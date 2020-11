LIVE TMW - Coronavirus, Roma e Fiorentina: Asl blocca i giocatori. Marotta: "Intervenga Spadafora"

live Coronavirus, Roma e Fiorentina: Asl blocca i giocatori. Marotta: "Intervenga Spadafora"

18.17 - Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini bloccati dalla Asl. Per ora niente Nazionale, restano a Roma - Restano a Roma, per il momento, i quattro nazionali giallorossi convocati dal ct Mancini per i prossimi impegni dell'Italia. Per Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Gianluca Mancini, infatti, manca ancora il via libera della Asl dopo i casi di positività di Dzeko e Boer. Una situazione che potrebbe subire comunque cambiamenti nelle prossime ore, ma un discorso a parte va fatto per Spinazzola che, in accordo con la Nazionale, per il momento resterà a Roma a prescindere dalla Asl, in attesa degli esami strumentali dopo il risentimento all'adduttore accusato nella gara con il Genoa.

21:05 - Caos ASL, Marotta: "Intervenga Spadafora" - Intercettato dall’ANSA, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato così della questione relativa alle ASL e allo stop dei calciatori convocati in Nazionale: “C'è un forte rammarico: invoco l'intervento del ministero dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un'alterazione della regolarità delle competizioni. È assurdo che le ASl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni ASL diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle Nazionali".

17.50 - Protezione Civile, il bollettino: 32.616 nuovi contagiati (+26.102 positivi rispetto a ieri). 331 morti in 24h La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 191.144 tamponi e individuati 32.616 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 558.636, 26.102 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 331 persone affette da Coronavirus per un totale di 41.394 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 558.636

Deceduti: 41.394 (+331)

Dimessi/Guariti: 335.074 (+6.183)

Ricoverati: 29.189 (+1.446) di cui in Terapia Intensiva: 2.749 (+115)

Tamponi: 17.374.713 (+191.144)

Totale casi: 935.104 (+32.616, +3,61%)

17.10 - La Asl blocca i nazionali della Fiorentina: gruppo squadra in bolla e nessuna partenza - I giocatori della Fiorentina che sono stati convocati dalle rispettive nazionali non potranno rispondere alla chiamata. La Asl territoriale competente, infatti, non ha autorizzato la partenza dei calciatori viola che così non potranno raggiungere i ritiri delle proprio rappresentative. Il motivo è presto detto: la recente positività al Covid di Callejon ha di fatto messo in bolla tutto il gruppo squadra, con i componenti che non possono così lasciare il ritiro.

16.00 - Lazio, Inzaghi: "Caso tamponi? Sono tranquillo, da allenatore non potevo fare di più" - Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, ha commentato così dopo la partita contro la Juve: "Timore per il caso tamponi? Sono tranquillissimo, più di essere un allenatore che è stato obbligato a giocare con dodici o tredici giocatori non potevo fare altro".

12.28 - Paratici si esprime sulla vicenda - Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a DAZN prima della gara contro la Lazio. "La vicenda non ci coinvolge, coinvolge un altro club che è la Lazio. Non la Juventus. Noi siamo qui con la testa, vogliamo fare una grande gara e portare a casa la vittoria. Ci sono regole, normative e protocolli che ci permettono di dare regolarità al campionato. Se qualcuno non le rispetta è giusto che ci siano autorità che puniscano. Se guardiamo negli ultimi due mesi, tutte lòe squadre sono state colpite dal Covid ma grazie ai protocolli tutte le gare si sono disputate. Il protocollo è la strada più facile per proseguire".

12.05 - Lazio, due casi nello staff. No a test su Immobile, Strakosha, Lucas - Sono risultati tutti negativi al Covid i tamponi ai quali si sono sottoposti i calciatori della Lazio la scorsa notte. Ci sono invece due casi di positività nello staff tecnico. È quanto apprende l' Ansa. I tamponi non sono stati eseguiti sui tre calciatori per i quali l'Asl ha disposto la quarantena: Immobile, Strakosha e Lucas Leiva. Tutti i test sono stati processati nel laboratorio di Avellino "Futura Diagnostica".

11.45 - Il Torino valuta il ricorso dopo il 4-3 di domenica scorsa - Durante la pausa per le nazionali il Torino potrebbe presentare un ricorso in merito alla faccenda legata al caos tamponi in casa Lazio. La scorsa settimana i biancocelesti si sono presentati con Immobile e gli altri in campo, senza defezioni, e una settimana dopo la partita potrebbe riaprirsi, chiaramente nelle stanze dei tribunali.

11.31 - Dall'ammenda ai possibili risvolti penali, ecco cosa rischia la Lazio - Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle sue indagini la Procura dovrà valutare se è presente o meno il dolo della società e questo varierebbe la sanzione. Da un'ammenda a qualche punto di penalizzazione, finanche alla retrocessione: questi sono i rischi - si legge sulla Rosea - che corre la società biancoceleste. La questione potrebbe avere anche risvolti penali per violazione di isolamento di un positivo. Tra i reati più gravi potrebbe configuarsi persino l'epidemia colposa che si configura quando un positivo evita l'isolamento e contagia un'altra persona.

11.23 - L'Inter ritrova Gagliardini e Radu - Tamponi di controllo negativi per Roberto Gagliardini e Ionut Radu. Centrocampista e portiere dell'Inter avevano ricevuto ieri dei risultati dubbi ma oggi l'esito negativo e stanno dunque raggiungendo la squadra in vista della gara con l'Atalanta.

11.02 - Positivo Boer della Roma Pietro Boer, portiere della Primavera della Roma convocato con la prima squadra, è risultato positivo al Covid-19 come annunciato dal ragazzo sui social. Tutti negativi i tamponi degli altri giocatori, compreso quello di Milanese, che però ha dormito in stanza con Boer e da protocollo non sarà disponibile, spiega Teleradiostereo.

10:05 - Immobile chiede chiarezza a Lotito e al club - Come riporta il Corriere dello Sport, Ciro ha chiesto chiarezza al club: nelle ore convulse di ieri a Formello è rimasto attaccato al telefono, forse ha parlato con il presidente Claudio Lotito per capire meglio. Poi è stato rispedito a casa e non si è allenato. E si attendono ora altri sviluppi.

07:35 - Ecco cosa rischia la Lazio - "Lazio ad alto rischio". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica all'interno delle sue pagine al caso legato ai tamponi della Lazio. La Procura FIGC adesso sta valutando tutte le irregolarità compiute dal club biancoceleste, che rischia una sanzione pesante che potrebbe andare da una corposa ammenda fino alla retrocessione perché potrebbe essere colpevole di "epidemia colposa". C'è stato un nuovo esposto del Torino in FIGC e sul piano penale c'è proprio questa ipotesi secondo la Rosea.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

23.55 - La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sulla Lazio. Polizia a Formello - Il caos tamponi in casa Lazio si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riportato da Sky Sport, infatti, anche la Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo. Oggi investigatori della polizia giudiziaria, inviati appunto dalla Repubblica, sono stati ad acquisire elementi relativi ai referti sia nel laboratorio di analisi di Avellino 'Futura Diagnostica’, dove la Lazio ha effettuato i tamponi, sia a Formello. Si indaga sull'esito sospetto di alcuni tamponi e sul mancato rispetto del procotollo anti-Covid.

