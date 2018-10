LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dortmund sotto in casa

Premi f5 per aggiornare

Borussia Dortmund-Augsburg 0-1

1' - Comincia la partita!

4' - Baier si becca subito il giallo.

15' - Reus! Gran palla per l'attaccante che da due passi calcia in curva!

22' - GOL! GOL! GOL! FINBOGASSON! Dortmund sotto in casa, l'attaccante dell'Augsburg supera il portiere avversario e porta i suoi avanti!

Dusseldorf-Schalke 04 0-0

1' - Si parte!

5' - Raman! Padroni di casa pericolosi! Azione personale del giocatore del Dusseldorf che supera due avversari, si porta davanti al portiere e calcia! Out!

16' - Cresciuto lo Schalke dopo un avvio tentennante.

Hannover-Stoccarda 0-0

1' - Fischio d'inizio!

9' - Gara in fase di stallo in questo avvio.

14' - Primo cambio per l'Hannover: Asano è costretto a lasciare il campo per infortunio, dentro Haraguchi.

19' - Albornoz si prende l'ammonizione.

Mainz-Hertha Berlino 0-0

1' - Partiti!

9' - Mateta! Gran conclusione dal limite, Jarstein si supera e ci arriva!

14' -Mainz che appare maggiormente sicuro e deciso in questa prima fase.

15.21 - Sono ben quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Borussia Dortmund-Augsburg

Dusseldorf-Schalke 04

Hannover-Stoccarda

Mainz-Hertha Berlino

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta Bundesliga, vi racconteremo il campionato tedesco!