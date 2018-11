LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Doppio vantaggio Bayern

Premi f5 per aggiornare

Augsburg-Eintracht Francoforte 0-1

1' - Partiti!

2' - GOL! GOL! GOL! DE GUZMÁN! Passaggio filtrante che l'ex Napoli riesce a controllare, tiro nell'angolino e palla in porta!

16' - Rebic! Assist al bacio di Jovic, sfrutta che Rebic che punta la porta e calcia! Fuori!

20' - De Guzmán viene ammonito.

25' - Viene ammonito anche Gelson Fernandes.

33' - Gregoritsch! Ci prova anche lui, il suo tiro dal limite termina fuori!

Bayern-Dusseldorf 2-0

1' - Si comincia!

14' - Boateng! Gran conclusione dalla distanza! Palla di un soffio a lato!

17' - GOL! GOL! GOL! SULE! Azione confusa del Bayern, palla che finisce sui piedi di Sule che prontamente colpisce e trova la rete!

20' - GOL! GOL! GOL! MULLER! Conclusione rapida per il giocatore del Bayern che riceve in area e non perde tempo, tira in porta e sorprende il portiere!

39' - Lewandowski! Doppia occasione in pochi minuti per il polacco che calcia da posizione ravvicinata ma non trova la porta.

Hertha Berlino-Hoffenheim 1-2

1' - Si parte!

1' - GOL! GOL! GOL! DEMIRBAY! Conclusione a giro sul palo destro, nessuna speranza per il portiere avversario!

10' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Raddoppio dell'Hoffenheim, Baumann libera l'attaccante che scarica il tiro potente e preciso in porta!

16' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Accorcia le distanze l'Hertha, rimpallo favorevole per l'attaccante che sfrutta l'occasione e trova la rete.

21' - Kalou! Ci prova l'ex Chelsea, respinge il portiere avversario!

32' - Cresce l'Hertha con il passare di minuti, i padroni di casa puntano al pareggio prima dell'intervallo.

Mainz-Borussia Dortmund 0-0

1' - Fischio d'inizio!

14' - Reus! Incornata a pochi passi dalla porta, palla che termina a lato.

21' - Witsel! Cavalcata verso la porta, il belga calcia verso l'incrocio dei pali ma trova la grande risposta del portiere che ci arriva!

26' - Giallo per Hack.

31' - Ammonito anche Malong.

34' - Gara nervosa e poco spettacolare. Anche Delaney si prende l'ammonizione.

Wolfsburg-Lipsia 0-0

1' - Comincia la partita!

6' - Orban si becca subito il giallo.

18' - Poulsen! Che occasione! Punizione scodellata dentro, raccoglie Poulsen che a tu per tu con il portiere spreca e calcia fuori!

29' - Ginczek prova a rompere gli equilibri, tiro dal limite che termina fuori!

33' - Match che non si sblocca, situazione di sostanziale equilibrio in campo.

15.20 - Sono ben 5 i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Eintracht Francoforte

Bayern-Dusseldorf

Hertha Berlino-Hoffenheim

Mainz-Borussia Dortmund

Wolfsburg-Lipsia

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale del campionato tedesco!