23.38 - Il dg viola Joe Barone positivo al Covid-19 - Dopo José Maria Callejon, altro caso di positività al Covid-19 in casa Fiorentina. Lo racconta FirenzeViola, che spiega come Joe Barone sia risultato positivo al test di controllo. Il dg viola e braccio destro di Rocco Commisso è asintomatico e in isolamento nella propria casa di Firenze.

18.21 - Oggi in Italia 39.811 nuovi casi di Covid - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 231.673 tamponi e individuati 39.811 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 532.536, 33.420 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 425 persone affette da Coronavirus per un totale di 41.063 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 532.536

Deceduti: 41.063 (+425)

Dimessi/Guariti: 328.891 (+5.966)

Ricoverati: 27.743 (+1.223) di cui in Terapia Intensiva: 2.634 (+119)

Tamponi: 17.183.569 (+231.673)

Totale casi: 902.490 (+39.811, +4,61%)



16.30 - Dietrofront Lazio a -1 dalla Juve: Immobile, Leiva e Strakosha obbligati ad andare in quarantena dall'ASL - Emergono ulteriori informazioni sull'improvviso dietrofront della Lazio su Strakosha, Leiva e Immobile. Nella conferenza stampa delle 14, Simone Inzaghi aveva annunciato la loro presenza per il match di domani contro la Juventus, ma i tre calciatori circa un'ora dopo - poco prima della rifinitura fissata per le 15.30 - hanno lasciato il Centro Sportivo di Formello, ognuno a bordo della propria auto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'hanno fatto perché nel frattempo c'è stato l'intervento dall'ASL che ha comunicato ai tre giocatori l'obbligo di andare in quarantena. I tre giocatori, di conseguenza, non saranno a disposizione per domani.

15.46 - Immobile, Leiva e Strakosha lasciano Formello prima della rifinitura: saranno out con la Juve - Prosegue la vigilia quantomeno concitata in casa Lazio, squadra domani impegnata all'Olimpico contro la Juventus. Alle 15.30 è iniziato l'allenamento di rifinitura del gruppo biancoceleste e, in teoria, ci sarebbero dovuti essere anche Strakosha, Leiva e Immobile. Ma i tre calciatori - risultati positivi ai tamponi dell'UEFA, non a quelli commissionati dal club per il campionato - hanno lasciato il Centro Sportivo di Formello pochi minuti prima dell'inizio della seduta, ognuno a bordo della propria auto. Nella conferenza stampa delle ore 14, Simone Inzaghi aveva annunciato la loro presenza domani. Ma a questo punto, è da escludere che i tre ci saranno nel big match dell'Olimpico.

12.29 - Hellas Verona, il presidente Setti positivo al Covid-19 - Hellas Verona FC comunica che il Presidente Maurizio Setti è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito al test diagnostico effettuato ieri.

Il Presidente, lievemente sintomatico, sta bene, è già in isolamento presso la propria abitazione e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario.

12.22 - Monopoli, quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 - La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate le positività al Coronavirus-COVID-19 di quattro persone appartenenti al gruppo squadra. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo procedendo al relativo isolamento domiciliare. Il gruppo squadra domenica 8 e lunedì 9 effettuerà un nuovo ciclo di tamponi per monitorare al meglio l’evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario.

12.00 - Gubbio, intero gruppo squadra negativo. Guarito anche Juanito Gomez - Con una nota sui canali ufficiali As Gubbio 1910 comunica la negatività al ciclo dei tamponi effettuato su tutto il gruppo squadra, anche Juanito Gomez è risultato negativo al test.

11.19 - Doppia tegola in casa Real Madrid: Casemiro e Hazard sono positivi al Covid-19 - Doppia tegola in casa Real Madrid: Eden Hazard e Casemiro sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo lo stesso club campione di Spagna, che martedì scorso ha affrontato l'Inter in Champions League. "Il Real Madrid CF comunica che i giocatori Casemiro e Hazard hanno dato risultati positivi nei test sul COVID-19 effettuati ieri venerdì mattina. Tutti gli altri giocatori e lo staff tecnico della prima squadra, nonché tutti i dipendenti del club che lavorano direttamente con loro, hanno dato esito negativo in quello stesso test effettuato ieri. Allo stesso modo, si conferma ancora una volta che tutti, ad eccezione di Casemiro e Hazard, hanno restituito risultati negativi nei test antigeni effettuati questa mattina".

10.37 - Ravenna, riscontrato un caso di positività al Covid-19. La nota del club - Il Ravenna Football Club comunica che tra gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di giovedì 5 novembre è emersa la positività al virus Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Il soggetto è asintomatico ed è già in isolamento fiduciario come previsto dalle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie. Alla luce di questo esito è scattato il protocollo impostato dalla Lega Pro, pertanto l’intero gruppo squadra in mattinata è stato sottoposto ad una nuova tornata di test molecolari al fine di verificare l’eventuale presenza di ulteriori casi di positività. Di conseguenza la partita contro il Matelica valida per il nono turno di campionato, inizialmente prevista per le ore 15 di oggi, è stata posticipata alle ore 20,30.

10.10 - Lotito: "Positivo vuol dire contagioso, no? Batteri anche nella vagina ma mica tutti sono patogeni" - Claudio Lotito ha affrontato diversi temi nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica': "Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte. Cairo mi odia, per questo mi attacca", ha detto il numero un del club biancoceleste che poi ha annunciato anche la positività del direttore sportivo Igli Tare: "Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no", ha detto.

E proprio sul significato di positività Lotito s'è successivamente soffermato e ha voluto dire la sua: "Ma che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano".

10.08 - Ecco perché la Lazio rischia: zero notifiche all'ASL, c'è violazione anche per la FIGC - Cosa rischia la Lazio? Perché rischia la Lazio? Bisogna ripartire dal protocollo stilato dalla FIGC per permettere a giugno la ripresa dei campionati per capire perché il club biancoceleste, in questo momento al centro di una indagine della Procura Federale, rischia grosso.

Nell'articolo 8 si legge: "La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dall'accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara come di una competizione". E leggendo questo punto, si capisce subito che qualcosa in casa Lazio non è andata per il verso giusto. Oltre al caso Immobile - disponibile per la Lazio, indisponibile per la UEFA - la Lazio ha anche omesso di comunicare all'Asl competente i casi positivi e la FIGC nel suo protocollo esprime chiaramente la necessità di coinvolgere le Asl innanzitutto per mappare i contatti stretti dei contagiati. Fino a giovedì, scrive la 'Gazzetta dello Sport', la Lazio invece non aveva fatto alcuna comunicazione formale, limitandosi a una telefonata all'Asl Roma 1 ma senza poi produrre alcuna documentazione. Una scelta che potrebbe produrre effetti molto pesanti sulla stagione della Lazio, soprattutto se dovessero emergere ulteriori positivi non dichiarati negli ultimi mesi. Ora tutti gli esiti dei tamponi effettuati fin qui dal club biancoceleste sono nelle mani della Procura.

