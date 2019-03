LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Affonda lo Schalke, vittoria Eintracht!

Premi f5 per aggiornare

17.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Eintracht-Hoffenheim 3-2

Hertha-Mainz 2-1

Bayer Leverkusen-Friburgo 2-0

Norimberga-Lipsia 0-1

Schalke-Dusseldorf 0-4

Eintracht-Hoffenheim 3-2

1' - Partiti!

9' - Gara in sostanziale equilibrio in questo avvio.

14' - Ammonito Kasim.

20' - GOL! GOL! GOL! REBIC! Passa in vantaggio l'Eintracht, incornata vincente e palla in rete!

44' - GOL! GOL! GOL! JOELINTON! Pareggio Hoffenheim proprio a ridosso dell'intervallo!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Szalai! Riceve un filtrante, conclude da posizione ravvicinata ma non trova la porta!

60' - GOL! GOL! GOL! BELFODIL! Si infila tra i difensori avversari, trova lo spazio giusto e buca il portiere! Risultato ribaltato!

68' - ESPULSO KASIM! Somma di ammonizioni letale, Hoffenheim in dieci!

89' - GOL! GOL! GOL! HALLER! Pareggio Eintracht, nel finale Haller stacca di testa e trova la rete! 2-2!

90' - GOL! GOL! GOL! PACIENCIA! Eintracht che trova il gol al 7^ minuto di recupero! Vittoria al fotofinish per la squadra di casa!

17.28 - Finisce qui!

Hertha-Mainz 2-1

1' - Si comincia!

8' - Hertha propositivo in questi primi minuti.

14' - Ujah incorna a due passi dalla porta, palla fuori!

34' - Onisiwo! Stacca e sovrasta tutti in area, incornata che termina fuori!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - AUTOGOL! MAINZ AVANTI! Stark infila nella propria porta, 0-1!

50' - GOL! GOL! GOL! GRUIJC! Tiro potente dalla distanza, pareggio Hertha!

60' - GOL! GOL! GOL! STARK! Riceve in area, rapidamente alza la testa e conclude! Palla in rete, 2-1!

75' - Ujah! Incornata a due passi dalla porta, palla di poco a lato!

17.23 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Friburgo 2-0

1' - Partiti!

4' - GOL! GOL! GOL! ARANGUIZ! Tiro di prima intenzione e portiere battuto! Bayer avanti, 1-0!

17' - Bayer dilagante in questo avvio.

44' - Volland! Conclude dal limite, tiro di prima intenzione che sfiora il palo.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Ritmi alti in questo avvio di ripresa.

73' - GOL! GOL! GOL! BAILEY! Raddoppia il Bayer, riceve in area ed infila all'angolino! 2-0!

88' - Gunter! Si libera per il tiro dal limite, conclusione che termina di poco a lato!

17.22 - Fine partita.

Norimberga-Lipsia 0-1

1' - Cominciano i match!

9' - Giallo per Konate.

10' - Behrens sbaglia dal dischetto! Rigore fallito dal Norimberga!

26' - Kampl! Da fuori scarica la conclusione ed infila in porta. Tutto fermo, offside.

37' - Halstenberg! Ci prova dalla distanza, tiro a lato! Lipsia pericoloso!

41' - GOL! GOL! GOL! KLOSTERMANN! Dal corner svetta Klostermann che infila in porta! Lipsia avanti!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Giallo per Sabitzer.

58' - Ammonito anche Behrens, gara tesa in questa fase.

70' - Gara sempre più tesa e priva di spunti, giallo anche per Kampl.

82' - Lipsia che gestisce al meglio il risultato in questa fase finale.

17.23 - Fine partita.

Schalke-Dusseldorf 0-4

1' - Fischio d'inizio!

9' - E' il Dusseldorf che si riversa in avanti in avvio.

13' - Giallo per Sobotka.

23' - Annullato un gol al Dusseldorf! Interviene il Var sulla rete di Lukebakio, offside!

35' - Rigore per il Dusseldorf!

36' - GOL! GOL! GOL! LUKEBAKIO! Dal dischetto infila in porta, 0-1!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Harit! Dal limite sgancia la conclusione, tiro potente ma impreciso! Di poco fuori!

62' - GOL! GOL! GOL! KOWNACKI! Arriva il raddoppio del Dusseldorf, pallonetto morbido e portiere beffato! 0-2!

69' - GOL! GOL! GOL! AFFONDA LO SCHALKE! Lukebakio infila in porta e trova la sua doppietta personale, 0-3!

73' - Giallo per Bruma.

84' - GOL! GOL! GOL! KOWNACKI! Dilaga il Dusseldorf, doppietta per Kownacki che infila nell'angolino basso! 0-4!

17.22 - Fine partita.

15.19 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Eintracht-Hoffenheim

Hertha-Mainz

Bayer Leverkusen-Friburgo

Norimberga-Lipsia

Schalke-Dusseldorf

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30