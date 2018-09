LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dilaga il Dortmud, ok Lipsia e M'Gladbach

Premi f5 per aggiornare

22.27 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga!

RISULTATI FINALI

Borussia Dortmund-Norimberga 7-0

Mainz-Wolfsburg 0-0

Borussia Monchengladbach-Francoforte 3-1

Lipsia-Stoccarda 2-0

Borussia Dortmund-Norimberga 7-0

1' - Si comincia!

2' - Kubo si becca subito il giallo.

9' - GOL! GOL! GOL! LARSEN! Pulisc pesca in area Larsen che rapidamente infila in porta! 1-0!

14' - Ancora Larsen! Si ritrova solo davanti al portiere, riceve e calcia! Fuori!

27' - Norimberga che tiene alto il baricentro.

32' - GOL! GOL! GOL! REUS! Fortunato il giocatore tedesco che trova una conclusione supportata da una deviazione letale, 2-0!

33' - Giallo per Muhl.

44' - Prova a sfondare Schmelzer per vie centrali, chiude la difesa del Norimberga.

21.18 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! HAKIMI! Si inserisce nello spazio, spacca la difesa e raccoglie un pallone invitate. Palla verso l'angolino e terzo gol Dortmund!

58' - GOL! GOL! GOL! REUS! Poker dei gialloneri firmato da Reus!

74' - GOL! GOL! GOL! AKANJI! Riceve la palla sui piedi a due passi dalla porta, prendere la mira e non sbaglia!

85' - GOL! GOL! GOL! DELANEY! Dilagano i padroni di casa, tiro preciso all'angolino! 6-0!

88' - GOL! GOL! GOL! WEIGL! Tiro dal limite che gode di una deviazione fatale, portiere sorpreso e palla in rete!

22.22 - Finisce la partita!

Mainz-Wolfsburg 0-0

1' - Comincia la partita!

9' - Brekalo! Tiro insidioso dal limite, Muller ci arriva!

17' - Match equilibrato in questa prima fase.

23' - Palo di Brekalo! Ospiti vicini al vantaggio, ci prova Brekalo che colpisce il legno!

38' - Ancora Brekalo! Uno contro uno con il Muller, prova la conclusione ma il portiere avversario si supera!

45' - Bell trova il gol portando in vantaggio il Mainz ma è tutto fermo, offside.

21.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Mehmedi si becca il giallo.

67' - Gara equilibrata anche in questa ripresa.

78' - Palo di Malli! Tiro dal limite, palla che colpisce il legno!

89' - Traversa di Baku! Conclusione potente dalla distanza, palla che trova la traversa!

22.22 - Finisce la partita!

Borussia Monchengladbach-Francoforte 3-1

1' - Fischio d'inizio!

7' - Gara equilibrata in avvio.

18' - Plea! Incorna di testa a pochi passi dalla porta, fuori!

27' - Hasebe! Lascia partire un siluro da fuori, palla a lato!

36' - I padroni di casa si portano avanti, partono le esultanze del pubblico ma è tutto fermo. Offside.

42' - Ginter! Incornata pericolosa, palla che termina fuori.

21.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Si avventa su un pallone vagante in area, scarica il tiro all'incrocio e porta i suoi avanti!

65' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Lesto sfrutta in area un passaggio preciso, scarica il tiro rasoterra e trova il raddoppio!

74' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL FRANCOFORTE! Rebic sfrutta un regalo della difesa avversaria e buca il portiere avversario, accorciano gli ospiti.

85' - GOL! GOL! GOL! ELVEDI! Incornata vincente a due passi dalla porta, 3-1!

22.22 - Finisce la partita!

Lipsia-Stoccarda 2-0

1' - Si parte!

9' - Upamecano! Ci prova di testa, palla fuori!

23' - Werner! Sfrutta un cross, prova la conclusione di forza! Fuori!

34' - Giallo per Baumgart.

36' - Ammonito Orban.

45' - GOL! GOL! GOL! ORBAN! La sblocca con Orban che porta i suoi in vantaggio!

21.19 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Poulsen! Incornata pericolosa, palla verso l'angolino con Zieler che si supera!

64' - Ammonizione per Mukiele.

77' - Palo di Augustin! Riceve palla in area, da posizione ravvicinata scarica il tiro ma trova il palo.

80' - GOL! GOL! GOL! AUGUSTIN! - Gran gol del francese, conclusione nell'angolino basso e portiere battuto!

87' - Giallo per Gonzalez.

22.22 - Finisce la partita!

20.19 - Sono ben quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Borussia Dortmund-Norimberga

Mainz-Wolfsburg

Borussia Monchengladbach-Francoforte

Lipsia-Stoccarda

20.13 - Gentili lettori di Tmw, buonasera! Benvenuti alla diretta Bundesliga, vi racconteremo in diretta il campionato tedesco!