10.05- La FIGC punta a riavere Mancini per la Polonia. Confermato Evani al suo posto con l'Estonia - Roberto Mancini positivo al Covid-19. Il commissario tecnico della Nazionale sta bene ed è asintomatico ed è risultato positivo dopo un esame svolto giovedì 5. A questo punto Mancini dovrà stare 10 giorni in isolamento, da escludere una sua presenza in panchina mercoledì a Firenze contro l'Estonia. La FIGC punta a recuperarlo per il 15, per il match di domenica prossima che si terrà a Reggio Emilia contro la Polonia.

Chi al suo posto? La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola conferma che ci sarà Alberico 'Chicco' Evani. Ma Mancini - si legge - dirigerà tutto da remoto, allenamenti e partite. Sarà lui a scegliere la formazione e a dettare i cambi contro l'Estonia a gara in corso.

09.00 - Il Premier Conte: "Chi ora rifiuta le tre fasce ci porta a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato" - "Sono sei mesi che l’ISS sta sperimentando, insieme alle Regioni, questo meccanismo di monitoraggio. Le Regioni lo alimentano con i dati inviati periodicamente e ne certificano i risultati attraverso i loro rappresentanti che fanno parte della cabina di regia". Così il Premier Giuseppe Conte nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera.

I presidenti delle regioni rosse e arancioni, Fontana, Cirio, Spirlì e Musumeci, si sentono presi a schiaffi dal governo.

"Nessuno ha mai messo in discussione, prima di adesso, questo meccanismo e rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato. I cittadini della Lombardia, del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Calabria, non ne trarrebbero nessun beneficio. Senza contare l’ingiustizia di imporre lo stesso regime di misure che stiamo applicando alle Regioni rosse anche a cittadini che vivono in territori in condizioni meno critiche. L’alternativa a questo sistema è chiudere ancora una volta il Paese con danni enormi per tutti. In questo caso mal comune non sarebbe mezzo gaudio, ma disastro per tutti".

08.37 - Lotito a Repubblica: "Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte. Cairo mi odia, per questo mi attacca" - "Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato da Repubblica sul caos tamponi che vede protagonista la Lazio in questi giorni. "Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. C’è un’aleatorietà dell’interpretazione dei risultati. Per me la valutazione la deve fare il medico, io non lo so se Immobile si sia allenato martedì perché non ero a Formello, ma il medico lo ha valutato, gli ha rifatto l’idoneità sportiva, la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo e stava meglio di prima"

L'esposto di Cairo alla Procura Federale?

"Cairo mi odia a morte dopo che ha perso con me, i suoi giornali mi attaccano per questo. Ma perde sempre, è ultimo in classifica".

00.31 - Buone notizie per Cairo: è tornato a casa. Una settimana fa aveva contratto il Coronavirus Sospiro di sollievo per Urbano Cairo. Il presidente del Torino - riporta l'edizione online de La Stampa - è tornato a casa dopo una settimana di ricovero all’ospedale San Paolo di Milano resosi necessario dopo aver scoperto di aver contratto, con sintomi, il Coronavirus. L’imprenditore - si legge - sta abbastanza bene, ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo.

SABATO 7 NOVEMBRE

23.19 - Juventus Women, Salvai positiva al Covid-19: squadra in isolamento fiduciario. La nota - La Juventus Women in isolamento fiduciario. A comunicarlo, lo stesso club bianconero, a seguito della riscontrata positività al Covid-19 del difensore Cecilia Salvai.

Questa la nota della società: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 della giocatrice Cecilia Salvai. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

21.17 - Protocollo, tamponi e centralizzazione. La nota del Consiglio di Lega dopo la riunione odierna - Il Consiglio di Lega riunitosi oggi ha deliberato la sospensione del Campionato Primavera 1 TIM con effetto immediato e della Primavera TIM Cup dal 13 novembre. La Lega Serie A, per tutelare la salute dei tesserati e garantire la prosecuzione delle competizioni, studierà, nei prossimi giorni, le modalità per implementare ulteriormente per la Serie A il protocollo medico, sulla base di quello già predisposto da FIGC e CTS. La FMSI, inoltre, individuerà e proporrà alla Lega Serie A il protocollo secondo cui dovranno essere effettuati i tamponi per la ricerca del SARS-Covid 19, anche nell'auspicata ipotesi di centralizzazione già discussa in Consiglio.

20.20 - Caos tamponi Lazio, nuovo capitolo: tutti negativi quelli svolti ad Avellino - La vicenda dei tamponi della Lazio si arricchisce di un nuovo capitolo: se il ciclo svolto presso il Campus Biomedico (dove i calciatori hanno fatto solo test rapido) ha riscontrato tre positività, quello presso il laboratorio di Avellino (dove invece sono stati svolti test molecolari completi), a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra, hanno dato esito negativo. La situazione, in sostanza, si fa ancora più intricata e sempre più simile a un rebus.

18.45 - Lazio, Luis Alberto esulta anche su Twitch: "Negativo, ci sarò contro la Juve" - Luis Alberto dà ulteriori conferme: lo spagnolo ci sarà contro la Juventus. Dopo l’annuncio su Instagram di ieri, il 10 della Lazio lo ha ribadito in diretta su Twitch: “Evvai - ha esultato - ho appena saputo che sono negativo anche al tampone della Lazio. Ci sarò domenica con la Juve".

17.59 - Il ct Mancini positivo - Anche Roberto Mancini è risultato positivo al contagio da coronavirus. Lo riporta l’ANSA. Mancini è asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione.

17.42 - Tre nuovi positivi in casa Lazio - Brutte notizie per i biancocelesti: il giro di tamponi di oggi ha infatti riscontrato tre nuove positività tra i calciatori di Simone Inzaghi.

17.08 - Dzeko positivo - Il centravanti e capitano della Roma è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso via Instagram, facendo inoltre sapere di non avere sintomi particolari.

17.06 - Il bollettino di oggi - Aumentano ancora le terapie intensive: +124 rispetto a ieri. Ma c'è anche segnalare il boom di guariti: nelle ultime 24 ore sono stati oltre 10 mila. Qui il bollettino di oggi.

15.47 - Valentino Rossi negativo Negativo il secondo tampone di Valentino Rossi. L'asso di Tavullia può così tornare in pista sin da domani in Moto GP.

15.02 - La Juve chiede il rispetto del protocollo La Juventus, scrive Gazzetta.it, non ha intenzione di prendere posizioni ufficiali per quel che riguarda il caos tamponi e la gestione dei casi di positività in casa Lazio, prossima avversaria proprio dei bianconeri in campionato. La Juventus dunque non si esprimerà in merito, anche vista l’impossibilità di ragionare su pure basi ipotetiche, quale potrebbe essere l’eventuale presenza in campo di Ciro Immobile e degli altri giocatori che secondo i parametri della UEFA, prima della gara con lo Zenit, erano risultati positivi al Covid-19. Parallelamente però, il club bianconero, fa notare come sempre l’importanza del pieno rispetto del protocollo Figc che parla di isolamento per l’eventuale giocatore positivo e di ingresso in bolla per chi ha avuto contatti diretti col soggetto in questione. Cosa che nello specifico, si legge sul sito della rosea, al netto delle questioni scientifiche sul gene N non sembra essere accaduta nel caso di Immobile. Una situazione che ricorda quella vissuta proprio dai bianconeri alla vigilia di Juventus-Napoli.

