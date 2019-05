LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Accorcia lo Stoccarda, raddoppio Wolfsburg

Premi f5 per aggiornare

Bayern-Hannover 2-1

1' - Si comincia!

11' - Coman! Colpo di testa a due passi dalla porta, fuori!

24' - Il Bayern ha il predominio del campo in questa fase della partita.

27' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Il polacco sblocca il match e porta i bavaresi in vantaggio!

40' - GOL! GOL! GOL! GORETZKA! Alaba costruisce per il compagno che da posizione invitante colpisce ed insacca! 2-0!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! JONATHAS! Dal dischetto non sbaglia il giocatore dell'Hannover che accorcia!

55' - ESPULSO JONATHAS! Clamoroso a Monaco! L'attaccante dell'Hannover si lascia buttare fuori per doppia ammonizione!

67' - Bayern che prova a gestire il risultato in questa fase.

Hertha-Stoccarda 3-1

1' - Partiti!

12' - Padroni di casa che provano a far girare palla con qualità.

23' - Situazione ancora di sostanziale equilibrio in questa fase del match.

40' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Azione rocambolesca dell'Hertha, ne approfitta l'attaccante che inquadra la porta e batte il portiere! 1-0!

45' - GOL! GOL! GOL! DUDA! L'Hertha trova il raddoppio nel finale di primo tempo, conclusione sotto la traversa a pochi passi dalla porta!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Donis! Conclusione rasoterra, ci arriva Jarstein!

67' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Dilaga l'Hertha, riceve nell'area piccola ed infila in porta con una conclusione lesta e precisa! 3-0!

70' - GOL! GOL! GOL! GOMEZ! L'ex attaccante della Fiorentina accorcia le distanze, incornata e risultato sul 3-1!

Monchengladbach-Hoffenheim 1-1

1' - Comincia la partita!

8' - Kramaric! Ci prova con una conclusione all'angolo, palla si un soffio a lato!

26' - Herrmann! Punizione interessante dalla distanza, ci arriva Baumann!

33' - GOL! GOL! GOL! KADERABEK! Si impone in area sugli avversari, incornata vincente e ospiti in vantaggio!

43' - Giallo ai danni di Posch.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Neuhaus si becca il giallo.

58' - Gara che si innervosisce, scatta l'ammonizione anche per Szalai.

73' - GOL! GOL! GOL! GINTER! Arriva il pareggio del Borussia, a due passi dalla porta Ginter non sbaglia ed appoggia in rete!

Wolfsburg-Norimberga 2-0

1' - Fischio d'inizio!

4' - Ishak! Calcia dal limite, tiro potente ma poco preciso. Fuori!

23' - Ancora nessun tiro in porta fino a questo momento, gara piatta.

38' - GOL! GOL! GOL! KLAUS! Passa il Wolfsburg, svarione della difesa del Norimberga e ne approfitta Klaus che raccoglie palla ed infila in porta! 1-0!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Bauer! Ci prova dal limite, tiro che termina di poco alto sopra la traversa.

78' - GOL! GOL! GOL! TISSERAND! Il Wolfsburg trova il raddoppio quando manca meno di un quarto d'ora alla fine della partita!

15.20 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Bayern-Hannover

Hertha-Stoccarda

Monchengladbach-Hoffenheim

Wolfsburg-Norimberga

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30