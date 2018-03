LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Cominciano i secondi tempi!

Premi f5 per aggiornare

Hannover-Lipsia 0-1

1' - Comincia la partita!

6' - Lipsia che prende il predominio sul campo in questi minuti.

16' - GOL! GOL! GOL! FORSBERG! VANTAGGIO LIPSIA! Werner pesca in area il compagno che, da posizione ravvicinata, trova la conclusione vincente!

24' - Il Lipsia continua a spingere, tarda ad arrivare la reazione dell'Hannover.

33' - Werner! Gran conclusione da pochi passi, tiro che si spegne sul fondo di pochi centimetri!

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

Hoffenheim-Colonia 2-0

1'- Si parte!

8' - Uth! Gran conclusione dal limite, palla che termina di poco fuori!

18' - Hoger! Insidiosa conclusione di testa, palla che termina di poco fuori!

23' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! VANTAGGIO HOFFENHEIM! Azione personale del giocatore di casa che termina con una bella conclusione che finisce in porta!

35' - Colonia vicino al pareggio! Heintz trova una gran incornata di testa, Baumann si supera e ci arriva!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! ANCORA GNABRY! L'Hoffenheim trova il secondo gol proprio con Gnabry!

Leverkusen-Augsburg 0-0

1' - Partiti!

6' - Tiene palla la squadra di casa in questi primi minuti.

15' - Aranguiz! Conclusione di controbalzo interessante, palla di poco fuori!

23' - Kohr! Gran conclusione dalla distanza, tiro che si spegne sul fondo.

34' - Bell'azione personale di Bailey che entra in area, trova la spazio e conclude! Intervento provvidenziale di un avversario che respinge!

40 - Giallo per Movarek!

16.17 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

Schalke-Friburgo 0-0

1' - Si comincia!

7' - Sostanziale equilibrio in questa fase iniziale della partita.

23' - Naldo! Che occasione! Palla in area per il difensore che da due passi calcia! Fuori!

35' - Caligiuri si fa spazio tra gli avversari, alza la testa e spara il tiro! Fuori!

16.17 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

Stoccarda-Amburgo 1-1

1' - Fischio d'inizio!

9' - L'Amburgo prova a spingere sulla fasce, Sakai mette dentro un buon cross ma la difesa dello Stoccarda chiude bene.

18' - GOL! GOL! GOL! HOLTBY! VANTAGGIO AMBURGO! Bell'assist per l'attaccante che in area trova la conclusione precisa e vincente!

25' - L'Amburgo continua a spingere, Stoccarda che chiude gli spazi per limitare i danni.

34' - Ginczek ci prova! Dalla destra arriva il cross, girata centrale e gran intervento di Pollersbeck che respinge con riflessi pronti!

44' - GOL! GOL! GOL! GINCZEK! PAREGGIO STOCCARDA! La squadra di casa trova l'1-1 proprio nel finale di primo tempo!

16.18 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

