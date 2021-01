LIVE TMW - Coronavirus, Zaniolo positivo ma la Roma non deve entrare "in bolla"

live Coronavirus, Zaniolo positivo ma la Roma non deve entrare "in bolla"

23.40 - La Federcalcio portoghese mette a disposizione la Casa dos Atletas - La Federcalcio portoghese ha messo a disposizione del Ministero della Salute la Casa dos Atletas, a Cidade do Futebol, per fungere da unità di backup per i pazienti che necessitano di ricovero e sorveglianza medica per le prossime 8 settimane, come un modo per alleviare l'occupazione dei reparti ospedali. Lo ha annunciato la Federazione con una nota ufficiale.

17.55 - Zaniolo positivo, ma non era nel gruppo squadra. La Roma non dovrà entrare in bolla - Nessuna preoccupazione in casa Roma per la positività di Nicolò Zaniolo. Il calciatore classe '99 l'ha lui stesso annunciato oggi su 'Instagram', ma Zaniolo a Trigoria non era in contatto col resto dei compagni e non faceva parte del gruppo squadra in quanto ai box perché sta recuperando dall'infortunio. Da Trigoria non filtra quindi preoccupazione: non sarà necessario applicare il protocollo ASL che obbliga dopo casi di positività al Covid-19 il resto dei compagni al tragitto casa-lavoro-casa.

17.40 - Focolaio nel Porto, Conceiçao ammonisce: "Le cose non vanno bene, ci vuole responsabilità" - Altri tre giocatori positivi al coronavirus (Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson) in casa Porto, dove mister Sérgio Conceição ha sottolineato quanto sia grande la responsabilità di ognuno nella lotta al nemico invisibile: "Questo non è un problema che riguarda solo il calcio. In Portogallo stiamo soffrendo, le statistiche non sono buone. Dobbiamo tutti mettere una mano sulla coscienza e renderci conto che i nostri sono problemi minori. Siamo tranquilli, ma i giocatori hanno una vita fuori dal calcio e vorrei che ci sia solo maggiore responsabilità".

17.26 - Protezione Civile, il bollettino: 8.824 nuovi contagiati (-6.316 positivi rispetto a ieri). 377 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 158.674 tamponi e individuati 8.824 nuovi positivi al Covid-19. Gli attualmente positivi sono 547,058, 6.316 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 377 persone affette da Covid-19 per un totale di 82.553 deceduti da inizio epidemia.

Attualmente positivi: 547.058

• Deceduti: 82.554 (+377)

• Dimessi/Guariti: 1.760.489 (+14.763)

• Ricoverati: 25.428 (+168)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.544 (+41)

• Tamponi: 29.365.366 (+158.674)

Totale casi: 2.390.101 (+8.824, +0,37%)

15.02 - Zaniolo positivo al Covid-19 - Nicolò Zaniolo positivo al Covid-19. Il centrocampista della Roma attualmente ai box per infortunio ha lui stesso comunicato la notizia, tramite i suoi canali social. "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa", ha scritto Zaniolo.

10.30 - Milan, tamponi negativi - Tamponi tutti negativi in casa Milan. Dopo le positività di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez il gruppo squadra è stato sottoposto a un nuovo giro di test e tutto è andato liscio, con la squadra che è partita da poco alla volta di Cagliari dove stasera affronterà la formazione di Di Francesco per la diciottesima giornata di campionato.

LUNEDÌ 18 GENNAIO