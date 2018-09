LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Bayern beffato nel finale!

Premi F5 per aggiornare

22.24 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga!

RISULTATI FINALI

Bayern-Augsburg 1-1

Friburgo-Schalke 1-0

Hannover-Hoffenheim 1-3

Bayern-Augsburg 1-1

1' - Si comincia!

8' - Palo di Muller! Conclusione del tedesco che trova soltanto il legno.

13' - Giallo per Goretzka.

19' - Ammonito anche Khedira.

24' - Tiene bene l'Augsburg in questa fase del match.

30' - Ancora un giallo, stavolta se lo becca Renato Sanches. Gara nervosa.

37' - Sanches! Ha spazio per la conclusione, ci prova ma non trova lo specchio della porta.

44' - Gnabry! Gran conclusione verso l'angolino, risponde Luthe!

21.17 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! ROBBEN! Gran filtrante per il giocatore olandese che di fronte al portiere infila nell'angolino!

58' - Gregoritsch! Incornata pericolosa, conclusione di poco fuori!

64' - Il Bayern prova a gestire il risultato, ma spinge l'Augsburg.

73' - Giallo per Framberger.

77' - Ammonito anche Alcantara.

86' - Gol annullato a Ribery per fuorigioco.

88' - GOL! GOL! GOL! GOTZE! Arriva proprio nel finale il pareggio dell'Augsburg, Bayern beffato dalla rete di Gotze!

22.19 - Finisce qui!

Friburgo-Schalke 1-0

1' - Partiti!

6' - Teuchert trova il gol ma è tutto fermo, c'è offside!

17 - Gara equilibrata in avvio.

23' - E' la squadra di casa a proporsi maggiormente nella metà campo avversaria.

33' - Koch si becca il giallo.

42' - Palo di Mendyl! Gran conclusione da posizione invitante, legno!

45' - Caligiuri! Punizione battuta egregiamente, palla che si stampa sul palo!

21.17 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Caligiuri viene ammonito.

52' - GOL! GOL! GOL! NIEDERLECHNER! Azione insistita del Fribugo, palla sui piedi di Niederlechner che da due passi buca il portiere!

56' - Giallo per Nastasic.

68' - Gara che continua ad essere tesa e fisica, ammonito anche Mendyl.

74' - I padroni di casa ci provano con Gunter, conclusione dalla distanza che termina alle stelle.

77' - Vengono ammoniti Uth e Sallai.

88' - Non riesce a rendersi pericoloso lo Schalke in questo finale.

22.19 - Finisce qui.

Hannover-Hoffenheim 1-3

1'- Si partiti!

2' - Subito Kaderabek! Gran conclusione in avvio, palla di poco fuori!

17' - Bebou! Gran palla per lui in area, stop e conclusione da posizione invitante! Tiro ribattuto!

20' - GOL! GOL! GOL! BRENET! Vantaggio Ospite, Joelinton apparecchia per Brenet che prende la mira e spedisce il pallone in porta!

28' - Aumenta il pressing l'Hannover.

37' - Sorg viene ammonito.

39' - Brenet! Vicino alla doppietta personale, prende la mira dal limite e ci prova! Si supera il portiere dell'Hannover che ci arriva!

21.17 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! KADERABEK! Bell'azione dell'Hoffenhei, terminale è Kaderabek che lascia partire il tiro potente e preciso! 0-2!

53' - Ammonito Vogt.

55' - GOL! GOL! GOL! FULLKRUG! Accorcia l'Hannover, dal dischetto non sbaglia l'attaccante! 1-2!

60' - Anche Walace viene ammonito.

67' - L'Hoffenheim prova a gestire il risultato, spazi chiusi per l'Hannover.

79' - Fullkrug! Mette la palla in rete portando i suoi al pareggio ma è tutto fermo, gol annullato per offside.

90' - Giallo per Kaderabek.

90' - GOL! GOL! GOL! BELFODIL! Nel finale arriva il gol di Belfodil che aumenta il divario tra le due squadre!

20.21 - E' finita!

20.21 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Bayern-Augsburg

Friburgo-Schalke

Hannover-Hoffenheim

20.18 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta Bundesliga, vi racconteremo in diretta il campionato tedesco!