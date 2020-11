live Coronavirus, per Mancini oggi l'esito del tampone. A rischio anche la Bosnia

10.20 - Bach: "Ottimista sul pubblico all'Olimpiade di Tokyo" - ll presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, si è detto "molto ottimista" sulla possibilità che gli spettatori possano assistere all' Olimpiade di Tokyo, rinviate di un anno per la pandemia mondiale di Covid.

9.30 - "La maratona andrà ben oltre il 25 dicembre" - Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera spiega come la preoccupazione per un Natale in lockdown non sia certo da abbandonare: "Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti".

8.45 - Mancini rischia di saltare anche la sfida con la Bosnia - L'Italia rischia di andare a giocarsi la possibilità di accedere alla Final Four ancora una volta senza Roberto Mancini in panchina. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Oggi l'esito del tampone. Ultima chiamata per Mancini". Una settimana partita con la convocazione di 45 giocatori, e chiusa ieri con 28 e senza CT. Roberto Mancini saprà questa mattina se il tampone effettuato ieri darà finalmente esito negativo, dopo due settimane di positività asintomatica. Ultima chiamata dunque per il CT azzurro, che altrimenti dovrà dare forfait anche questa volta.