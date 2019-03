LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dilaga il Wolfsburg, bene il Lipsia

Premi f5 per aggiornare

RISULTATI FINALI

Augsburg-Hannover 3-1

Schalke-Lipsia 0-1

Stoccarda-Hoffenheim 1-1

Wolfsburg-Dusseldorf 5-2

1' - Si parte!

8' - GOL! GOL! GOL! WEYDANDT! Arriva il vantaggio dell'Hannover, l'attaccante sfrutta uno svarione della difesa avversaria e di testa infila in porta! 0-1!

14' - Muller! Riceve in area, alza la testa e calcia! Palla fuori!

24' - Augsburg che non riesce a colpire in maniera decisa verso la porta avversaria.

31' - Scatta il giallo per Esser.

35' - Gara tesa in questa fase, ammonito anche Jonathas.

38' - Jonathas! Dal limite prova a calciare di prima, fuori.

39' - Altro giallo, se lo becca Hahn.

16.19 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Traversa di Weydandt! Sgancia un gran tiro dal limite, la palla sbatte contro la traversa!

65' - GOL! GOL! GOL! CORDOVA! Pareggio Augsburg, incornata vincente e rete dell'1-1!

79' - GOL! GOL! GOL! SCHMID! Conclusione potente e precisa, imparabile per Esser! Ribalta l'Ausburg!

80' - Giallo per Bakalorz.

86' - GOL! GOL! GOL! HAHN! Danso apparecchia per Hahn che supera un avversario e buca il portiere! 3-1!

17.23 - Fine partita.

Schalke-Lipsia 0-1

1' - Comincia la partita!

15' - GOL! GOL! GOL! WERNER! VANTAGGIO LIPSIA! Azione rocambolesca della squadra ospite, la spunta Werner che dopo un batti e ribatti riesce ad infilare in porta!

21' - Sane! Colpisce di controbalzo, fuori di poco.

32' - Uth! Tiro rasoterra, conclusione insidiosa che viene neutralizzata dal portiere.

39' - Lipsia che prova a rispondere Poulsen calcia dal limite ma non trova la porta.

16.19 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Giallo per Halstenberg.

75' - Serdar! Ci prova di controbalzo il giocatore dello Schalke, fuori!

82' - Poulsen! Dal limite guarda la porta, scarica la conclusione che termina di poco sopra la traversa!

89' - Ammonito Oczipka.

17.23 - Fine partita.

Stoccarda-Hoffenheim 1-1

1' - Fischio d'inizio!

4' - Esswein! Aggancia un passaggio verticale, scarica la conclusione ma trova Baumann che ci arriva!

16' - Kramaric! Incornata a due passi dalla porta, fuori!

28' - Demirbay! Punizione interessante dalla trequarti, traiettoria che termia di poco fuori!

37' - Palo di Beck! Occasione ghiotta, riceve palla all'altezza del dischetto e calcia! Palo!

42' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Belfodil apparecchia e Kramaric colpisce, 0-1!

16.19 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Kaderabek! Incornata a due passi dalla porta, fuori!

60' - Ammonito Joelinton.

66' - GOL! GOL! GOL! ZUBER! Trova il pareggio lo Stoccarda con Zuber che raccoglie un pallone vagante, trova il tiro all'angolo e buca il portiere!

68' - Ammonito proprio l'autore del gol Zuber.

69' - Altro giallo, stavolta per Ascacibar.

75' - Gara ancora nervosa, scatta l'ammonizione anche per Kabak.

83' - Gara che si avvia verso il pareggio, con il nervosismo che persiste sul rettangolo di gioco.

17.23 - Fine partita.

Wolfsburg-Dusseldorf 5-2

1' - Partita!

8' - Arriva subito il primo giallo, se lo becca Guilavogui.

15' - Gara tesa in questi primi minuti, ammonito anche Lukebakio.

30' - GOL! GOL! GOL! AYHAN! Punizione magistrale che porta in vantaggio il Dusseldorf!

34' - GOL! GOL! GOL! MEHMEDI! Pareggia il Wolfsburg con Mehmedi che con un pallonetto scavalca il portiere e firma l'1-1!

16.19 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! WEGHORST! Riceve in area, colpisce e trova la rete! Vantaggio Wolfsburg!

57' - GOL! GOL! GOL! KNOCHE! Da posizione ravvicinata inquadra l'angolino e batte Rensing! 3-1!

59' - GOL! GOL! GOL! WEGHORST! Colpisce di controbalzo e trova la rete! 4-1!

65' - GOL! GOL! GOL! RAMAN! La riapre ancora il Dusseldorf, tira di potenza e trova la rete!

88' - GOL! GOL! GOL! WEGHORST! Dilaga il Wolfsburg che trova il quinto gol nel finale!

17.23 - Fine partita.

15.21 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Hannover

Schalke-Lipsia

Stoccarda-Hoffenheim

Wolfsburg-Dusseldorf

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30