13.49 - Positivo Callejon - ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento.

12.05 - Giro di tamponi in casa Lazio - Dopo i tamponi, svolti alle ore 9, la Lazio alle 10 si è allenata a Formello. A due giorni dalla gara con la Juventus sono tanti gli assenti sul campo: Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Djavan Anderson e Immobile, tutti in attesa dell'esito dei controlli. Le prove tattiche quindi sono rinviate a domani, quando si capirà chi sarà disponibile per i bianconeri.

11.13 - Parla il presidente della Federazione medico sportiva - Il presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito dell'emergenza Covid nel calcio definendo il momento confuso. Le cose devono cambiare, a suo avviso in questo modo: "In un mondo professionistico come questo non si può andare avanti con il “fai da te”, servono un metodo, un sistema e un protocollo su base scientifica e unitaria. Prendete la Uefa: sta facendo cose assolutamente normali che noi come Fmsi avevamo suggerito da tempo. Ora occorre procedere. Ci deve essere un sistema centrale e uniforme, con un unico metodo di controlli fatti in un solo laboratorio qualificato per tutti i club di A e con le stesse procedure di analisi. Dunque medesima attenzione al prelievo, che va fatto correttamente per non rischiare falsi negativi, e col tracciamento della cellularità". Come fare a isolare un eventuale calciatore positivo? Per lo stesso Casasco è semplice: "Gli altri devono andare in un’ unica struttura concordata, tutti insieme, in un albergo o un centro sportivo, non a casa propria, perché i contatti con la famiglia mettono a rischio tutti".

09.59 - L'Asl "inguaia" la Lazio - Sembra complicarsi la posizione della Lazio nel caso tamponi. Da quanto emerge, la ASL Roma 1 avrebbe avuto con i biancocelesti soltanto interlocuzioni telefoniche: "Alle telefonate - scrive La Gazzetta dello Sport - non ha fatto però seguito alcuna comunicazione formale relativa ai casi di positività. La ASL a questo punto non ha potuto disporre alcun tipo di mappatura dei contatti del positivo così come previsto dalla legge e dal protocollo FIGC". Va infatti ricordato che in Italia c'è l'obbligo di comunicare qualsiasi caso di Covid alle autorità sanitarie locali. Non è quindi un caso che la Procura Federale, che ha già ascoltato Lotito e il dottor Pulcini, si stia concentrando proprio sulla comunicazione tra Lazio e ASL.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

22.13 - Valentino Rossi finalmente negativo - Valentino Rossi è finalmente risultato negativo al tampone, il che lo mette in condizioni di partecipare al Gp di Valencia. Il pesarese è partito per la Spagna, dove si sottoporrà a un altro tampone per poter finalmente tornare in pista.

21.30 - Arcuri: "Serve una strategia comune per raggiungere gli obiettivi" - il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa parla in riferimento alle polemiche sul nuovo Dpcm: "Non è il momento dei contrasti ma della collaborazione. La situazione dell'Italia è grave ma non fuori controllo e questo grazie " tutti gli sforzi e le misure che abbiamo messo in campo. Non siamo nella situazione di marzo. Serve una strategia comune per raggiungere gli obiettivi che abbiamo di fronte: raffreddare la curva dei contagi".

20.13 - Luis Alberto negativo, il fantasista esulta sui social: ci sarà contro la Juve - Luis Alberto, sulla sua pagina 'Instagram' ha postato l'esito dell'ultimo tampone effettuato per rilevare il Covid-19. "Negativo", recita il referto del calciatore spagnolo che, di conseguenza, potrà giocare le prossime gare dei biancocelesti, compresa quella contro la Juventus di domenica.

19.20 - Rezza: "L'aggiornamento sui dati di oggi non va bene" - Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, hanno fatto oggi un'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. Questo il pensiero di Rezza sui dati di oggi: "L'aggiornamento sui dati di oggi non va bene, con 34.500 casi, non è un buon segnale anche perché la percentuale di tamponi positivi supera il 10%. Anche i decessi 445, sono molti. Circa 220 mila tamponi, 99 in terapia intensiva. Nei giorni scorsi la situazione sembrava essersi stabilizzata pur tenendo conto della variabilità quotidiana ma il dato di oggi ci dice che sembra che globalmente ancora il virus corre e frenarlo è necessario"

18.58 - Il Governo chiude le porte alla Serie A: no ai 600 milioni di ristoro e allo slittamento dell'Irpef No ai 600 milioni di euro chiesti dalla Lega Serie A. Il Governo - riporta 'Milano & Finanza' - ha rispedito al mittente la richiesta della Lega Serie A che aveva chiesto all'esecutivo una indennità di 600 milioni di euro per superare questo momento particolarmente delicato. "Il calcio - aveva detto lo scorso week-end il presidente Dal Pino - è vicino al disastro economico finanziario". I club di Serie A sostengono che la chiusura degli stadi e la sospensione dei campionati durante lo scorso lockdown hanno prodotto danni ingenti, tali da spingere buona parte dei club sull’orlo dell’insolvenza. Ai problemi passati si aggiungono quelli recenti, perché con la seconda ondata gli stadi sono tornati ad essere a porte chiuse e ai vecchi problemi economici se ne stanno aggiungendo di nuovi. Ma per il Governo, in questo momento, non è una priorità: è arrivato anche il no alla richiesta di rimandare il versamento dell’Irpef sugli ingaggi dei giocatori.

18.20 - Bollettino Protezione Civile: 34.505 nuovi contagiati (+29.113 positivi rispetto a ieri). 445 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 219.884 tamponi e individuati 34.505 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 472.348, +29.113 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 445 persone affette da Coronavirus per un totale di 40.192 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 472.348

Deceduti: 40.192 (+445)

Dimessi/Guariti: 312.339 (+4.961)

Ricoverati: 25.647 (+1.239) di cui in Terapia Intensiva: 2.391 (+99)

Tamponi: 16.717.651 (+219.884)

Totale casi: 824.879 (+34.505, +4,37%)

16.25 - Parla il medico della Lazio: "Immobile non è un untore. Noi nel giusto, la Uefa uniformi i test!" - Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio, prende la parola e lo fa nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Punto Nuovo'. "Ridicolo che Immobile venga indicato come un untore", ha detto Pulcini che nel corso del botta e risposta s'è soffermato soprattutto sulle differenze che ci sono tra FIGC e UEFA per l'analisi dei tamponi. "Abbiamo avuto altri due casi debolmente positivi e poi riconosciuti negativi. Ho chiesto alla Uefa di uniformare i test e come si fa nel doping di avere delle contro-analisi, per avere una sicurezza". Clicca qui per leggere la news completa.

