LIVE TMW - Coronavirus, ok al pubblico agli Internazionali di tennis a Roma. Maksimovic positivo

OGGI ALLE 18:08

di SIMONE LORINI

Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso, che ha perso anche Kalidou Koulibaly per infortunio in mattinata. Nikola Maksimovic è risultato positivo al Coronavirus, di seguito il comunicato: "In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

17.24 - I numeri della pandemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 315.506 tamponi e individuati 9.116 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 413.889, -9.669 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 305 persone affette da Coronavirus per un totale di 121.738 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 413.889 (-9.669)

Deceduti: 121.738 (+305)

Dimessi/Guariti: 3.524.194 (+18.477)

Ricoverati: 20.599 (-286) di cui in Terapia Intensiva: 2.423 (-67)

Tamponi: 59.552.161 (+315.506)

Totale casi: 4.059.821 (+9.116, +0,22%)

15.08 - Anelka lascia l'Hyères per le restrizioni- Nicolas Anelka ha annunciato martedì la fine della sua collaborazione con il club dell'Hyères FC, la cui squadra milita nella quinta divisione francese. Nominato direttore sportivo lo scorso febbraio, l'ex attaccante ha giustificato la sua scelta a Foot Mercato: "Ho scelto questo progetto pensando che il virus sarebbe stato sconfitto e che il calcio amatoriale sarebbe ripreso. Dopo tre mesi è evidente che il progetto sportivo non sia più lo stesso. È a un punto morto e le restrizioni sono ancora più severe. Consapevole delle difficoltà finanziarie sorte al club, che pesano sulla realizzazione del progetto e sulle decisioni prese nei confronti del calcio dilettantistico, non vedo alcuna proiezione di breve e medio termine sul calcio dilettantistico. La mia esperienza e competenza non servono al momento. Preferisco quindi dedicare il mio tempo ad altre mie attività".

13.15 - Euro2020, si allarga la lista dei convocati: 26 slot a squadra - La notizia era nell’aria da tempo, adesso è arrivato anche l’annuncio. La UEFA ha infatti comunicato ufficialmente, pochi minuti fa, che le rose delle nazionali per Euro2020 saranno allargate da 23 a 26 calciatori convocati. La deadline è fissata all’1 giugno, dieci giorni prima dell’inizio degli Europei: dopo questa data, sarà possibile effettuare sostituzioni solo fino alla prima gara e solo in caso di serio infortunio o malattia, tra cui è ricompresa anche l’ipotesi di positività al Covid nonché quella del calciatore contatto stretto di un positivo.

12.23 - Tennis, ok al pubblico agli Internazionali di Roma - Il Foro Italico potrà accogliere il pubblico per i prossimi Internazionali d’Italia. La Federtennis ha infatti ricevuto l’ok del governo (in foto, il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali) fino al massimo del 25 per cento della capienza degli impianti, a partire dagli ottavi di finale del torneo. Sarà necessario rispettare il distanziamento e indossare mascherine FFP2. Ancora da determinare i protocolli che consentiranno l’accesso alla competizione, che prenderà il via domenica 8 maggio.

10.55 - Bertolaso: "Assembramenti Inter da condannare" - Guido Bertolaso, consulente sull’emergenza Covid della Regione Lombardia, ha commentato gli assembramenti in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto dell’Inter: “Se la Roma avesse vinto l’Europa League, cosa improbabile dopo il 6-2 di Manchester, non nascondo che forse l’avrei fatto anch’io. È da condannare, ma da tifoso capisco la voglia di esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione. Se avremo problemi tra due settimane li affronteremo”.

MARTEDÌ 4 MAGGIO

22.18 - Per la finale di Europa League 9500 tagliandi a disposizione - Sarà presente il pubblico sugli spalti dell’Energia Gadansk sede della finale di Europa League il prossimo 26 maggio a Danzica. A dare l’annuncio è stata la UEFA, che ha messo in vendita i 9500 biglietti a disposizione, pari al 25% della capienza complessiva dell’impianto. A giocarsi l’accesso alla finalissima saranno Manchester United, Roma, Villarreal e Arsenal che giovedì affronteranno le semifinali di ritorno.

21.01 - Marchisio positivo al Covid-19 - Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower Claudia Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha annunciato la positività di entrambi al Covid-19: "Abbiamo preso il Covid, tutta la famiglia tranne Davide. Ma stiamo tutti bene grazie a Dio. Ora stiamo aspettando l'esito dell'ultimo molecolare. Leo e Claudio sono stati sempre asintomatici, io ho perso gusto e olfatto. In questi 17 giorni di quarantena ho lavorato molto in smart ma sono riuscita ad allenarmi tutti i giorni con Claudione e devo dire che mi ha fatto perdere ben due chili".

20.24 - Corea del Nord contro Corea del Sud non si giocherà - La Corea del Nord ha comunicato in via ufficiale che non si presenterà alla gara valida per le qualificazioni asiatiche a Qatar 2022 in programma il prossimo giugno in Corea del Sud. La Federcalcio nordcoreana, riporta Yonhap News Agency, avrebbe inviato venerdì scorso un documento alla Asian Football Confederation (AFC) per annunciare la sua decisione, sottolineando i contagi da Covid in aumento nelle ultime ore.

