LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dilaga il Lipsia, crolla il Bayern

17.27 - Finisce qui la nostra diretta testuale, e con essa anche il campionato tedesco! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga! Appuntamento alla prossima stagione per tutte le dirette del campionato tedesco!

Amburgo-Borussia Monchengladbach 2-1

1' - Comincia la partita!

10' - Giallo per Zakaria.

11' - GOL! GOL! GOL! HUNT! Non sbaglia dal dischetto, vantaggio Amburgo!

28' - GOL! GOL! GOL! DRMIC! Contropiede fulminante del Monchengladbach con Drmic che infila sotto la traversa l'1-1!

35' - Giallo a Wood.

44' - Ammonizione per Santos.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - GOL! GOL! GOL! HOLTBY! Ito sfonda sulla sinistra, scarico dentro per Holtby che calcia e trova la porta!

71' - ESPULSO WOOD! Arriva la doppia ammonizione per il giocatore dell'Amburgo, padroni di casa che restano in dieci uomini.

90'+2' - Gara interrotta per tafferugli sugli spalti.

Bayern-Stoccarda 1-4

1' - Comincia la partita!

5' - GOL! GOL! GOL! GINCZEK! Stoccarda clamorosamente avanti a Monaco, difesa dei bavaresi sorpresa dall'attaccante e palla in rete!

21' - GOL! GOL! GOL! TOLISSO! Azione confusa del Bayern, ha la meglio Tolisso che si avventa sul pallone e dal limite infila in porta!

42' - GOL! GOL! GOL! DONIS! AVANTI LO STOCCARDA! Contropiede sulla destra di Donis che trova spazio e buca con un destro in diagonale!

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! AKOLO! Azione personale di Akolo che trova lo spazio giusto per colpire! 1-3!

55' - GOL! GOL! GOL! ANCORA GINCZEK! Il giocatore dello Stoccarda si fionda su una respinta del portiere avversario, colpisce e trova il poker!

86' - Giallo per Hummels.

17.25 - Fine partita!

Friburgo-Augsburg 2-0

1' - Comincia la partita!

27' - Giallo per Hinteregger.

16.16 - Finisce la partita.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! HOFLER! Dalla destra lo spiovente di Haberer, in spaccata colpisce Hofler che trova la porta! Vantaggio Friburgo!

65' - GOL! GOL! GOL! KLEINDIEST! Il Friburgo raddoppia, mazzata tremenda per l'Augsburg firmata Kleindiest!

82' - Giallo per Terrazzino.

87' - Ammonito Cordova.

17.25 - Fine partita!

Hertha Berlino-Lipsia 2-6

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! UPAMECANO! La sblocca subito il Lipsia, Upamecano sblocca il match dopo appena due minuti!

4' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Pareggia subito l'Hertha, l'1-1 è firmato dall'attaccante dei padroni di casa!

7' - GOL! GOL! GOL! LOOKMAN! Torna avanti il Lipsia, Lookman svetta sugli sviluppi di un corner ed infila in porta!

22' - GOL! GOL! GOL! AUGUSTIN! Azione di forza dell'attaccante che sfonda per vie centrali e sfodera una bordata che buca il portiere!

37'- Giallo per Lookman.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Tris degli ospiti firmato dall'attaccante tedesco, colpo da biliardo e palla in rete!

54' - GOL! GOL! GOL! AUGUSTIN! Dilaga il Lipsia, a firmare il poker ci ha pensato l'ex Psg!

64' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Cross dalla sinistra, incorna Kalou che da due passi non sbaglia!

82' - GOL! GOL! GOL! BRUMA! Gran tiro del giocatore del Lipsia, destro vincente sul palo lontano!

17.25 - Fine partita!

Hoffenheim-Borussia Dortmund 3-1

1' - Comincia la partita!

26' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Pasticcio di Burki che rinvia sui piedi di Kramaric, il giocatore dell'Hoffenheim non se lo fa dire due volte e scarica in rete!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - GOL! GOL! GOL! REUS! Azione penetrante da sinistra, palla al centro per Reus che imbuca!

63' - GOL! GOL! GOL! SZALAI! Torna avanti l'Hoffenheim, palla dentro per Szalai che con il tocco sotto scavalca il portiere e trova il gol!

73' - GOL! GOL! GOL! KADERABEK! Azione confusa sugli sviluppi del corner, la spunta Kaderabek che trova la porta!

17.25 - Fine partita!

Bayer Leverkusen-Hannover 3-2

1' - Comincia la partita!

3' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Il Bayer passa in vantaggio, Alario sbuca alle spalle dei difensori e trova un gol meraviglioso!

5' - RIGORE SBAGLIATO DAL BAYER! Wendell dal dischetto fallisce una ghiotta occasione.

14' - Giallo per Hubers.

18' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Stavolta non sbaglia il giocatore del Bayern che firma il 2-0!

34' - Ammonito Ostrzolek.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! BRANDT! Passaggio al bacio di Bender che trova Brandt per vie centrali, da solo davanti al portiere colpisce e non sbaglia!

65' - Giallo per Jedvaj.

79' - Ammonito Kohr.

90' - GOL! GOL! GOL! FULLKRUG! Gol della bandiera per l'Hannover, contropiede vincente con Fullkrug che finalizza da due passi!

90'+4 - GOL! GOL! GOL! HARNIK! All'ultimo respiro trova anche il 3-2 l'Hannover, reazione troppo tardiva degli ospiti.

17.25 - Fine partita!

Mainz-Werder Brema 1-2

1' - Comincia la partita!

12' - GOL! GOL! GOL! GBAMIN! Avanti il Mainz! Gbamin si avventa su un pallone vagante, da fuori area trova una bordata che si infila nell'angolino!

23' - GOL! GOL! GOL! KAINZ! Pareggio del Werder, cross spiovente dalla destra con Kainz che in tuffo trova l'incornata vincente!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

79' - GOL! GOL! GOL! SELASSIE! Vantaggio Werder, dalla bandierina arriva l'incornata di Selassie che trova la rete!

17.25 - Fine partita!

Schalke-Eintracht 1-0

1' - Comincia la partita!

26' - GOL! GOL! GOL! BURGSTALLER! Passa lo Schalke, dalla destra parte lo spiovente di Caligiuri che trova Burgstaller, colpo di testa e palla in rete!

44' - Ammonizione per Salcedo.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

17.25 - Fine partita!

Wolfsburg-Colonia 4-1

1' - Comincia la partita!

1' - GOL! GOL! GOL! GUILAVOGUI! In vantaggio il Wolfsburg, William da sinistra appoggia dentro per Guilavogui che non sbaglia con una rasoiata vincente!

32' -GOL! GOL! GOL! HECTOR! Pareggio Colonia, pallonetto vincente di Hector che trova l'1-1!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! ORIGI! Malli trova in area Origi non sbaglia! 2-1!

71' - GOL! GOL! GOL! KNOCHE! Cross dalla destra, Knoche incorna e trova la porta!

90' - GOL! GOL! GOL! BREKALO! Si accentra da sinistra il giocatore bianco-verde, tiro sul palo lontano e portiere battuto!

17.25 - Fine partita!

15.20 - Seguiremo tutti i match in contemporanea:

Amburgo-Borussia Monchengladbach

Bayern-Stoccarda

Friburgo-Augsburg

Hertha Berlino-Lipsia

Hoffenheim-Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen-Hannover

Mainz-Werder Brema

Schalke-Eintracht

Wolfsburg-Colonia

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta Bundesliga, vi racconteremo in diretta l'ultima giornata del campionato tedesco!