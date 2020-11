live Coronavirus: Salah, Luiz Felipe e Dzeko tornano negativi. Godin sarà out per due partite

19.32 - Salah torna negativo, ci sarà contro l'Atalanta - Il Liverpool di Jurgen Klopp vince e convince, scavalca il Leicester e raggiunge la vetta della Premier League in coabitazione con il Tottenham. Il tecnico dei Reds ha parlato anche della sfida all'Atalanta, annunciando il rientro di Salah: "Non credo di poter recuperare Thiago Alcantara, non è lontano dal rientro ma ancora dobbiamo valutare. Salah oggi è risultato negativo, domani avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo che sarà a disposizione per la sfida di mercoledì”.

19.05 - Tamponi Lazio, depositata la perizia sul riesame dei risultati - E' stata depositata la perizia disposta dal Procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D'Onofrio, sui 95 tamponi di calciatori, familiari e staff della Lazio riprocessati dal perito d'ufficio, Maria Landi, presso i laboratori dell'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino. La notizia viene confermata dall'avvocato Innocenzo Massaro, legale della Futura Diagnostica di Avellino, dove i tamponi sono stati processati la prima volta con esiti risultati poi discordanti con quelli dei laboratori Synlab e Campobiomedico di Roma. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo a carico di Massimiliano Taccone, ad di Futura Diagnostica, iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di falso, frode in pubbliche forniture e epidemia colposa. Al momento non ci sono indiscrezioni sui risultati a cui è pervenuta la perizia.

17.34 - Protezione Civile, il bollettino: 22.930 nuovi contagiati (-9.098 positivi rispetto a ieri). 630 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 148.945 tamponi e individuati 22.930 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 796.849, 22.930 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 630 persone affette da Coronavirus per un totale di 50.453 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 796.849 (-9.098)

Deceduti: 50.453 (+630)

Dimessi/Guariti: 584.493 (+31.395)

Ricoverati: 38.507 (+427) di cui in Terapia Intensiva: 3.810 (+9)

Tamponi: 20.537.521 (+148.945)

Totale casi: 1.431.795 (+22.930, +1,63%))

17.00 - Roma, per Dzeko idoneità post Covid a Villa Stuart: "Contento sia finita, ora sto bene" - Finisce l'incubo per Edin Dzeko, tornato finalmente negativo dopo la positività al Covid-19 dei giorni scorsi. Lo stesso attaccante della Roma è arrivato pochi minuti fa presso la clinica di Villa Stuart per le visite di idoneità di rito (necessarie prima di ricevere il via libera per tornare in campo). "Contento che sia finita, ora sto bene", le poche ma significative parole del giocatore.

16.28 - Lazio, Inzaghi: "Strakosha è il nostro portiere titolare ma domani giocherà ancora Reina" - Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Thomas Strakosha, tornato a disposizione dopo essersi negativizzato dal Covid-19: "Questa mattina ha svolto un lavoro supplementare con Grigioni e Zappalà. Strakosha è il nostro portiere titolare, ma è stato fermo per quindici giorni. Domani ci sarà quindi Reina in porta, poi per domenica si vedrà".

14.05 - Un positivo al Covid-19 nel Wolverhampton. Contagio in Nazionale, rabbia Espirito Santo - Il Wolverhampton giocherà stasera nel posticipo del nono turno di Premier League contro il Southampton e Nuno Espirito Santo, secondo il Telegraph, dovrà rinunciare a un giocatore, positivo al Covid-19. Secondo il quotidiano britannico, il giocatore in questione - di cui non è stata svelata l'identità - è stato contagiato durante la sosta per le nazionali, situazione che ha lasciato "scontento" il tecnico portoghese.

13.28 - Cagliari, Godin out per due partite causa Covid-19. Nandez negativo ma monitorato - Godin, risultato positivo dopo le gare con l'Uruguay, dovrà verificare la possibile uscita dal coronavirus non prima di lunedì prossimo. E perderà sicuramente le gare di Coppa Italia di mercoledì con il Verona e la sfida di campionato di domenica con lo Spezia degli ex Mattiello, Deiola e Farias. Per Nandez si tratta di uno stop precauzionale: è risultato sempre negativo ma in via precauzionale non ha partecipato alla trasferta di Torino con la Juventus e all'allenamento di ripresa di ieri.

13.01 - Inter, l'ad Antonello parla chiaro: "Il taglio degli stipendi è necessario per salvare il calcio" - “Il taglio degli stipendi è un tema di assoluta importanza e priorità nella nostra agenda e di tutto il mondo del calcio: va affrontato per garantire la continuità e la sopravvivenza del sistema calcio. Senza una soluzione a questo problema, difficilmente si potrà affrontare serenamente il futuro”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, intervenuto durante “Sport Industry”, talk online organizzato da Rcs Academy.

12.26 - Roma, Dzeko negativo al tampone: "Non vedo l’ora di tornare" - Edin Dzeko negativo al tampone. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante bosniaco attraverso il proprio profilo Twitter: "Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma".

10.30 - Lazio, Luiz Felipe negativo - Altra buona notizia per Simone Inzaghi e la Lazio sul fronte Coronavirus. Dopo Ciro Immobile e Thomas Strakosha anche Luiz Felipe è infatti risultato negativo al tampone ed è arrivato da pochi minuti alla clinica Paideia per le visite mediche per l'idoneità sportiva, prima di tornare a disposizione dei suo allenatore.

09.32 - Governo al lavoro per il nuovo dpcm - Attualmente non si può andare nelle regioni in zona «arancione» o «rossa» se non per motivi di lavoro, salute e urgenza, che devono comunque essere giustificati con il modulo di autocertificazione. In vista delle festività si stanno valutando deroghe per consentire ai congiunti che vivono in luoghi diversi di poter stare insieme. Una posizione che trova però molti contrari all’interno del governo, nel timore che possa ripetersi quanto accaduto l’estate scorsa con la mobilità libera e l’aumento dei contagi. Per questo non è escluso anzi che si decida, proprio in occasione delle festività, di limitare gli spostamenti che non siano giustificati da motivi di ricongiungimento familiare, in modo da impedire i viaggi.