18.12 - I numeri della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 158.872 tamponi e individuati 5.948 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 423.558, 256 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 256 persone affette da Coronavirus per un totale di 121.433 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 423.558 (-7.348)

Deceduti: 121.433 (+256)

Dimessi/Guariti: 3.505.717 (+13.038)

Ricoverati: 20.885 (+16) di cui in Terapia Intensiva: 2.490 (-34)

Tamponi: 59.236.655 (+121.829)

Totale casi: 4.050.708 (+5.948, +0,15%)

17.45 - Nazionale, l'elenco dei vaccinati tra Roma e Torino - Come annunciato nei giorni scorsi, è partita oggi la vaccinazione per gli azzurri della nazionale di calcio in vista dei campionati Europei che per l'Italia inizieranno a metà giugno proprio a Roma: 28 il totale dei vaccinati tra Roma e Milano quest'oggi (11 a Roma e 17 a Milano). Secondo quanto da noi raccolto, la dose di vaccino fatto allo Spallanzani è il Pfizer, che esige il richiamo tra tre settimane. Motivo per cui i calciatori della Roma, Spinazzola escluso, che dovranno essere in campo tra tre giorni per la sfida al Manchester United non si sono sottoposti all'iniezione e probabilmente non faranno in tempo ad essere vaccinati. Nessun problema comunque, essendo la vaccinazione pre-Europeo totalmente su base volontaria. I vaccinati "romani" sono Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Politano, Scamacca e appunto Spinazzola.

16.31 - Costa: "Tifosi negli stadi? Speriamo per le ultime due giornate, ne parlerò con Dal Pino" - "Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare i 30 mila tifosi dell'Inter a Piazza Duomo per la festa scudetto, era prevedibile che tante persone si sarebbero riversate in strada. Ci vuole tanto senso responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il covid". Così Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute con delega allo Sport, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulle polemiche per gli assembramenti dei tifosi nerazzurri in festa per lo scudetto a Milano. Il sottosegretario ha poi spiegato a che punto è la possibilità di riaprire gli stadi: "Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno stadio che in una piazza, stiamo riflettendo sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi non solo per la finale di Coppa Italia, ma anche per le ultime due giornate di campionato. Giovedì mi incontrerò con il presidente DalPino, dobbiamo valutare giorno per giorno i dati, nella speranza di poter tornare al più presto alla normalità. Da tifoso del Milan, mi auguro che la squadra possa qualificarsi per la Champions League, ma sarà complicato".

12.45 - Tifosi Inter in piazza. Il commento di Attilio Fontana: "Speriamo non ci siano conseguenze" - "Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza". Questo il commento di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sui festeggiamenti dei tifosi a Milano per lo scudetto dell'Inter. "Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane. Speriamo che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente rischiano di essere un po' pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione".

12.01 - Italia, Nicolò Zaniolo non parteciperà all'Europeo: per il classe '99 niente vaccino - Nicolò Zaniolo non sarà presente nella lista dei 35 pre-convocati del ct dell'Italia Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo. Ai box praticamente per tutta la stagione a causa di due infortuni, Zaniolo non parteciperà quindi all'Europeo che inizierà il prossimo giugno. Ricordiamo che tutti i giocatori dell'Italia che prenderanno parte al ritiro a Coverciano, pre-convocati compresi, verranno sottoposto alla doppia dose di vaccino per prendere parte all'Europeo in sicurezza.

11.56 - Tifosi Inter in piazza, Locatelli (Cts): "Assembramenti sbagliati. Vanno rispettati i 121mila morti" - "Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia". Così il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, a Sky sulla folla di persone che si è radunata ieri in piazza Duomo a Milano e per le vie della città dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. "Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti".

09.55 - Pregliasco: "Probabile incremento casi tra 15 giorni" - Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenendo ad "Agora'" su Rai3: "Gli effetti delle 'riaperture', delle feste clandestine e di assembramenti come quello dei tifosi dell'Inter di ieri "si vedranno tra 14 giorni, da metà maggio in poi: temo che ci sarà un incremento dei casi, non una nuova ondata ma un'onda di risalita. "La speranza è che la vaccinazione dei più fragili possa riequilibrare la situazione, così come confidiamo in condizioni meteo più favorevoli, con più tempo trascorso all'esterno".

09.50 - In Gazzetta Ufficiale proroga stato emergenza fino al 31/7 - La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio.

09.43 - Da oggi 3 maggio il cambio dei colori delle Regioni - Da oggi, 3 maggio, cambiano i colori delle regioni: quasi tutta l'Italia è in giallo, tranne la Valle D'Aosta che diventa rossa e la Sardegna arancione. Restano in arancione Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà “a tutte le classi d’età”, in particolare a quelle “produttive” e agli studenti: è l’annuncio di Figliuolo.

LUNEDÌ 3 MAGGIO