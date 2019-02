LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Cominciano i secondi tempi!

Premi f5 per aggiornare

Bayern-Hertha 0-0

1' - Partiti!

12' - Gol annullato a Selke per fuorigioco.

18'- Kimmich! Conclusione insidiosa, palla di poco a lato.

28' - Kalou! Riceve un gran passaggio filtrante in area, conclusione ma trova una ribattuta provvidenziale di Sule.

37' - Bayern che mantiene il controllo della partita senza, però, riuscire a colpire in maniera incisiva.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Friburgo-Augsburg 3-0

1' - Si comincia!

9' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! Errore della difesa dell'Augsburg, ne approfitta Petersen che a pochi passi dalla porta infila in rete!

19' - Ancora Petersen! Riceve in area, conclude di potenza ma trova la risposta di Kobel!

26' - Cordova! Riceve al centro dell'area, conclude ma trova la risposta di Schwolow.

30' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Infila una punizione al bacio, palla in porta e raddoppio Friburgo!

34' - Baier si becca il giallo.

44' - GOL! GOL! GOL! ANCORA PETERSEN! Dilaga il Friburgo che a ridosso dell'intervallo trova il 3-0 ancora con l'attaccante numero 18!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Mainz-Schalke 1-0

1' - Fischio d'inizio!

7' - Bell! Riceve in area, prova la conclusione all'angolo ma fallisce!

19' - GOL! GOL! GOL! ONISIWO! Cross al bacio di Latza per Onisiwo che stoppa e conclude rapidamente! 1-0!

29' - Scatta il giallo per Latza.

34' - Mainz che mantiene il predominio del gioco.

44' - Nastasic! Muller scodella dentro con Nastasic che incorna! Fuori di un niente!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Borussia M'Gladbach - Wolfsburg 0-1

1' - Si parte!

12' - Gara in sostanziale equilibrio in questi primi minuti.

23' - Prova a venire fuori il Borussia con un possesso palla prolungato.

38' - GOL! GOL! GOL! GERHARDT! Riceve in area, alza la testa e scarica il tiro in rete! 0-1!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!