14.59 - Serie C, rinviate a data da destinarsi Mantova-Arezzo e Como-Olbia a causa del Covid-19 - Le due sfide, in programma domenica, sono state rinviate: Arezzo e Como hanno, causa Covid, meno di 13 giocatori disponibili.

14.14 - Domani nuovi tamponi per la Lazio: Immobile con tutta probabilità ci sarà con la Juventus - Prosegue senza sosta lo scontro e la polemica sui tamponi e sulle positività al gene N in casa Lazio. Rilevata una leggera carica virale su Ciro Immobile anche dal laboratorio di Avellino che ha fatto sapere che però "per noi poteva giocare". Il responsabile del centro dove la Lazio fa processare i tamponi, Massimiliano Taccone, figlio dell'ex presidente dell'Avellino, ha detto che "a Torino erano tutti negativi". Intanto domani nuovo ciclo di tamponi in vista della gara contro la Juventus. Con ogni probabilità Immobile, che ha saltato lo Zenit per una leggera positività al gene N, sarà arruolato.

12.01 - Ascoli, nove calciatori positivi al Covid-19. Possibile il rinvio del match contro il Pisa - Si allungala lista dei positivi in casa Ascoli. Oltre ai sette giocatori già comunicati ce ne sono altri due, a cavallo fra prima squadra e Primavera, emersi nelle ultime ore. Una situazione, dunque, molto complicata che potrebbe anche portare il club bianconero a chiedere il rinvio del match del weekend contro il Pisa.

11.25 - Lazio, c'è stato il via libera dell'asl? - Quello dei positivi della Lazio è un caso pieno di domande alle quali la Procura Federale della FIGC, che ha aperto un fascicolo, cercherà di rispondere. Per ora sono agli atti le dichiarazioni del presidente Lotito e del medico sociale Pulcini, nonché tutta la documentazione degli esiti dei test diagnostici effettuati dalla UEFA attraverso la Synlab e dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino. Dovrà però esser tenuta di conto anche l'interlocuzione della Lazio con l'Asl Roma 1: i casi di positività devono essere immediatamente segnalati all'Autorità sanitaria che interviene subito disponendo le modalità dell'isolamento che dura ora 10 giorni al termine dei quali un tampone negativo libera il positivo.

09.34 - Caos tamponi: cosa rischia la Lazio - Continua a essere di attualità il caso tamponi nella Lazio. Cosa rischiano i biancocelesti? Dall'ammenda all'esclusione. I dubbi che qualcosa non torni ci sono ancora, ma è chiaro che dovrà essere tenuto presente altro materiale, in particolare le interlocuzioni del club con la Asl di riferimento, Roma 1. I casi di positività devono essere segnalati subito all'Autorità di riferimento che interviene disponendo le modalità dell'isolamento. Le sanzioni prevedono, gradualmente, dall'ammenda fino addirittura all'esclusione dal campionato, passando per penalizzazione di punti e retrocessione all'ultimo posto. Finora i casi affrontato hanno portato a sanzioni minime, come ammende o inibizioni di un mese. Chiaramente la eventuale violazione relativa a una rottura non autorizzata dell'isolamento avrebbe un livello di gravità molto maggiore.

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

21.28 - Havertz positivo al Covid-19 - Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha annunciato nel pre gara della sfida contro il Rennes di Champions League la positività al Covid-19 di Kai Havertz: “Kai è risultato positivo nei test prima di questa gara ed è quindi stato escluso dal gruppo squadra e messo in isolamento come da ordini del medico. Gli auguriamo ogni bene. - continua Lampard – Stiamo prendendo tutte le precauzioni del caso, tutti sono stati testati e siamo risultati tutti negativi a parte Kai”.

20.35 - Italia divisa in tre - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare il nuovo DPCM: "Le misure entreranno in vigore venerdì per consentire a tutti di avere la possibilità di adeguarsi per tempo. Abbiamo distinto l'Italia in tre aree, a seconda della criticità dell'indice RT.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Luguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, toscana, Umbria e Veneto.

Area Arancione: Puglia e Sicilia.

Area Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta".

19.21 - Alle 20.20 la conferenza di Conte sul nuovo DPCM - Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa da Palazzo Chigi alle 20.20 per illustrare il nuovo dpcm che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e non più, come previsto in un primo momento, da domani, giovedì 5 novembre.

18.30 - Tare sul caos tamponi in casa Lazio - Cosa è successo con Immobile, Leiva e Strakosha? E' una delle domande poste a Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro lo Zenit San Pietroburgo. Disponibili contro il Torino, i tre giocatori non sono a disposizione per la Champions League. "Quando si tratta della Lazio c'è sempre da raccontare - ha detto Tare a 'Sky' -. Abbiamo fatto dei tamponi regolari la scorsa settimana, abbiamo ricevuto due volte la Procura e abbiamo consegnato tutti i test. Abbiamo rifatto i test venerdì e sabato, erano negativi e domenica hanno giocato. Poi ieri è successa la stessa cosa accaduta una settimana fa con Pereira e quella ancora prima con Hoedt, ci sono valori che vengono considerati in modo diverso. Ci siamo messi a disposizione totale e ora aspettiamo le decisioni finali, siamo in buona fede e su questo non c'è da discutere. Immobile ci sarà con la Juve? Si, pensiamo possa giocare perché il tampone fatto mezz'ora dopo quello dell'UEFA era negativo, così come Leiva e Strakosha. E' un caso simile a quanto accaduto all'Inter con Hakimi".

17.49 - Crotone, Dragus negativo - Buone notizie in casa Crotone. Denis Dragus non è infatti più positivo al Covid-19 dopo il tampone di ieri. Questo il comunicato del club calabrese: "Il Football Club Crotone comunica che Denis Dragus è risultato negativo al Covid-19 ai test effettuati nella giornata di martedì. Il calciatore verrà ora sottoposto ad ulteriore test molecolare di controllo e successivamente alle visite medico-sportive di rito prima di affrontare, nei prossimi giorni, una ripresa graduale monitorata finalizzata al rientro in gruppo".

