LIVE TMW - Coronavirus, tegola Juventus: Demiral è positivo. UEFA elimina limite per il pubblico

Coronavirus, tegola Juventus: Demiral è positivo. UEFA elimina limite per il pubblico

15.47 - La UEFA elimina il limite dei tifosi ammessi negli stadi. Decideranno i singoli Paesi - Questo il comunicato della UEFA dopo la delibera del Comitato Esecutivo circa gli spettatori ammessi in ciascun impianto: "Il Comitato Esecutivo UEFA ha rivisto la sua decisione del 1 ° ottobre 2020 in base alla quale ha consentito il ritorno degli spettatori alle partite UEFA fino al 30% della capacità. La commissione ha deciso che, alla luce del fatto che ciascuna delle 55 federazioni affiliate alla UEFA si trova ad affrontare una situazione diversa per quanto riguarda la lotta alla pandemia, tale limite non è più necessario e che la decisione sul numero di spettatori ammessi dovrebbe ricadere sotto la responsabilità esclusiva delle autorità locali/ nazionali competenti pertinenti".

14.34 - Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra - Buone notizie sul fronte tamponi in casa Napoli visto che i test effettuati nelle ultime ore hanno dato tutti esiti negativi. Lo ha comunicato il club azzurro tramite i propri social.

12.34 - Buone notizie in casa Pordenone - Due primi rientri in gruppo nella giornata di domenica, ma in casa Pordenone le buone notizie continuano: il club, infatti, "comunica il reintegro nel gruppo squadra di due ulteriori componenti precedentemente positivi al Covid-19".

09.43 - Juventus, Demiral positivo al Covid-19. Domani a Torino con un volo sanitario - Merih Demiral è positivo al Covid-19. Il difensore della Juventus si sarebbe contagiato con la propria Nazionale, la Turchia, durante queste giornate di ritiro. L'infezione risalirebbe ad alcuni giorni fa, con Demiral che è comunque atteso a Torino per la giornata di domani rientrando in Italia con un volo sanitario. A quel punto, il difensore resterebbe in isolamento per il periodo necessario all'interno del J-Hotel, saltando quasi certamente le sfide con Torino e Napoli.

MERCOLEDÌ 31 MARZO

22.04 - Caos Covid in Africa. La Sierra Leone accusa il Benin di avere 5 positivi. Partita rinviata - Intrigo internazionale nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in Africa. La gara fra Sierra Leone e Benin infatti è stata prima rinviata di alcune ore (dalle 18 alle 21) e poi, probabilmente vista la mancanza di notizie ufficiali, rimandata a data da destinarsi a causa di alcune presunte positività al Covid-19 in casa Benin. A spiegare la situazione sono stato su Twitter due giocatori come Emmanuel Imorou e Cedric Hountondji. Il primo prima ha postato un video della squadra sul pullman all’esterno dello stadio che doveva ospitare la partita spiegando la situazione: “Appena arrivati davanti allo stadio apprendiamo, stranamente, di avere cinque titolari con il covid” e poi scritto che dopo oltre quattro ore sul pullman la squadra è rientrata in albergo. Più o meno stesse parole per il difensore del Clermont: “Attualmente siamo bloccati sul pullman perché la Sierra Leone dice che abbiamo 5 positivi al Covid. Ma non è vero, alcuni di loro lo hanno avuto in passato e ormai hanno gli anticorpi e poi siamo stati tutti testati in Benin prima di partire ed eravamo negativi”.

17.55 - La pandemia in Italia nei numeri - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 301.451 tamponi e individuati 16.017 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 562.832, -3.161 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 529 persone affette da Coronavirus per un totale di 108.879 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 562.832 (-3.161)

Deceduti: 108.879 (+529)

Dimessi/Guariti: 2.889.301 (+18.687)

Ricoverati: 32.947 (+63) di cui in Terapia Intensiva: 3.716 (-5)

Tamponi: 49.551.436 (+301.451)

Totale casi: 3.561.012 (+16.017, +0,45%)

16.22 - Lazio-Torino, la Corte Sportiva d'Appello respinge il ricorso biancoceleste: la gara si giocherà - La Corte Sportiva d'Appello Nazionale respinge ufficialmente il ricorso del club biancoceleste riguardo il rinvio di Lazio-Torino dello scorso 2 marzo, sfida a cui i granata non si erano presentati per ordine dell'ASL torinese essendo la squadra al centro di un focolaio di Covid-19: la gara dunque dovrà essere rigiocata. Non è ancora stato definita una data per il recupero della gara.

12.54 - Polonia, altri due positivi al Covid-19. Si tratta di Krychowiak e Piatkowski - Altri due positivi al Covid-19 nella Polonia. Dopo le positività di Łukasz Skorupski e Mateusz Klich, la federazione polacca ha comunicato che anche Grzegorz Krychowiak e Kamil Piatkowski sono risultati positivi al Covid-19. I tamponi sugli altri giocatori hanno dato esito negativo.

10.50 - Inter, buone notizie per Conte: anche Vecino è risultato negativo all'ultimo tampone - Buone notizie in casa Inter: dopo Samir Handanovic, anche Matias Vecino è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Anche per il centrocampista cileno si tratta di un recupero a tempo di record, se si considera che la sua positività è stata comunicata dalla società nerazzurra il 18 marzo, dodici giorni fa. Aumenta così il conteggio dei calciatori di Conte che hanno superato il contagio: a questo punto si attendono solo le negatività di De Vrij e D'Ambrosio.

