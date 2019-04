LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Cominciano i secondi tempi!

Premi f5 per aggiornare

Dortmund-Schalke 1-2

1' - Fischio d'inizio!

14' - GOL! GOL! GOL! GOTZE! Cross nel pieno dell'area, raccoglie Gotze che batte il portiere!

18' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO SCHALKE! Caligiuri trova il gol con una conclusione precisa all'angolo!

28' - GOL! GOL! GOL! SANE! Caligiuri stavolta apparecchia per Sane che non sbaglia! 1-2!

34' - Giallo Caligiuri.

37' - Ammonito anche Serdar.

16.15 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Dusseldorf-Brema 2-1

1' - Partiti!

3' - GOL! GOL! GOL! RAMAN! Aggancio in area e conclusione potente che batte il portiere! Avanti il Dusseldorf!

23' - GOL! GOL! GOL! KARAMAN! Raddoppio Dusseldorf, Karaman dal limite infila in porta!

27' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Dal dischetto non sbaglia, accorcia il Werder!

38' - Langkamp viene ammonito.

16.15 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Eintracht-Hertha 0-0

1' - Cominciano!

7' - Spinge l'Hertha in avvio.

22' - Rebic! Conclusione da posizione ravvicinata, ci arriva il portiere!

28' - Ibisevic! Calcia da fuori, tiro alto.

33' - Ammonito Klunter.

16.15 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Hannover-Mainz 0-0

1' - Si comincia!

16' - Bakalorz si prende l'ammonizione.

28' - Il Var annulla un gol a Quaison, offside.

32' - Gara in sostanziale equilibrio.

44' - Quaison! Ci prova lui dalla distanza, fuori!

16.15 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Lipsia-Friburgo 1-0

1' - Partiti!

23' - GOL! GOL! GOL! Poulsen pesca Werner in area, conclusione potente e precisa!

28' - Holer! Ci prova dalla distanza, ci arriva il portiere!

32' - Heintz si becca il giallo!

37' - Ammonito anche Abrashi.

16.15 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

15.23 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea :

Dortmund-Schalke

Dusseldorf-Brema

Eintracht-Hertha

Hannover-Mainz

Lipsia-Friburgo

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30