LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dilaga il Dortmund, bene Bayer e Wolfsburg

RISULTATI FINALI:

1' - Partiti!

7' - E' il Werder che prova a fare la partita in avvio.

13' - Brema vicino al vantaggio! Eggstein infila in porta ma l'arbitro ferma tutto, offside!

27' - E' il Werder a mantenere il controllo della partita senza, però, riuscire a concludere in porta in maniera decisiva.

28' - Giallo per Thommy.

36' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Vantaggio Dusseldorf! Dalla destra la squadra ospite sviluppa la manovra, palla in area per Henning che stoppa, controlla e spedisce nell'angolino alto! 0-1!

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! EGGESTEIN! Arriva il pareggio del Werder, Rashica dalla sinistra lascia partire il traversone con Eggestein che incorna e trova la rete!

52' - GOL! GOL! GOL! KARAMAN! Ancora Dusseldorf avanti! Dal limite l'attaccante lascia partire il tiro preciso all'angolino, 1-2!

64' - GOL! GOL! GOL! AYHAN! Sugli sviluppi di un corner svetta il difensore centrale che trova il gol con una gran incornata! 1-3!

79' - Gran parata di Steffen! Conclusione pericolosa di Osako, il portiere del Dusseldorf ci arriva con un gran intervento!

82' - Morales! Conclusione in porta dal limite, palla che sfiora il palo!

17.23 - Fine partita.

Borussia Dortmund-Augsburg 5-1

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! SUBITO AUGSBURG AVANTI! Incredibile avvio a Dortmund, dove la squadra ospite si porta in vantaggio! Firma Niederlechner che infila nell'angolino basso alle spalle del portiere! 0-1!

4' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO BORUSSIA! I padroni di casa trovano subito il gol del pareggio! Paco Alcacer si ritrova il pallone sui piedi servito da Reus, conclude in maniera sbilenca ma efficace! 1-1!

12' - Hummels! Dal corner svetta il difensore giallonero, incorna ma non trova la porta!

25' - Reus! Borussia ad un passo dal vantaggio! Il giocatore tedesco riceve in area, alza la testa ed angola il tiro ma ci arriva Kubek in tuffo!

37' - Il Borussia continua a comandare la partita, manca incisività in fase offensiva.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Il Borussia trova il vantaggio! Cross dalla sinistra di Witsel, il portiere smanaccia con la sfera che arriva a Sancho, controllo e conclusione diagonale che termina in porta!

57' - GOL! GOL! GOL! REUS! Azione confusa del Borussia, ne approfitta Reus che sfrutta un rimpallo favorevole e trova il gol!

59' - GOL! GOL! GOL! ALCACER! Spunto di Sancho sulla sinistra, palla in area per Alcacer che di piatto infila in portiere! 4-1!

71' - Hakimi! Riceve un cross nell'area piccola, a due passi dalla porta spara alto!

82' - GOL! GOL! GOL! BRANDT! Manita del Borussia! Gran palla di Witsel che scavalca la difesa e trova Brandt in area, tiro di prima col mancino e palla in rete!

17.21 - Fine partita.

Friburgo-Mainz 3-0

1' - Si parte!

8' - Il Mainz fa girare palla, Friburgo che non riesce ad entrare in possessi della sfera.

11' - Scatta il primo giallo del match, se lo becca St. Juste.

27' - Quaison prova la conclusione dal limite, palla che finisce di poco a lato.

30' - Scatta l'ammonizione anche per Latza.

39' - Ancora Quaison! Incorna sugli sviluppi di un corner, inserimento da applausi ma conclusione che termina a lato!

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Situazione di equilibrio in questo secondo tempo, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra.

74' - Schlotterbeck! Conclusione da distanza ravvicinata, palla di poco fuori! Friburgo vicino al vantaggio.

81' - GOL! GOL! GOL! HOLER! Vantaggio Friburgo! Scappa via Holer, si porta davanti al portiere ed infila in rete! 1-0!

84' - GOL! GOL! GOL! SCHMID! Raddoppio Friburgo! Conclusione fantastica dalla sinistra, palla all'angolo e portiere battuto!

87' - GOL! GOL! GOL! DILAGA IL FRIBURGO! Waldschmidt dal dischetto non fallisce, 3-0!

17.21 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Padernborn 3-2

1' - Fischio d'inizio!

4' - Aranguiz! Dal limite prova subito la concluse, palla di poco fuori!

11' - GOL! GOL! GOL! BAILEY! Vantaggio Leverkusen! Bailey riceve palla dalle destra, si ritrova davanti alla porta con il portiere avversario decentrato, colpisce e non sbaglia! 1-0!!

15' - GOL! GOL! GOL! MICHEL! Pareggia il Paderborn! Pasticcio del centrocampo rossonero, ne approfitta Michel e scappa via e dal limite lascia partire la conclusione che sorprende il portiere! 1-1!

19' - GOL! GOL! GOL! HAVERTZ! Il Bayer passa in vantaggio! Passaggio in profondità di Baumgartlinger, Havertz con il pallonetto scavalca il portiere ed infila in porta!

25' - GOL! GOL! GOL! MAMBA! Azione confusa del Paderborn, alla fine la spunta Mamba che si ritrova il pallone tra i piedi e calcia in porta! Portiere defilato e sfera in rete! 2-2!

27' - Scatta il giallo per Wendell.

38' - Gioco molto spezzettato in questa fase, diverse posizioni di offside segnalate dai guardalinee.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Leverkusen in costante proiezione offensiva, manca la conclusione in porta.

69' - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! Wendell scappa sulla sinistra, dal fondo scatta il cross per Volland che anticipa tutti e buca il portiere!

84' - Il Bayer ora gestisce il risultato senza particolari grattacapi, calato il ritmo del Paderborn.

17.21 - Fine partita.

Wolfsburg-Colonia 2-1

1' - Partiti!

8' - Sostanziale equilibrio in questi primi minuti di partita.

16' - GOL! GOL! GOL! ARNOLD! Conclusione incredibile dalla distanza, tiro al volo e palla nell'angolino! 1-0!

27' - Scatta il giallo per Hoger.

33' - Drexler viene abbattuto in piena area di rigore, proteste dei giocatori del Colonia ma l'arbitro lascia proseguire.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Drexler si becca il giallo.

58' - Ritmi blandi in questo secondo tempo.

61' - GOL! GOL! GOL! WEGHORTS! Passaggio nello spazio di Schlager, Weghorst vince un rimpallo, alza la testa e buca il portiere! Raddoppio Wolfsburg!

82' - Prova a venir fuori il Colonia in questo finale.

90' - GOL! GOL! GOL! TERODDE! Accorcia il Colonia, Terodde riceve in profondità, vince un rimpallo ed in qualche modo riesce ad infilare il portiere!

17.23 - Fine partita.

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Torna la Bundesliga qui su Tmw! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!