17.38 - Il bollettino odierno della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 211.831 tamponi e individuati 30.550 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 443.235, +25.093 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 352 persone affette da Coronavirus per un totale di 39.764 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 443.235 (+25.093)

Deceduti: 39.764 (+352)

Dimessi/Guariti: 307.378 (+5.103)

Ricoverati: 24.408 (+1.069) di cui in Terapia Intensiva: 2.292 (+67)

Tamponi: 16.497.767 (+211.831)

Totale casi: 790.377 (+30.550, +4,02%)

17.04 - Laboratorio Lazio: "Tutti negativi col Torino. Forse uno dei 3 rimasti a Roma è positivo" - Non si placa la polemica a distanza fra la Lazio e la UEFA in merito ai risultati dei tamponi. Per provare a far luce sulla questione, ha parlato all’ANSA Massimiliano Taccone, presidente del centro Futura Diagnostica a cui si affida la società di Lotito per i di test: "Tutti i calciatori della Lazio scesi in campo domenica a Torino sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei due giorni precedenti, il 30 e 31 ottobre. Nei successivi test effettuati lunedì 2 novembre un solo calciatore ha riportato una bassa carica virale relativa al gene N, che è un gene non specifico del Covid ma appartenente alla famiglia più generica dei Coronavirus. Mentre gli altri due dei tre che non sono partiti per San Pietroburgo, e che per i laboratori Uefa sono positivi, ai nostri esami sono del tutto negativi al Covid. Non mi permetterei mai di mettere in discussione il lavoro dei laboratori UEFA - precisa Taccone - ma non è la prima volta che i risultati non coincidono. E comunque faccio presente che parliamo di una discordanza su 2 dei 122 tamponi che abbiamo eseguito lunedì sul gruppo Lazio. Già prima della gara di Champions col Borussia del 20 ottobre - ricorda Taccone - c'è stato un caso di presunta positività (negativo per noi) rispetto al quale l'UEFA ha rivisto il proprio giudizio dopo aver rifatto l'esame. Pensiamo possa essere successa la stessa cosa per questi due giocatori che a noi risultano negativi e a loro positivi. Su numeri così grandi può succedere. Per quello che ci consta - conclude - la Lazio ha rispettato i protocolli alla lettera”.

16.50 - Professor Verna: "Le differenze fra test UEFA e test Figc" - Il professor Roberto Verna, presidente della World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, ha parlato a TMW Radio del caso Lazio e della divergenza di vedute fra la società capitolina e la UEFA in fatto di interpretazione dei risultati dei tamponi: “La Uefa e la Figc si dovrebbero mettere d'accordo. Ma se si mettono d'accordo gli organismi non tecnici, i risultati possono essere sbagliati. Sarebbe quindi il caso di fare un discorso con degli esperti. Il test molecolare è la ricerca dell'acido nucleico virale, che viene poi amplificato in laboratorio per renderlo quantitativamente visibile. Può essere positivo con una carica virale diversa, e anche diversamente infettante. Il test antigenico invece è un sistema per rivelare degli antigeni sulla capsula del virus. Siccome è un test meno sensibile, che rileva una carica virale solo se questa è abbastanza alta, questo dal livello clinico è più importante, perché può rivelare la sua infettività. Quando si fanno queste amplificazioni, basta una piccola svista che si amplifica un altro aspetto, così un soggetto può risultare positivo perché è stata replicata una cosa che non è un virus. Nel caso del Covid-19 ci sono tre geni che danno origine a tre proteine diverse nella capsula. E di queste, una sembrerebbe non corrispondente alll'infettività, che risulta positiva alla Uefa. La Lazio non ha sbagliato, ma dipende tutto da chi decide, che deve stabilire la positività o meno. La Uefa si rifà a una specifica interpretazione, mentre in Italia si dice che non è positivo per un altro parametro". CLICCA QUI per ascoltare il podcast completo di TMW Radio.

15.59 - Nuovo giro di tamponi in casa Napoli: tutti negativi i componenti del gruppo squadra - Tutti negativi i giocatori del Napoli e le persone facenti parte del gruppo squadra. A renderlo noto con un tweet lo stesso club partenopeo dopo l'ultimo giro di tamponi: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra".

14.44 - Nuovo DPCM, Italia a tre livelli: le restrizioni previste per il mondo dello sport - Il nuovo Dpcm disegna un’Italia a tre livelli, con una grande zona verde e la possibilità di inasprire le misure restrittive attraverso zone arancioni e rosse. Che novità ci saranno per il mondo dello sport? Per quanto riguarda i campionati professionistici e dilettantistici di vertice (quindi dalla Serie A alla Serie D, che però si fermerà comunque per una propria decisione) non ci saranno grandi novità, anche se la valutazione sulla rilevanza nazionale sarà ora affidata al CONI e non più alla FIGC. Per gli sportivi di ogni giorno, viceversa, qualche differenza ci sarà eccome. Clicca qui per leggere la news completa.

14.20 - Nuovo DPCM, Italia a tre livelli: cosa cambia tra zona verde, rossa e arancione - Un’Italia a tre livelli. È quella disegnata dal nuovo Dpcm 3 novembre 2020, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma già disponibile sul sito del Governo. Prevede tre categorie di misure restrittive, legate al livello di gravità del contagio: una zona verde (tutta l’Italia), una zona arancione (elevata gravità) e una rossa (massima gravità). La decisione su quali Regioni e quale territori siano qualificati come zone arancioni o rosse spetta al Ministero della Salute, sulla base di ben 21 criteri e sentiti i rispettivi Presidenti regionali. Una volta previste misure restrittive, non sarà possibile alleggerirle prima di 15 giorni, per verificare l’esito; questo DPCM ha comunque validità dal 5 novembre al 3 dicembre. Vediamo in primo luogo quali saranno le differenze nella vita di ogni giorno tra le Regioni. Al momento, non è ancora stato deciso quali regioni saranno inserite in zona rossa: allo stato attuale, dovrebbe trattarsi di Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle D'Aosta, mentre Liguria e Puglia dovrebbero essere tra quelle incluse nella zona arancione. Clicca qui per leggere la news completa.

13.40 - Valentino Rossi ancora positivo - La Yamaha ha comunicato l'esito dell’ultimo tampone di Rossi: è ancora positivo al Covid. Per correre a Valencia ha bisogno di due tamponi negativi e fra i due test devono passare 48 ore. Valentino avrebbe tempo di salire in moto fino a sabato pomeriggio. La Yamaha ha scelto l'eventuale sostituto: è Garrett Gerloff, pilota Superbike del team Yamaha GRT.

13.20 - Bologna, oggi l'esito dei tamponi. Domani altro giro di test - Ieri giro di tamponi per il Bologna - riporta Il Resto del Carlino -, con i risultati attesi per la giornata di oggi. La squadra sarà poi sottoposta nuovamente a tampone domani, in vista della partita con il Napoli.

10.30 - Cronistoria dell'ultima settimana: perché la FIGC ha aperto un'inchiesta sulla Lazio - Tempesta biancoceleste a poche ore dalla gara di Champions con lo Zenit. La Lazio è finita nel mirino della Procura Federale della FIGC "per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall'Autorità Governativa". L’inchiesta è nata propria “alla luce delle positività alterne di giocatori come Immobile, Leiva e Strakosha, disponibili per le gare di campionato (i primi due hanno giocato il secondo tempo a Torino, il portiere è rimasto in panchina, ndr) e fermati da presunte positività invece dall’Uefa”. Positività contestate dal club attraverso un comunicato ufficiale diramato ieri sera. Rimane comunque troppo strano, secondo gli ispettori agli ordini del procuratore Chinè, quanto accaduto nell'ultima settimana, che andiamo a rivivere passo dopo passo. Clicca qui per la news completa.

