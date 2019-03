LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dilaga il Bayern, vincono Dortmund e Friburgo

Premi f5 per aggiornare

RISULTATI FINALI:

Bayern-Wolfsburg 6-0

Dortmund-Stoccarda 3-1

Friburgo-Hertha 2-1

Lipsia-Augsburg 0-0

1' - Partiti!

4' - Lewandowski! Sfrutta un cross dalla fascia, conclude in porta ma trova la risposta di Casteels!

18' - Il Bayer domina sul campo in questa prima fase.

29' - Ancora Lewandowski! Ci prova ancora dal limite, sempre Casteels ci arriva.

34' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Muller apparecchia per Gnabry che infila all'angolino! 1-0!

37' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Gran palla di Gnabry che serve il polacco, conclusione potente e precisa che finisce in porta! 2-0!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! JAMES! Alcantara infila nello spazio per James che con freddezza firma il 3-0!

67' - Goretzka! Gran conclusione verso l'angolino alto, ci arriva con una gran parata Casteels!

76' - GOL! GOL! GOL! MULLER! Arriva il poker del Bayern, Ribery apparecchia per Muller che non sbaglia!

82' - GOL! GOL! GOL! KIMMICH! Incornata vincente a due passi dalla porta!

85' - GOL! GOL! GOL! RIBERY! Gol ed assist per il francese che firma il 6-0!

17.19 - Fine partita.

Dortmund-Stoccarda 3-1

1' - Si comincia!

7' - Borussia che comanda il gioco in queste prime battute.

19' - Stoccarda che prova a venire fuori.

31' - Gonzalez! Arriva il tiro da fuori, palla di un soffio a lato!

39' - Gara equilibrata, nessuna delle due squadre riesce ad imporsi.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Giallo per Zuber.

61' - Rigore per il Borussia Dortmund! Il Var evidenzia un fallo netto!

62' - GOL! GOL! GOL! REUS! Non sbaglia dal dischetto!

68' - Giallo per Insua.

70' - Ammonito anche Reus.

71' - Gara che si fa tesa, scatta il giallo anche per Wolf.

72' - GOL! GOL! GOL! KEMPF! Punizione al bacio battuta dalla trequarti, 1-1!

84' - GOL! GOL! GOL! ALCACER! Conclusione di contro balzo, 2-1!

90' - GOL! GOL! GOL! PULISIC! Firma proprio a pochi secondi dallo scadere! 3-1!

17.19 - Fine partita.

Friburgo-Hertha 2-1

1' - Si parte!

3' - Haberer! Dal limite prova la conclusione, palla di poco a lato! Subito padroni di casa pericolosi!

18' - Scatta il giallo per Mittelstadt.

27' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! Incornata a due passi dalla porta, non ci arriva il portiere ed il Friburgo va in vantaggio!

43' - Scatta il giallo per Schroder.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Scatta il giallo per Grujic.

63' - Gara tesa, giallo anche per Schlotterbeck.

77' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Arriva il pareggio nel finale dell'Hertha!

80' - AUTOGOL! CLAMOROSO! Ibisevic, dopo aver firmato il pareggio, di testa la butta goffamente nella propria porta! 2-1!

17.19 - Fine partita.

Lipsia-Augsburg 0-0

1' - Fischio d'inizio!

9' - Possesso prolungato del Lipsia in questi primi minuti.

17' - Scatta il primo giallo del match, se lo becca Konate.

35' - Giallo anche per Danso.

37' - Halstenberg! Calcia da sinistra, fuori di un niente!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Lipsia che continua ad avere il predominio del gioco.

67' - I padroni di casa controllano senza trovare spazi giusti per colpire.

81' - Match che non si sblocca, Lipsia che resta in proiezione offensiva.

17.19 - Fine partita.