09.37 - Una app riapre l'Olimpico. La Figc lancia "Mitiga" per i tifosi all'Europeo - Una app spalanca le porte - si fa per dire - agli assembramenti. Lo scrive Il Messaggero, che sottolinea come entro la fine della settimana verranno illustrate le modalità di questa app, di nome Mitiga, il cui scopo è consentire l'accesso ad eventi, sportivo e non (concerti, discoteche), permettendo l'ingresso solo a persone che si sono sottoposte a vaccino o a un test (tampone o sierologico) per individuare la presenza di Sars-Cov2 in un arco temporale prestabilito, si parla di 48 ore precedenti all'evento in questione. Dentro lo stadio dovrà essere garantito comunque il distanziamento e l'uso della mascherina. La Figc, che ha già ottenuto l'ok di massima dal Governo, è pronta anche ad allargare a più di venticinquemila la portata dell'Olimpico.

MARTEDÌ 30 MARZO

23.35 - Riapertura degli stadi, Calcagno: "Rivedere i tifosi è una speranza anche per il Paese" - Il presidente dell'AIC Umberto Calcagno, nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo ha parlato della possibile riapertura degli stadi in vista dell'Europeo itinerante che coinvolgerà anche l'Italia: "È un qualcosa che rientra nelle nostre responsabilità. I tifosi sono la parte più bella del mondo del calcio, anche per i calciatori e averli allo stadio è il bello del nostro lavoro. Speriamo tutti che possa avvenire e lo dobbiamo sperare per il nostro Paese. Riavere il pubblico negli stadi significherebbe essere a buon punto anche con il piano vaccini".

22.42 - Torino, incubo finito per Nkoulou: torna negativo dopo 31 giorni. Ora è atteso dalle visite mediche - Un incubo durato 31 giorni, ora Nicolas Nkoulou può dirsi finalmente guarito dal Covid. Gli ultimi test molecolari cui si è sottoposto hanno dato esito negativo, il camerunense è uscito da un tunnel nel quale si era infilato lo scorso 26 febbraio. Prima di tornare al Filadelfia, però, il 33 granata dovrà superare le visite mediche, poi comincerà con un programma personalizzato. Nkoulou è atteso nel quartier generale già nella giornata di mercoledì, poi gradualmente riprenderà i lavori insieme al resto dei compagni. Il derby, però, sarà appena tre giorni dopo: il tecnico Davide Nicola potrebbe pensare di convocarlo perché è uno degli uomini leader all’interno dello spogliatoio, ma sarà da considerarsi ancora indisponibile.

20.29 - Euro 2021, Mancini: "Stagione durissima. Ok all'allargamento delle rose" - "Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l'Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d'accordo". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha risposto ai microfoni della Rai a una domanda sulla possibilità che il massimo organismo calcistico europeo possa decidere di allargare le rose per la fase finale del torneo continentale.

19.20 - Festa clandestina a Badalona: Lirola e Balerdi multati per violazione delle restrizioni - Pol Lirola e Leonardo Balerdi hanno partecipato a una festa clandestina a Badalona, in Catalogna, durante il fine settimana. Come rivelato da Ara, una trentina tra i partecipanti all'evento ha ricevuto, domenica, una multa per inosservanza delle restrizioni sanitarie, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai vicini. Tra questi c'era anche il terzino destro spagnolo del Marsiglia (in prestito dalla Fiorentina), originario proprio della Catalogna, e il difensore centrale argentino Leonardo Balerdi. I due giocatori avevano ricevuto tre giorni di riposo dal club francese, che tornerà ad allenarsi domani.

18.46 - Costa (Sottosegretario Salute): "Europei con il pubblico se rispettiamo i piani" - "Gli Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C'è una richiesta di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale a una vita normale". Lo afferma, in un'intervista a Radio Punto Nuovo, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di 'Noi con l'Italia'. "Voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e subito - aggiunge -. Sul passaporto vaccinale sono favorevole, è un elemento utile e di sicurezza, ma dovremmo mettere i cittadini nelle condizioni di vaccinarsi".

16.16 - Johnson & Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile - "Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". Lo rivela il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. "Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire", dice Medusei.

16.03 - Lazio-Torino, sentenza attesa per domani - Dopo il dibattimento avvenuto nella giornata di oggi Lazio e Torino attendono adesso il verdetto sulla gara non giocata per l'impossibilità dei granata di raggiungere la Capitale a causa di tanti casi di Covid-19. La sentenza sul ricordo della società biancoceleste dopo la decisione del giudice sportivo di ricalendarizzare la gara dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

13.56 - Italia, tamponi tutti negativi - La Nazionale Italiana si è sottoposta a un nuovo giro di tamponi in vista della gara contro la Lituania. Buone notizie per gli azzurri, tutti negativi e quindi convocabili per la sfida di mercoledì.

13.00 - Figliuolo: "In Italia 3 milioni di dosi di vaccino entro fine mese" - Arriveranno in Italia altre 3 milioni di dosi di vaccino contro il Covid "entro fine mese" ha annunciato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo che ha precisato: "Sono disposto anche ad aprire ad una commistione con il privato come sta avvenendo in Liguria". E ancora il commissario ha spiegato che la priorità nelle somministrazioni sarà per i più fragili e per i più anziani.

10.26 - Torino, Nkoulou ancora positivo - Nicolas Nkoulou resta l'unico giocatore del Torino ancora positivo al Covid-19 e con ogni probabilità non sarà a disposizione di Davide Nicola neanche per il derby contro la Juventus in programma per sabato. Il difensore ha infatti ripreso gli allenamenti a casa sul tapis roulant ma non si è ancora negativizzato. Nei prossimi giorni spera di avere un tampone negativo, che gli permetterebbe di svolgere le visite mediche di rito e di rientrare ad allenarsi al Filadelfia, ma visto che manca meno di una settimana è praticamente da escludere che possa esserci contro i bianconeri. Nkoulou è positivo dallo scorso 26 febbraio.

LUNEDÌ 29 MARZO