00.45 - Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm - Il premier Giuseppe Conte ha firmato in questi minuti il nuovo Dpcm in merito alle nuove regole e limitazioni per contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19. La firma è arrivata poco dopo la mezzanotte, scrive la Repubblica, e il Dpcm sarà in Gazzetta ufficiale domani mattina. Le nuove misure di prevenzione saranno valide dal 5 novembre al 3 dicembre. Fra le misure più discusse, quelle riguardanti la possibilità di istituire zone rosse circoscritte nelle singole regioni con divieto di entrata e uscita dai confini se non per comprovate necessità. Un destino che potrebbe toccare presto a Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Zona arancione, invece, per Puglia, Liguria e probabilmente Veneto e Campania. Saranno inoltre chiusi musei e sale gioco (nelle zone rosse anche parrucchieri ed estetisti), i mezzi pubblici potranno riempirsi per il 50% della capienza e sarà attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

21.22 - Comunicato della Lazio: "Rilevate possibili criticità sui tamponi effettuati dalla UEFA" In serata la Lazio ha diramato un comunicato per provare a fare chiarezza sulla mancata partenza destinazione San Pietroburgo di giocatori come Immobile, Strakosha e Lucas Leiva. Il bomber biancoceleste, ad esempio, indisponibile contro il Club Brugge una settimana fa, è risultato disponibile contro il Torino e poi di nuovo indisponibile per il match in terra russa. Una situazione che ha insospettito la Procura FIGC, che oggi ha aperto una inchiesta. Clicca qui per il comunicato della Lazio.

19.50 - Sospesa la riunione con le Regioni, i governatori valutano il Dpcm - E' stata sospesa la riunione tra governo, regioni province e comuni sul nuovo Dpcm che dovrà essere varato nelle prossime ore. Dopo aver ricevuto la bozza del testo, i presidenti di regione hanno chiesto una sospensione per valutarlo. Attesa anche per le parole in conferenza del premier Conte.

19.43 - Un positivo in casa Leeds - Rodrigo Moreno, attaccante spagnolo del Leeds, è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è lo stesso giocatore tramite i propri canali social: "Come da protocollo, sarò in isolamento senza prendere parte alla gara contro il Crystal Palace". Moreno non potrà dunque nemmeno rispondere alla convocazione della Nazionale spagnola.

19.28 - Hertha Berlino, Torunarigha positivo al Covid-19 - Jordan Torunarigha è risultato positivo al virus Covid-19. Il difensore classe 1997, ha comunicato il il club tedesco, si trova in quarantena e non ha sintomi.

18.58 - Nuovo Dpcm, ecco la bozza - "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020". E' quanto si legge nella bozza del Dpcm che il governo sta discutendo con le Regioni in questi minuti. In serata arriverà infatti la firma del premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto che contiene misure anti-Covid ancora più stringenti per cercare di contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus in Italia. Ma soprattutto, ed è questa la novità, il documento prevede regole diverse per aree, denominate rosse, arancioni e verdi. Clicca qui per le anticipazioni dalla bozza del Dpcm.

18.02 - Sassuolo, report sui casi di Covid-19 presenti in squadra. Anche Ricci positivo, guarito Toljan - Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Sassuolo fa chiarezza sui casi di Coronavirus riscontrati in squadra: "A titolo riassuntivo, onde evitare la diffusione su organi di stampa e media di informazioni errate, l’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, relativamente alla Prima Squadra, i controlli effettuati fino ad oggi hanno evidenziato la seguente situazione: attualmente positivi al Covid-19 tre calciatori e due membri dello staff. Si informa, di concerto con i tesserati, che i calciatori neroverdi attualmente positivi sono Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. L’attaccante neroverde Federico Ricci è risultato positivo all’esito degli ultimi test effettuati (doppio tampone), è asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda Jeremy Toljan l’ultimo tampone di controllo ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e, da domani, non sarà più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. La Società, nelle more della situazione, rimane in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza".

17.48 - Bollettino Protezione Civile: 28.244 nuovi contagiati (+21.630 positivi rispetto a ieri). 353 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 182.287 tamponi e individuati 28.244 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 418.142, +21.630 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 353 persone affette da Coronavirus per un totale di 39.412 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 418.142 (+21.630)

Deceduti: 39.412 (+353)

Dimessi/Guariti: 302.275 (+6.258)

Ricoverati: 23.339 (+1.477) di cui in Terapia Intensiva: 2.225 (+203)

Tamponi: 16.285.936 (+182.287)

Totale casi: 759.829 (+28.244, +3,86%)

17.10 - Il messaggio di Agnelli all'ECA: "Siamo in una nuova era ma l'incertezza non è finita" - Messaggio di Andrea Agnelli, numero uno di Juventus e di ECA, l'associazione dei club europei, in occasione del report annuale. "La stagione 2019/20 è stata una stagione come nessun'altra, che nessuno avrebbe potuto immaginare. È stato un anno che ha scosso non solo il nostro settore ma il mondo in generale. La pandemia COVID-19 ha colpito la società a ogni livello possibile e ha lasciato cicatrici irreversibili per molti. In quello che è stato un periodo senza precedenti in tutto il mondo, i pensieri di tutti nel calcio sono con coloro che hanno perso i propri cari a causa di questo virus spietato e il nostro ringraziamento deve andare agli operatori sanitari che sono ancora in prima linea, quotidianamente, combattendo questo nemico di cui impariamo sempre di più". Clicca qui per la news completa.

16.15 - Lazio, caos tamponi: la FIGC ufficializza l'apertura dell'inchiesta: chiesti i referti dei test di oggi - La FIGC ha ufficializzato la notizia dell'apertura dell'inchiesta da parte dalla Procura nei confronti della Lazio "per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19 approvati dalla FIGC e validati dall'Autorità Governativa". Nella nota la federazione spiega che "fin dalle prime informazioni sulla positività di alcuni calciatori emerse la scorsa settimana, il Procuratore Chinè ha disposto due ispezioni presso il Centro sportivo biancoceleste a Formello, durante le quali i rappresentanti del pool costituito in Procura per verificare il rispetto dei Protocolli sanitari hanno ascoltato il presidente Claudio Lotito e il medico sociale Ivo Pulcini, oltre ad acquisire i referti dei tamponi effettuati prima della gara di Champions League Club Brugge-Lazio e del campionato di Serie A Torino-Lazio". "Questa mattina - si legge - sono stati richiesti ufficialmente alla Lazio i referti dei tamponi effettuati alla vigilia della gara in programma domani a San Pietroburgo con lo Zenit, valida per la terza giornata di Champions". La Procura federale "ha deciso di aprire un'inchiesta sulla questione tamponi della Lazio anche alla luce delle positività alterne di giocatori come Immobile, Leiva e Strakosha, disponibili per le gare di campionato e fermati per presunte positività invece dalla UEFA".

14.51 - L'allarme dei medici italiani Il Presidente dell'Ordine dei medici italiani, Filippo Anelli, ha lanciato un preoccupante avviso su Facebook. "Il problema oggi riguarda la tenuta del sistema sanitario, perché l’occupazione progressiva dei posti da parte di malati Covid riduce via via la possibilità di garantire cure agli altri ammalati. Andando avanti così, la situazione potrebbe sfuggirci di mano. La preoccupazione dei medici è che questa seconda ondata non sia una mareggiata, ma uno tsunami che potrebbe travolgere il sistema sanitario. Per questo chiediamo al Governo misure più aggressive", ha scritto sull'emergenza Covid.

