chiusure che investiranno il periodo natalizio: "In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili e il messaggio del Governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c'è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone".

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE

18.22 - Rinviata Villarreal-Qarabag - La partita di UEFA Europa League tra Villarreal e Qarabag, in programma giovedì all'Estadio de la Ceramica, è stata posticipata a causa di "diversi casi di positività al COVID-19 " nella rosa del club azero. Il Qarabag addirittura non raggiungerebbe il numero minimo di giocatori per disputare la partita, come riporta il club spagnolo in un comunicato. La UEFA ha contattato entrambe le società per valutare la situazione e trovare una soluzione.

17.50 - Il bollettino di oggi - 14.842 nuovi contagiati, ma con 25.497 scende ancora il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono morte 634 persone affette da Covid. Tutti i numeri nel consueto appuntamento con il bollettino della Protezione Civile.

16.11 - La Svizzera chiude in confini con l'Italia - La Svizzera è costretta a inasprire ulteriormente le misure anti Covid di fronte a un indice di contagiosità che non arretra. Gli ulteriori irrigidimenti riguardano in particolare il Canton Ticino - regione al confine con l’Italia dove la curva epidemiologica desta ancora preoccupazione - che ha anticipato il coprifuoco dei locali pubblici di alcune ore. A questo si aggiunge un’altra forma di lockdown conseguenza del Covid: le Ferrovie Federali svizzere hanno annunciato che da giovedì fermeranno al confine una serie di treni diretti in Italia non essendo in grado di far rispettare alcune norme anti contagio richieste dalle autorità italiane contenuto nell’ultimo Dpcm. Con possibili gravi ripercussioni sul movimento dei lavoratori pendolari lungo il confine tra Lombardia e Ticino.

15.21 - Cagliari, Godin e Simeone vicini al rientro - Il Cagliari spera di recuperare Diego Godin e Giovanni Simeone per la sfida di domenica contro l'Inter. Secondo quianto riportato dal Corriere dello Sport i due giocatori contano di tornare a disposizione, visto che sarebbero risultati negativi al tampone per il Covid-19: sia il difensore che l'attaccante attendono l'ok per tornare a lavorare in gruppo. Speranze poi anche per Nahitan Nandez.

10.36 - Vaccino Covid Pfizer, somministrata la prima dose nel Regno Unito - Una donna 90enne dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech per il Covid. Ed è partito così— oggi, martedì 8 dicembre — il programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, alle 6:31 el mattino, è diventata la prima persona a essere vaccinata.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

23.29 - Le stime della Bundesliga: le perdite potrebbero raggiungere i 2 miliardi fino al 2022 - I mancati introiti dei club di calcio della Bundesliga potrebbero raggiungere i 2 miliardi di euro fino al 2022 a causa dell'impatto delle restrizioni imposte dalla pandemia. Lo ha affermato il numero uno della Bundesliga, Christina Seifert. Lo stop al campionato tra marzo e maggio, con la prima ondata del coronavirus, ha generato perdite per circa 275 milioni. La Bundesliga - conclude gazzetta.it - aveva realizzato utili per 4 miliardi nell'ultima stagione pre-Covid.

21.31 - La Serie A verso una centrale unica per processare i tamponi - La Serie A va verso l'adozione di una centrale unica per processare i tamponi per il coronavirus delle squadre. Un mese fa il consiglio di Lega aveva deciso di procedere in questa direzione, adeguando il protocollo con il supporto della Federazione medico sportiva italiana guidata da Maurizio Casasco, che è anche un consigliere della Lega Serie A. Una delibera - riporta SportMediaset - potrebbe arrivare nell'assemblea dei venti club convocata per venerdì alle 17 in videoconferenza, che ha fra i vari punti all'ordine del giorno proprio le raccomandazioni medico sanitarie della Fmsi.

17.20 - Il bollettino di oggi - Come di consueto, la Protezione Civile ha diffuso il bollettino relativo all'andamento del contagio. Qui tutti i dati.

15.40 - Lega Pro, test rapidi in fluorescenza - La Lega Pro parte per prima con l'impiego dei test rapidi in fluorescenza. Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Cts in materia di protocolli di sicurezza sulla prosecuzione delle attività sportive prof., è possibile utilizzare i test rapidi antigenici, in alternativa ai test molecolari.

13.49 - Roma Covid free, negativo anche Zalewski - Finisce il calvario di Nicola Zalewski, giovane talento della Roma Primavera. Il ragazzo, positivo al Coronavirus dal 14 novembre, è risultato negativo all’ultimo tampone svolto. Lo riporta vocegiallorossa.it.

13.40 - La situazione delle Regioni - Quasi tutta Italia zona gialla. È questo il quadro del nostro Paese dopo le ultime indicazioni governative sulle misure restrittive, che saranno comunque derogate nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, quando anche i cittadini delle zone gialle non potranno muoversi al di fuori della propria regione. A oggi, le uniche a restare in zona arancione sono le seguenti: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano. L’Abruzzo è un vero e proprio caso politico: per il governo è zona rossa almeno fino a giovedì 10 dicembre, ma il presidente Marsilio ha decretato il passaggio anticipato alla zona arancione. Un vero rebus, se si considera che le forze dell’ordine dipendono dal ministero dell’Interno e quindi potrebbero applicare sanzioni ai cittadini basandosi sulla normativa nazionale. Tutte le altre regioni non menzionate, come detto, sono attualmente in zona gialla.

12.13 - Ricciardi (ISS): "Dicembre e gennaio saranno terribili" - Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma ha parlato dei mesi che verranno: "Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello regionale".

11.36 - Gazidis: "Milano tornerà più forte che mai" - Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato a Milan TV nel giorno di Sant'Ambrogio: "Abbiamo vissuto un periodo molto difficile, con tante perdite terribili ma allo stesso tempo c’è speranza, forza in città. Spero che sia una festa il più possibile serena per tutti. Noi stiamo facendo il possibile per dare più serenità possibile alla città. sant’Ambrogio è anche il protettore delle api e la gente di Milano come le api sono molte operose. Sono sicuro che con questa qualità, la città tornerà più forte che mai. Milano è una città fantastica e ha affrontato quest’emergenza con il cuore in mano. Io e mia moglie siamo sempre rimasti a Milano durante questo periodo e abbiamo visto una città forte con gente generosa e con incredibile forza. Sono orgoglioso di considerarmi un cittadino di questa città, mi sento veramente di Milano".

LUNEDÌ 7 DICEMBRE