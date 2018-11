LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Bene il Dortmund, frenata Bayern

Premi f5 per aggiornare

17.26 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga!

Augsburg-Norimberga 2-2

1' - Si parte!

11' - GOL! GOL! GOL! FINNBOGASON! L'Augsburg passa, tiro dalla distanza di Finnbogason che si infila in porta!

15' - Ja-Cheol Koo si becca il giallo.

26' - Gouweleeuw prova la conclusione, palla di poco fuori!

33' - Ammonito Leibold.

16.17 -. Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Subito giallo per Fuchs.

55' - GOL! GOL! GOL! FUCHS! Il giocatore del Norimberga piomba su un pallone vagante e colpisce in porta.

59' - GOL! GOL! GOL! SCHMID! Gran missile dalla distanza, palla in rete!

75' - Giallo per Margreitter.

78' - Ammonito Caiuby.

88' - GOL! GOL! GOL! MUHL! Incornata vincente del giocatore del Norimberga che trova il pareggio nel finale!

17.19 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 1-3

1' - Partiti!

3' - Bender prova la conclusione di testa, palla di poco fuori.

14' - Akpoguma si becca il giallo.

19' - GOL! GOL! GOL! NELSON! Conclusione vincente verso l'angolino destro!

30' - GOL! GOL! GOL! Bellarabi riceve in area, ha spazio per la conclusione e trova il tiro vincente!

34' - GOL! GOL! GOL! JOELINTON! Incorna di testa ed accorcia le distanze!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Calcio di rigore per gli ospiti!

49' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Hoffenheim che allunga, Grifo non sbaglia dal dischetto!

54' - Palo di Volland! Imperioso colpo di testa dell'attaccante di casa, palo!

73' - GOL! GOL! GOL! JOELINTON! Conclusione vincente che sancisce la doppietta personale ed il poker dell'Hoffenheim!

76' - Ammonito Stieler.

83' - Gara ormai in discesa per gli ospiti.

17.22 - Finisce qui!

Bayern Monaco-Friburgo 1-1

1' - Si comincia!

15' - Pericoloso James che prova la conclusione dalla distanza, tiro ribattuto!

26' - Azione personale di Lewandowski che in slalom supera due avversari, calcia ma trova la respinta del portiere.

35' - Robben! L'olandese riceve in area, prende la mira e cerca l'angolino! Palla fuori di un niente!

41' - Il Bayern tiene in mano il pallino del gioco.

16.17 - Fine primo tempo

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Gol annullato a Kleindienst per fuorigioco.

59' - Interviene il Var, c'è un possibile calcio di rigore in favore del Bayern.

60' - Tutto regolare, si prosegue.

79' - Doppia ammonizione, giallo per Rafinha e Schwolow.

80' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Conclusione precisa ed angolata per il giocatore del Bayern che trova gol e vantaggio!

89' - GOL! GOL! GOL! HOLER! Di testa trova il cross vincente di Gunter, incorna e batte il portiere! Pareggio!

17.19 - E' finita!

Schalke-Hannover 3-1

1' - Partiti!

19' - Felipe con rapidità sfrutta un cross dalla destra, incorna ma manca lo specchio della porta da pochi passi.

22' - Gara equilibrata fino a questo momento.

33' - Il Var annulla un calcio di rigore allo Schalke!

36' - Giallo per Nastasic.

45' -Ammonito Wimmer.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia la ripresa!

57' - Calcio di rigore per lo Schalke!

58' - GOL! GOL! GOL! BENTALEB! Non sbaglia dal dischetto Bentaleb, palla in rete!

70' - GOL! GOL! GOL! WEYDANDT! Di testa palla che si infila sotto la traversa!

71' - GOL! GOL! GOL! EMBOLO! Lo Schalke risponde subito, tiro preciso e rasoterra di Embolo che batte il portiere!

85' - GOL! GOL! GOL! UTH! La chiude lo Schalke con Uth che sfrutta un rimbalzo vincente e trova la rete del 3-1!

17.18 - Finita!

Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-1

1' - Partiti!

13' - Il Borussia prova a fare la partita dall'inizio.

27' - GOL! GOL! GOL! BORUSIA IN VANTAGGIO! Delaney serve sul piatto d'argento Marco Reus che di testa non sbaglia!

33' - Giallo per Zagadou.

34' - Giallo anche per Delaney.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Il Wolfsburg prova a venire fuori con personalità.

62' - Arnold! Da fuori scarica un tiro potente e preciso, palla che esce di un soffio oltre l'angolino.

79' - Il Borussia ora prova a gestire con personalità.

88 - Non ne viene fuori la squadra di casa nemmeno nel finale.

17.19 - Finita!

15.20 - Sono ben cinque i match in programma:

Augsburg-Norimberga

Bayer Leverkusen-Hoffenheim

Bayern Monaco-Friburgo

Schalke-Hannover

Wolfsburg-Borussia Dortmund

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale del campionato tedesco!