14.01 - Sassuolo, Djuricic positivo al Covid-19 - Filip Djuricic è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il commissario tecnico della Serbia, Ljubisa Tumbakovic, che ha affermato: "Dalle informazioni che ho, Filip è positivo al COVID-19. Spero che guarisca quanto prima e possa essere a nostra disposizione già in occasione del prossimo raduno, il 9 novembre". Nei giorni scorsi il Sassuolo aveva annunciato la positività di un calciatore, senza però rivelare il nome.

13.24 - Giovedì il Decreto Ristori Il governo ha pronto il secondo decreto ristori da collegare alle chiusure che saranno previste con il nuovo dpcm anti-Covid: secondo quanto si apprende da fonti di governo il provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già giovedì. Escluso invece, al momento, il ricorso a un nuovo scostamento di bilancio, scrive FanPage.

12.59 - La giornata Adesso in corso la riunione coi capi delegazione, poi confronto con le Regioni. Repubblica spiega che è previsto poi un nuovo incontro in videocollegamento con le Regioni alle 15.30 e a seguire dovrebbe tenersi un nuovo confronto con il Cts. Di sicuro, Conte prima di firmare il decreto che resterà in vigore fino al prossimo 4 dicembre, dovrà avere l'ok dai governatori.

12.03 - Zampa: "Stasera il DPCM" - Entro stasera arriverà il nuovo Dpcm. Lo anticipa, ai microfoni di Radio1, Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, aggiungendo che sarà "un lockdown light, sul modello tedesco". L'intenzione è quella di "non paralizzare il Paese. È difficile cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo".

10.23 - Iniziata riunione Conte-capi delegazione - È iniziato pochi minuti fa, un incontro tra il presidente del Consiglio e i capi delegazione di maggioranza. Seguiranno un confronto con le Regioni e poi quello decisivo col CTS, nella giornata che porterà al nuovo DPCM.

10.06 - Attesa per il DPCM - Il nuovo provvedimento del governo dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Prevedrà tre livelli di pericolo: uno nazionale, poi due "scalini" ulteriori a livello locale. A seconda dell'indice di pericolosità di una regione o provincia, entreranno a regime diverse misure restrittive.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

20.25 - Nuovo bollettino in Francia Sono oltre 52 mila i nuovi contagi odierni per la Francia, con 416 morti a causa della pandemia. I casi certificati e attualmente aperti sono 1 milione e 309 mila.

18.18 - Domani riunione CTS E' stato anticipato a domani il monitoraggio della cabina di regia dei dati riguardanti il diffondersi dell'epidemia del Covid-19. I nuovi dati saranno oggetto di discussione del CTS il cui tavolo è stato convocato domani alle 16.00.

17.50 - Conte: "Già attivato meccanismo per distribuzione quando ci sarà vaccino" Il Premier Giuseppe Conte ha preso la parola al Senato per la discussione in vista del Dpcm. "Il Ministero della Salute sta già lavorando a un piano operativo sulla distribuzione dei vaccini, su mia richiesta. Così, quando arriveranno le prime dosi, potremo procedere in modo organizzato. Ragionevolmente favoriremo le fasce più vulnerabili e gli operatori sanitari. Tra le fasce più vulnerabili il Governo considera i nostri anziani, i nostri genitori, i nostri nonni. Nonostante i numerosi sforzi posti in essere per rafforzare il sistema sanitario, i dati delle ultime settimane sono molto preoccupanti".

17.15 - Il bollettino La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 135.731 tamponi e individuati 22.253 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 396.512, 18.383 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 233 persone affette da Coronavirus per un totale di 39.059 decessi dall'inizio dell'epidemia.

16.35 - Il messaggio di Calcagno "Siamo di nuovo alle prese con il Covid anche all'interno del nostro mondo. Il settore dilettantistico e il settore giovanile stanno già scontando grandi restrizioni che rischiano di far collassare lo sport di base, consapevoli che anche il mondo prof. non sarebbe in grado di reggere altre chiusure". Così Umberto Calcagno, presidente Aic. "Sembriamo incapaci di una seria riflessione per cogliere i cambiamenti strutturali che servono; manca uno sguardo critico sul passato che ci permetta di cambiare le prospettive sul futuro - aggiunge -. I problemi di oggi hanno una matrice ben più lontana dell'emergenza Covid, che ha messo a nudo le debolezze del nostro mondo. Oggi lamentano difficoltà i club di A, di B e Lega Pro, a testimonianza che nello sport c'è necessità di un'idea di sostenibilità e sviluppo che non può più prescindere da un'adeguata redistribuzione delle risorse. Non sono bastate le richieste di intervento al Governo; siamo fiduciosi che siano riconosciuti contributi per chi svolge attività dilettantistica e provvedimenti fiscali a sostegno delle società professionistiche". "Nel frattempo - sottolinea - Federazione e Leghe continuano a interrogarsi sul futuro, limitando la disamina del problema alle solite questioni inerenti il taglio degli stipendi, una soluzione comoda e populista, utile a distogliere l'attenzione. È necessario ragionare - conclude - su una diversa distribuzione delle risorse quale base della riforma del calcio, un nuovo patto sulla sostenibilità accompagnato da norme più rigide in sede di ammissione ai campionati e nei controlli stagionali".

16.20 - Tanti positivi all'Ajax Importante notizia sull'Ajax in vista della gara contro il Midtjylland, terzo turno di Champions. Il Telegraaf parla di un totale di giocatori dei Lancieri possibili positivi al Covid 19. A sorpresa fuori dai convocati Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch. Probabile siano loro i giocatori della prima squadra positivi. Oggi i giocatori hanno effettuato un nuovo test, in caso di falsi positivi voleranno domani in Danimarca.

15.53 - Merkel: "Luce della fine del tunnel abbastanza lontana" Nel corso di una conferenza stampa coi giornalisti, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha parlato del semi-lockdown tedesco. "Dobbiamo esser coscienti che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene una volta ogni secolo -riporta l'Ansa-. Abbiamo quattro mesi invernali lunghi davanti a noi, la luce alla fine del tunnel è abbastanza lontana. Questa è come una catastrofe naturale".

14.26 - Totti positivo Repubblica scrive che Francesco Totti è positivo al Covid-19. La leggenda del calcio italiano nei giorni scorsi ha avuto i sintomi tipici del Covid, compresa la febbre e una sensazione di debolezza. Per questo ha deciso di fare il tampone ed è risultato positivo.

14.15 - Ministro Gualtieri: "Intesa per blocco licenziamenti" Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Mezz'ora in Più su Rai 3 ha parlato delle prossime misure del Governo per far fronte all'emergenza Covid-19. "Dobbiamo seguire le indicazioni scientifiche. È inevitabile in questa seconda ondata che ha sorpreso tutta Europa per la sua virulenza, ch