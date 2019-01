LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dilagano Dortmund ed Hoffenheim!

Premi f5 per aggiornare

17.26 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

Borussia Dortmund-Hannover 5-1

1' - Si comincia!

9' - Hakimi si becca il giallo.

21' - Reus! Sgancia il tiro dal limite, palla sul fondo.

24' - GOL! GOL! GOL! HAKIMI! Viene servito al limite, alza la testa e scarica il tiro! Palla in rete, 1-0!

41' - Guerreiro! Gran tiro da fuori, palla destinata all'angolo alto ma Esser ci arriva!

44' - Giallo per Akpoguma.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - GOL! GOL! GOL! REUS! Raddoppio Borussia, Hakimi costruisce per Reus che punta la porta e con un gran tiro mette in rete!

62' - GOL! GOL! GOL! GOTZE! Terzo gol del Borussia con Gotze che dal limite infila! 3-0!

67' - GOL! GOL! GOL! GUERREIRO! Dilaga il Borussia, Guerreiro sfonda la difesa avversaria e sigla il poker giallonero!

87' - GOL! GOL! GOL! BAKALORZ! Accorcia le distanze nel finale l'Hannover.

90' - GOL! GOL! GOL! WITSEL! Sassata da fuori, palla in gol e manita del Borussia!

17.21 - Fine partita.

Friburgo-Hoffenheim 2-4

1' - Partiti!

7' - Sostanziale equilibrio in questa prima fase.

19' - GOL! GOL! GOL! JOELINTON! Errore madornale della difesa del Friburgo che gestisce male, l'attaccante avversario recupera ed infila in porta!

33' - Demirbay! Viene servito sulla corsa, scarica il tiro che termina di poco fuori!

38' - Giallo per Schulz.

42' - GOL! GOL! GOL! HOLER! Approfitta di un rimbalzo favorevole, conclude e trova il gol! 1-1!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Tiro potente e preciso, vantaggio Hoffenheim!

72' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Doppietta personale per il giocatore dell'Hoffenheim!

77' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL FRIBURGO! Niederlechner accorcia le distanze, gara combattuta nel finale!

86' - GOL! GOL! GOL! ANCORA JOELINTON! Chiude nel finale l'Hoffenheim con un gran gol di Joelinton!

17.22 - Fine partita.

Mainz-Norimberga 2-1

1' - Cominciano le partite!

11' - CALCIO DI RIGORE PER IL MAINZ!

12' - GOL! GOL! GOL! BROSINSKI! Non sbaglia dal dischetto il giocatore del Mainz, 1-0!

23' - Buona gestione da parte del Mainz in questo primo tempo.

36' - Giallo per Mateta.

43' - GOL! GOL! GOL! MARGREITTER! Stacca di testa in piena area, cerca l'angolo ed infila in porta! 1-1!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - Annullato con il Var un gol a Zrelak!

73' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Brosinski apparecchia per il compagno che di piatto appoggia in porta!

85' - Bell si becca il giallo.

17.22 - Fine partita.

Borussia Monchengladbach-Augsburg 2-0

1' - Si parte!

8' - Equilibrio netto in questa prima fase del match.

19' - Traore! Azione personale, con una serpentina si infila in area e calcia! Respinta del portiere!

25' - Khedira si becca il giallo.

31' - Lang! Prova il tiro dal limite, palla sul fondo.

33' - Arriva il giallo per Osmers.

42' - CALCIO DI RIGORE PER IL BORUSSIA!

43' - SBAGLIA HOFMANN! Tiro dal dischetto parato dal portiere Kobel.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Giallo per Sommer.

60' . Gara tesa, ammonito anche Hahn.

71' - Borussia che gestisce al meglio il vantaggio.

78' - GOL! GOL! GOL! WENDT! La sblocca nel finale il Borussia, si avventa su un pallone vagante in area e infila in porta!

90' - GOL! GOL! GOL! HERRMANN! Chiude i giochi il Borussia, tiro all'incrocio e partita chiusa.

17.22 - Fine partita.

Wolfsburg-Bayer Leverkusen 0-3

1' - Fischio d'inizio!

5' - Bellarabi! Dal limite prova la conclusione, tiro a lato.

24' - Bellarabi! Tiro meraviglioso verso l'angolino, palla fuori di un niente!

33' - Giallo per Rexhbecaj .

38' - Weghorst! Gran palla per lui in area, conclusione di prima che sbatte contro il portiere.

44' - CALCIO DI RIGORE PER IL LEVERKUSEN!

44' - Arriva anche il giallo per Weghorst.

45' - Aranguiz si prende il giallo.

45' - GOL! GOL! GOL! HARVETZ! Vantaggio Leverkusen, non sbaglia dal dischetto!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' . Ammonito Wendell.

62' - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! Raddoppio Leverkusen, aggancio e conclusione precisa!

78' - Bailey si becca il giallo.

81' - GOL! GOL! GOL! BELLARABI Il Leverkusen trova il terzo gol a ridosso del fischio finale!

17.22 - Fine partita.

15.24 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Borussia Dortmund-Hannover

Friburgo-Hoffenheim

Mainz-Norimberga

Borussia Monchengladbach-Augsburg

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!